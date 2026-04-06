Укр
StarsМода и красотаОтношенияГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникДом и уютЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Сад и огород

Малина даст вдвое больше: что важно сделать во время цветения

Марина Иваненко
6 апреля 2026, 20:26
Что делать с малиной во время цветения, чтобы не потерять урожай. Правила полива, обрезки и подкормки, которые помогут вырастить крупные и сочные ягоды.
Подкормка малины во время цветения
О чем вы узнаете:

  Как правильно подкармливать малину
  Что нужно сделать в период цветения

Период цветения малины – это главный этап, от которого зависит количество и качество будущего урожая. В настоящее время растение тратит силы на формирование плодов и рост новых побегов. Чтобы получить богатый урожай, важно своевременно изменить подход к поливу, обрезке и питанию кустов. Как это сделать – расскажет Главред .

Влага имеет важное значение для малины, поэтому даже при наличии мульчи растения требуют регулярного увлажнения почвы. Правильный уход позволяет корням получать достаточно ресурсов для наливания крупных ягод.

видео дня

Полив малины во время цветения: сколько воды нужно кустам

Малина очень любит воду. Даже если земля вокруг кустов покрыта толстым слоем соломы или измельченных ветвей, этого может быть мало. Во время цветения почва должна быть влажной на значительной глубине.

Лучше всего использовать метод медленного полива, чтобы вода не стекала по поверхности, а постепенно просачивалась к корням. Это обеспечивает растение необходимым количеством влаги для формирования сочных плодов.

Лишние побеги убирают урожай: сколько оставить на кусте

Многие садоводы допускают ошибку и оставляют много молодой поросли. Если на одном кусте растет более 9 новых побегов, растение будет истощаться. Она вынуждена делить питательные вещества между всеми ветвями, из-за чего цветы получают меньше энергии.

Меньшие, более слабые побеги я выламываю и оставляю 5–6 сильнейших для получения урожая на следующий год, рассказывает автор канала "Наш сад и огород" .

Это позволяет малиннику лучше проветриваться и направлять все силы на будущие ягоды.

Видео о том, как правильно подкормить малину во время цветения, можно посмотреть здесь:

Подкормка малины: почему азот нужно срочно убрать

Во время цветения малина нуждается в различных питательных веществах. Если в начале весны растению нужно внести азот для роста листьев, то во время цветения его использование следует прекратить. Большое количество азота в этот период приведет к тому, что куст даст много зелени, но не достаточно ягод. В период цветения малине нужно дать больше фосфора, калия и микроэлементов. Именно эти компоненты отвечают за продолжительность цветения, большое количество завязи, сладость и размер плодов.

Азотные удобрения мы прекращаем и начинаем подкормку другими, фосфатными и калийными удобрениями с микроэлементами.

Достаточно эффективным методом является внекорневая подкормка – опрыскивание растения по листьям специальными растворами. Благодаря такому методу удобрения усваиваются гораздо быстрее, что позволяет малине эффективно отцветать и дать большой урожай.

Об источнике: канал "Наш сад и огород"

Наш сад и огород – это популярный познавательный канал, посвященный всем аспектам сельского хозяйства и приусадебного цветоводства. Авторы делятся проверенными советами по выращиванию овощей, фруктов и ягод, а также подробно рассказывают о борьбе с вредителями и болезнями растений.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

огород малина интересные новости сад
Ещё
Новости Киева
Когда ситуация со светом в Киеве улучшитсяОтключение отопления в КиевеПогода в Киеве
Новости Украины
Телеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаОтключения света
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026
Рецепты
Праздничное менюНапиткиЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десерты
Синоптик
Магнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буряПрогноз погоды
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Регионы
Новости РовноНовости ЗапорожьяНовости ЛьвоваНовости ДнепраНовости ТернополяНовости ХарьковаНовости ЖитомираНовости ПолтавыНовости ОдессыНовости СумНовости Черкассы
Новости шоу бизнеса
София РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровЕлена ЗеленскаяАни ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотап
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Пасха 2026
Почему в СССР боялись Пасхи и охотились на верующихКак приготовить шикарную глазурь для паски за 10 минутМожно ли нести искусственные цветы на кладбищеКак красиво покрасить яйца на Пасху 2026Легендарный рецепт пасхальной паски
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять