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В Москве прошли переговоры по Украине — какие условия выдвинули Кремлю страны Европы

Юрий Берендий
11 июня 2026, 19:53
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Послы Великобритании, Франции и Германии в ходе переговоров призвали РФ согласиться на прекращение огня и поддержали идею прямых переговоров.
В Москве прошли переговоры по Украине — какие условия выдвинули Кремлю страны Европы
В Москве прошли переговоры по Украине — что известно / Коллаж: Главред, фото: Офис президента Украины

О чем идет речь в материале:

  • Послы Великобритании, Франции и ФРГ провели переговоры в Москве
  • Дипломаты передали МИД России условия для завершения войны
  • Представители Е3 поддержали призыв Зеленского к прямым переговорам

В Москве состоялась встреча послов стран Е3 с представителем российского МИД. Послы Великобритании, Франции и Германии передали заместителю Лаврова — Михаилу Галузину условия дипломатического завершения войны России против Украины. Об этом сообщило посольство Великобритании в Москве.

Отмечается, что во время встречи в Москве послы стран "европейской тройки" (Е3) — Великобритании, Франции и Германии — провели переговоры с заместителем министра иностранных дел России Михаилом Галузиным. В ходе беседы они осудили недавнюю эскалацию действий со стороны России, а также усиление дезинформационных кампаний, связанных с российской агрессией против Украины.

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"В ответ на позицию российской стороны послы изложили основные положения заявления лидеров стран Е3 от 7 июня, включая поддержку призыва президента Зеленского к прямым переговорам между Россией и Украиной при активном участии США и европейских стран с целью добиться прекращения огня и продвинуться к дальнейшим переговорам", — говорится в совместном заявлении.

Что этому предшествовало

7 июня лидеры Великобритании, Франции, Германии и президент Украины Владимир Зеленский по итогам встречи в Лондоне обнародовали совместное заявление, в котором подчеркнули ключевую роль Европы в урегулировании российско-украинской войне и обозначили пять основных принципов достижения справедливого мира.

В документе, опубликованном на сайте британского правительства, отмечается, что Европа как надежный партнер Украины должна быть полноценным участником любого мирного процесса.

Первым условием определено немедленное и полное прекращение боевых действий с призывом к Владимиру Путину согласиться на прекращение огня.

Второе условие — использование нынешней линии фронта в качестве отправной точки для будущих переговоров с акцентом на том, что международно признанные границы не могут изменяться силовым путем, а право Украины самостоятельно определять свою политику безопасности должно быть гарантировано.

Третье условие предусматривает предоставление Украине после начала перемирия надежных юридически обязывающих гарантий безопасности, включая реализацию договоренностей, достигнутых в Берлине в декабре 2025 года и Париже в январе 2026 года, а также возможным размещением многонационального контингента.

Четвертым принципом определено сохранение замороженных российских активов до завершения войны и полного возмещения Россией ущерба, нанесенного Украине.

Пятое условие предусматривает, что любые будущие договоренности должны учитывать интересы безопасности Европы, а решения по вопросам, связанным с ЕС и НАТО, могут приниматься только с согласия соответствующих организаций и их государств-членов.

Какой сигнал страны Запада послали России — комментарий эксперта

Политолог Игорь Чаленко отметил, что в последнее время Европа заметно ускорила подготовку и согласование 21-го пакета санкций, особенно после очередных масштабных российских атак на Украину.

Он также подчеркнул, что важным сигналом поддержки стало прибытие в Украину постоянных представителей стран Североатлантического совета во главе с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте, а также проведение заседания Совета Украина — НАТО. По мнению эксперта, это имеет особое значение, поскольку ранее США и Дональд Трамп пытались отделить Альянс от украинского вопроса.

"Штаты, правда, отдельно делали ставку на то, что они как бы вне НАТО в этом вопросе, но мы видим, что в Киев приехали все 32 постоянных представителя, включая Соединенные Штаты.Итак, все это действительно является серьезным сигналом для россиян: посеять затяжной и глубокий раскол в поддержке Украины не получилось. А значит, это дополнительный аргумент для перехода к реальным переговорам о завершении войны", — резюмирует он.

Какое влияние оказывают санкции на Россию?
Какое влияние оказывают санкции на Россию? / Инфографика - Главред

Война России против Украины - последние новости по теме

Глава Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко подчеркнул, что Россия уже проиграла войну, утратив статус мирового центра силы, и отметил последствия экономического и политического ослабления Кремля. По его словам, планы Кремля покорить Украину и разрушить Евросоюз потерпели поражение.

Также ранее сообщалось, что министр иностранных дел России Сергей Лавров выдвинул циничное условие для прекращения войны – якобы война могла бы закончиться, если бы США продвигали договоренности между Путиным и Трампом, заключенные в Анкоридже. Лавров также критиковал позицию США и НАТО в отношении Украины, подчеркивая сложность мирного урегулирования на фоне международного давления.

Как ранее сообщал Главред, президент США Дональд Трамп не исключает необходимость прямого диалога между Зеленским и Путиным, считая, что встреча лидеров может положить конец войне. Трамп подчеркнул роль Америки в сближении сторон к переговорам, одновременно указывая, что окончательное решение должны принять непосредственно Украина и Россия.

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О персоне: Игорь Чаленко

Игорь Олегович Чаленко — украинский политолог, общественный деятель и эксперт по международной политике. Он является руководителем общественной организации "Центр анализа и стратегий" (ЦАС), созданной в 2018 году в Киеве, а также директором Благотворительного фонда "Развитие Киевщины", действующего с 2011 года.

Исследует вопросы внешней политики, международных отношений, безопасности и влияния российской пропаганды. Активно комментирует в СМИ ход войны России против Украины, переговорные процессы, политику Запада в отношении Украины и роль международных игроков.

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