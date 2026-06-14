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Переговоры о вступлении продвигаются: в ЕС оценили темпы проведения реформ

Руслан Иваненко
14 июня 2026, 21:07
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Европейские чиновники оценивают ход реформ и заявляют, что план выполнен лишь частично — примерно на 15 %.
Украина, Евросоюз, ЕС
Украина продолжает реформы в сфере антикоррупционных органов, судов и прокуратуры / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Кратко:

  • Украина и Молдова открывают первый кластер ЕС
  • ЕС: Украина выполнила около 15% реформ
  • Переговоры о вступлении могут длиться годами

Уже в понедельник, 15 июня, Украина вместе с Молдовой сделает очередной шаг на пути к членству в Европейском Союзе — стороны планируют открыть первый переговорный кластер.

Как сообщает The Guardian, европейские чиновники считают, что при наличии достаточной политической воли Украина может завершить техническую часть переговоров примерно за четыре года.

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По словам представителей ЕС, Украина на данный момент выполнила около 15% реформ, предусмотренных 10-пунктным планом, который в декабре прошлого года согласовали еврокомиссар по вопросам расширения Марта Кос и вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Тарас Качка.

В издании напоминают, что этот план предусматривает, в частности, усиление независимости НАБУ и САП, принятие антикоррупционной стратегии, а также реформирование процедур назначения судей и прокуроров. Кроме того, для вступления в ЕС Украине необходимо имплементировать тысячи актов европейского законодательства и получить единодушную поддержку всех государств-членов.

В совместном заявлении президент Европейского совета Антониу Кошта и президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен отметили "решимость, мужество и упорный труд", которые Украина и Молдова демонстрируют в процессе реформ.

Вступление стран в ЕС инфографика
Вступление стран в ЕС / Инфографика: Главред

Бывшая советница Еврокомиссии по вопросам расширения Хизер Граббе подчеркнула важность начала нового этапа переговоров:

"Это начало процесса заключения соглашения о членстве. Поэтому это очень важно".

Она также отметила, что начало переговоров станет для Украины своеобразным тестом на реальные возможности.

"Невозможно обойти принятие, внедрение и обеспечение соблюдения законов ЕС на территории Украины. А на это уйдет некоторое время. И это будет связано с административными расходами", — добавила она.

Насколько сложным будет первый переговорный кластер для Украины

Народный депутат и первый заместитель председателя Комитета ВРУ по вопросам интеграции Украины в ЕС Вадим Галайчук считает, что первый переговорный кластер по вступлению Украины в Евросоюз может оказаться одним из самых сложных для Киева, поскольку охватывает базовые и системные реформы.

В частности, он обращает внимание на антикоррупционный блок, который является одним из ключевых в процессе евроинтеграции. По словам Галайчука, никто не ожидает полного искоренения коррупции, однако остается открытым вопрос критериев оценки выполнения обязательств Украины.

"Например, пресловутый вопрос коррупции. С одной стороны, никто не ожидает, что мы полностью победим коррупцию и у нас не будет ни одного коррупционного преступления. Будем реалистами. Но тогда возникает вопрос: как оценить, что Украина успешно выполняет свои обязательства?", — отметил он.

В то же время эксперт добавляет, что резонансные коррупционные скандалы могут иметь двойной эффект: с одной стороны, они вредят репутации государства, а с другой — свидетельствуют о том, что антикоррупционная система функционирует и реагирует на нарушения.

Вступление Украины в ЕС — последние новости

Как сообщал Главред, политолог, преподаватель КНУ имени Тараса Шевченко Петр Олещук говорил, что нельзя исключать появления проблем и с ратификацией вступления Украины в Европейский Союз со стороны Польши. Главная причина — это конкуренция Украины и Польши как двух крупнейших государств региона.

Кроме того, первый переговорный кластер по условиям вступления Украины и Молдовы в ЕС откроется в понедельник, 15 июня. Об этом в совместном заявлении сообщили председатель Европейского Совета Антониу Кошта и президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

Напомним, что Украина может пройти путь к полноправному членству в ЕС за несколько лет и рассчитывает на политическую цель вступления к 2030 году. В то же время ключевым этапом ближайшего времени является официальный старт переговоров и открытие первого кластера "Основы" (Fundamentals), который определяет темп всего процесса евроинтеграции.

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Об источнике: The Guardian

"Гардиан" — ежедневная леволиберальная газета в Великобритании, основанная в Манчестере в 1821 году под названием The Manchester Guardian. В 1959 году сменила название на нынешнее, а в 1964 году редакция переехала в Лондон. Воскресный выпуск оформлен в виде газеты The Observer.

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