Кусты будут ломаться от ягод: чем подкормить малину в мае

В мае малину следует подкармливать органическими удобрениями для лучшего завязывания ягод.

Чем подкормить малину в мае — что любит малина

В мае малина активно растет, формирует побеги и готовится к плодоношению. Именно сейчас стоит позаботиться о правильной подкормке, чтобы кусты получили достаточно питательных веществ и дали щедрый урожай.

Чем подкормить малину в мае — органические удобрения

Наиболее безопасным и в то же время эффективным способом весенней подкормки является органика. Она улучшает структуру почвы, действует мягко и обеспечивает растения питательными веществами в естественной форме, пишет Oboz.ua.

Компост годичной выдержки можно вносить под кусты в сухом виде. На квадратный метр достаточно одного ведра, после чего его перемешивают с почвой.

Настой коровяка — один из самых популярных вариантов. Треть ведра навоза залейте водой, оставьте на неделю для брожения, а затем разбавьте в соотношении 1:10. Поливайте из расчета ведро раствора на квадратный метр. По тому же принципу готовят настой обычного навоза.

Птичий помет более концентрированный, поэтому его рекомендуем развести в пропорции 1:20, чтобы избежать ожогов корней.

Травяные настои и дрожжи

Для подкормки малины можно использовать зеленую массу крапивы или других сочных сорняков. Измельченную траву следует настаивать в воде (1:10) в течение десяти дней, а перед поливом разбавить в соотношении 1:5.

Дрожжевая подкормка стимулирует развитие корневой системы. Для этого пакетик сухих дрожжей растворите в ведре воды, добавьте несколько ложек сахара и оставьте на несколько часов. Готовый раствор разбавьте водой 1:5 и обильно полейте кусты.

Древесная зола для большого урожая

Зола содержит калий, фосфор и другие микроэлементы, необходимые для формирования ягод. Ее можно вносить в сухом виде или готовить настой: 600 граммов золы разведите в ведре воды и оставьте на сутки. Поливайте из расчета два литра настоя на один куст. Рекомендуем не сочетать золу с азотными удобрениями в один день.

Что посадить между рядами

Весной между рядами малины можно высеять бобовые культуры, клевер или горох. Когда они начнут цвести, растения скашивают и оставляют в качестве зеленой мульчи. Перегнивая, они обогащают почву азотом и улучшают ее структуру.

Минеральные удобрения для быстрого роста

Для активного весеннего роста малины можно применять азотные удобрения, но только один вид за сезон. Чаще всего используют:

карбамид (15–20 г на квадратный метр);

аммиачную селитру (10–15 г);

нитроаммофоска (20–30 г).

Удобрение нужно рассыпать по влажной земле и осторожно разрыхлить почву на глубину около 5 см. Можно также растворить препарат в воде: одна норма на ведро, которого хватает на квадратный метр.

@dimsadgorod5 Что делать с малиной в мае, когда ее повредили заморозки? Подкармливаем азотными удобрениями, аммиачной селитрой или любимыми удобрениями — куриным пометом, коровьим навозом, гумусом. Через 5-7 дней даем любое комплексное удобрение, а на листья — стимуляторы роста: эпин, циркон или любую гумату. TikTok studio #сад#огород#малина#каквосстановитьмалинупослепозднихзаморозков#спасаеммалину#восстанавливаеммалину#огород ♬ оригинальный звук - dimsadgorod

