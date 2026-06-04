"Война уже давно бы закончилась": в Кремле выдвинули циничное условие для мира

Лавров заявил, что война против Украины уже могла бы быть прекращена, если бы США "продвигали" договоренности между Путиным и Трампом в Анкоридже.

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В Кремле выдвинули циничное условие для мира и упомянули переговоры Трампа с Путиным в Анкоридже / Коллаж: Главред, фото: скриншоты из видео

О чем идет речь в материале:

Путин якобы поддержал предложения Трампа по прекращению войны

Глава МИД РФ недоволен позицией госсекретаря США Рубио по поводу переговоров

Лавров раскритиковал слова генсека НАТО о будущем Украины в Альянсе

Глава МИД страны-агрессора России сделал очередное циничное заявление относительно условий завершения войны против Украины. Украинофоб Лавров отметил, что российский диктатор и военный преступник Путин якобы согласился с предложениями президента США Трампа, которые должны были бы остановить боевые действия. Об этом он сказал в интервью RT Arabic.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров раскритиковал заявления государственного секретаря США Марко Рубио об отсутствии готовности Москвы к уступкам ради урегулирования войны против Украины.

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По словам Лаврова, его удивила позиция Рубио, который недавно во время выступления в Конгрессе выразил сомнение в возможности завершения конфликта уже в этом году. Американский дипломат справедливо отметил, что перспективы мирного урегулирования пока остаются невысокими, поскольку стороны пока не демонстрируют достаточной готовности к компромиссам, особенно это касается России.

Марко Рубио / Инфографика Главред

"Это очень странно слышать от участника встречи в Анкоридже 15 августа прошлого года, где президент Путин принял предложения президента Трампа, касавшиеся первоочередных шагов, которые позволили бы остановить боевые действия и приступить к переговорам по всем аспектам политического урегулирования. Если бы США действительно серьезно продвигали свою инициативу, я думаю, что мы уже давно сидели бы за столом переговоров, а военные действия были бы прекращены", — подчеркнул он.

Лавров заявил о недовольстве Москвы тем, что Россия утратила возможность влиять на решения относительно будущего Украины, в частности в отношении ее возможного вступления в НАТО.

Он раскритиковал заявление генерального секретаря НАТО Марка Рютте, который во время визита в Киев подтвердил перспективу членства Украины в Альянсе.

"Ему (Рютте, — ред.) плевать на то, что Соединенные Штаты в лице президента Трампа считают это неприемлемым. А Рютте просто заявил, обнявшись с Зеленским, что Украина будет в НАТО", — сказал он.

Проект мирного плана США из 20 пунктов / Инфографика: Главред

Россия не планирует завершать войну – ЦПД

Как писал Главред, помощник российского диктатора и военного преступника Ушаков заявил, что Россия готова вернуться к переговорам, если Украина уйдет из Донбасса. По мнению главы Центра противодействия дезинформации при СНБОУ Андрея Коваленко, это свидетельствует о том, что Россия не планирует завершать боевые действия.

"Россия официально признала устами Ушакова, что завершать войну не планирует, потому что Украина отказывается уходить со своей земли (Россия же требовала уйти из Донбасса). Что и нужно было доказать — никакой мир им не нужен был, лишь попытка получить плацдарм для дальнейшего наступления без боя. Украина четко заявляла, что не выйдет со своей земли. Режим Путина, похоже, вообще не представляет своего существования без войны", — отметил он.

ЦПД / Инфографика: Главред

Условия Кремля для завершения войны — последние новости по теме

Ранее пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков указал, что война может продолжаться до тех пор, пока Владимир Зеленский не примет "необходимые решения" для мира.

Помощник российского диктатора Юрий Ушаков выдвинул условие о выводе украинских войск из Донбасса как единственную возможность для возобновления переговорного процесса. Он подчеркнул, что без этого шага трехсторонние встречи с США и Украиной потеряли смысл, и Москва ожидает, что Киев сделает этот серьезный шаг для начала диалога. Украинская сторона назвала такие требования Кремля циничными и неприемлемыми.

Как ранее сообщал Главред, американский Институт изучения войны обратил внимание на попытки Кремля получить контроль над неоккупированной частью Донбасса как плацдарм для дальнейшего наступления и доминирования в регионе. По их оценкам, такое ультимативное условие Кремля не ведет к настоящему миру и свидетельствует о намерениях России продолжать агрессию, используя переговоры как инструмент давления.

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О персоне: Андрей Коваленко Андрей Коваленко является лейтенантом Сил обороны Украины, в декабре 2023 года командирован на должность заместителя руководителя ЦПД. В январе 2024 года был назначен руководителем Центра противодействия дезинформации Совета национальной безопасности и обороны Украины. По словам нового руководителя, Центр будет занимать проактивную позицию по защите интересов государства, в частности в информационном пространстве. ЦПД будет противостоять потугам россиян, ФСБ, ГРУ и СВР РФ, которые пытаются влиять на настроения украинского общества и распространять фейки об Украине за рубежом. "Мы хотим сформировать вокруг Центра мощное комьюнити, которое заинтересовано в защите нашей страны, и призываем лидеров мнений работать вместе для того, чтобы противодействовать российским ИПсО", - отметил Андрей Коваленко.

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