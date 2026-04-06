Малина даст вдвое больше: что важно сделать во время цветения

Что делать с малиной во время цветения, чтобы не потерять урожай. Правила полива, обрезки и подкормки, которые помогут вырастить крупные и сочные ягоды.

Подкормка малины во время цветения / Коллаж: Главред, скриншоты

О чем вы узнаете:

Как правильно подкармливать малину

Что нужно сделать в период цветения

Период цветения малины – это главный этап, от которого зависит количество и качество будущего урожая. В настоящее время растение тратит силы на формирование плодов и рост новых побегов. Чтобы получить богатый урожай, важно своевременно изменить подход к поливу, обрезке и питанию кустов. Как это сделать – расскажет Главред .

Влага имеет важное значение для малины, поэтому даже при наличии мульчи растения требуют регулярного увлажнения почвы. Правильный уход позволяет корням получать достаточно ресурсов для наливания крупных ягод.

Полив малины во время цветения: сколько воды нужно кустам

Малина очень любит воду. Даже если земля вокруг кустов покрыта толстым слоем соломы или измельченных ветвей, этого может быть мало. Во время цветения почва должна быть влажной на значительной глубине.

Лучше всего использовать метод медленного полива, чтобы вода не стекала по поверхности, а постепенно просачивалась к корням. Это обеспечивает растение необходимым количеством влаги для формирования сочных плодов.

Лишние побеги убирают урожай: сколько оставить на кусте

Многие садоводы допускают ошибку и оставляют много молодой поросли. Если на одном кусте растет более 9 новых побегов, растение будет истощаться. Она вынуждена делить питательные вещества между всеми ветвями, из-за чего цветы получают меньше энергии.

Меньшие, более слабые побеги я выламываю и оставляю 5–6 сильнейших для получения урожая на следующий год, рассказывает автор канала "Наш сад и огород" .

Это позволяет малиннику лучше проветриваться и направлять все силы на будущие ягоды.

Подкормка малины: почему азот нужно срочно убрать

Во время цветения малина нуждается в различных питательных веществах. Если в начале весны растению нужно внести азот для роста листьев, то во время цветения его использование следует прекратить. Большое количество азота в этот период приведет к тому, что куст даст много зелени, но не достаточно ягод. В период цветения малине нужно дать больше фосфора, калия и микроэлементов. Именно эти компоненты отвечают за продолжительность цветения, большое количество завязи, сладость и размер плодов.

Азотные удобрения мы прекращаем и начинаем подкормку другими, фосфатными и калийными удобрениями с микроэлементами.

Достаточно эффективным методом является внекорневая подкормка – опрыскивание растения по листьям специальными растворами. Благодаря такому методу удобрения усваиваются гораздо быстрее, что позволяет малине эффективно отцветать и дать большой урожай.

Об источнике: канал "Наш сад и огород" Наш сад и огород – это популярный познавательный канал, посвященный всем аспектам сельского хозяйства и приусадебного цветоводства. Авторы делятся проверенными советами по выращиванию овощей, фруктов и ягод, а также подробно рассказывают о борьбе с вредителями и болезнями растений.

