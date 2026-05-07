"Переговоры нецелесообразны": в Кремле назвали единственное условие окончания войны

Юрий Берендий
7 мая 2026, 20:57
В Кремле заявили, что условием для продвижения переговоров о прекращении войны является вывод украинских войск из Донбасса — в Украине отреагировали на это.
В Кремле назвали единственное условие прекращения войны — чего они хотят / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, kremlin.ru

О чем идет речь в материале:

  • Кремль назвал трехсторонние переговоры с США и Украиной бесполезными
  • РФ требует вывода украинских войск из Донбасса
  • Москва ожидает уступок от Киева для прекращения боевых действий

В стране-агрессоре России официально признали нецелесообразность трехсторонних мирных переговоров с участием РФ, США и Украины для завершения войны. Кремль в ультимативной форме требует от Украины вывести войска из Донбасса для продолжения мирного процесса. Об этом заявил помощник российского диктатора и военного преступника Путина Юрий Ушаков, которого цитируют российские пропагандистские СМИ.

По его словам, все участники трехсторонних переговоров по урегулированию войны в Украине якобы понимают, какие шаги необходимы для продвижения процесса урегулирования. Речь идет именно о выводе украинских войск из Донбасса.

"Все понимают, в том числе, я бы сказал, и украинские переговорщики, что сейчас Киеву нужно сделать лишь один серьезный шаг, после чего, во-первых, прекратятся военные действия, а во-вторых, откроется перспектива для серьезного обсуждения перспектив дальнейшего долгосрочного урегулирования этой проблемы. Все это понимают и поэтому сейчас, честно говоря, убеждать друг друга — это во многом пустая трата времени, потому что сейчас ожидается этот шаг от Киева, в частности от Зеленского. Если его удастся сделать, то мы резко продвинемся в урегулировании этой ситуации", — сказал он.

Ушаков заявил, что российская сторона якобы использовала все возможные способы, чтобы убедить украинские власти в необходимости такого решения, и теперь, по его словам, все зависит от политического руководства Украины.

Он также отметил, что после трехсторонних переговоров в Женеве, которые состоялись в феврале, встречи в таком формате больше не проводились, поскольку США, по его словам, сейчас сосредоточены на другой важной проблеме.

Реакция Украины на заявление Ушакова

Глава Центра противодействия дезинформации при СНБОУ Андрей Коваленко заявил, что словами Ушакова Россия фактически официально подтвердила нежелание завершать войну, поскольку Украина не соглашается покидать собственные территории. Речь идет именно о требованиях РФ относительно вывода украинских войск из Донбасса.

"Что и нужно было доказать — никакой мир им не нужен был, лишь попытка получить плацдарм для дальнейшего наступления без боя. Украина четко заявляла, что не уйдет со своей земли. Режим Путина, похоже, вообще не представляет своего существования без войны", — подчеркнул он.

Реакция команды Зеленского

Заявление помощника Путина Ушакова и ультиматум по Донбассу свидетельствуют о том, что Кремль не намерен завершать войну даже в случае установления контроля над Донбассом.

Комментируя заявление Ушакова, источник РБК-Украина в команде президента Украины отметил, что в переговорном процессе позиция Москвы не является определяющей. По словам собеседника, ключевое значение имеет позиция президента США Дональда Трампа и Вашингтона, которые, как и Украина, выступают за завершение войны и поиск приемлемого дипломатического формата.

Также источник акцентировал внимание на словах Ушакова о том, что после возможного вывода украинских войск из Донбасса боевые действия якобы лишь приостановятся.

"Он как раз и проговорился о том, что они собираются и о чем мы говорили партнерам все это время: они хотят Донбасс, но не хотят останавливать войну даже после этого. То есть их план — просто получить плацдарм", — подытожил собеседник издания.

Напомним, как ранее сообщал Главред, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Рустем Умеров отправился в Майами для переговоров со спецпредставителями Трампа Стивом Виткоффом и Джаредом Кушнером. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

Между тем в МИД России заявили, что Москва якобы не отказывается от переговоров с Украиной и готова к диалогу.

В то же время издание Politico пишет, что Владимир Зеленский может готовить новую стратегию переговоров с Россией без активного участия США. По информации журналистов, после длительных попыток заручиться поддержкой Дональда Трампа украинский президент, вероятно, перестал убеждать Вашингтон оставаться ключевым участником переговорного процесса и начал искать другие подходы к дипломатии.

О личности: Юрий Ушаков

Юрий Ушаков — российский дипломат, государственный деятель. С мая 2012 года занимает должность помощника президента РФ. В зоне ответственности Ушакова — внешняя политика.

В период с 1996 по 1998 год был постоянным представителем России при ОБСЕ, позже, с 1998 по 1999 год, занимал должность заместителя министра иностранных дел. А с 2008 по 2012 год Ушаков был заместителем руководителя аппарата правительства России, пишет Википедия.

