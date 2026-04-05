Подкормка клубники весной: ошибка, снижающая урожай

Чем подкормить клубнику весной, каких ошибок следует избегать и как ускорить урожай. Простые советы помогут вырастить крепкие кусты и крупные ягоды.

https://glavred.info/sad-ogorod/pidzhivlennya-polunici-navesni-pomilka-shcho-zmenshuye-vrozhay-10754441.html Ссылка скопирована

Уход за клубникой

О чем вы узнаете:

Как правильно подкормить клубнику весной

Что категорически нельзя делать

Весенний период является решающим для клубники, ведь именно сейчас растение пробуждается и закладывает основу для будущих ягод. Многие огородники стремятся как можно быстрее помочь культуре, однако часто допускают ошибки, которые приводят к слабому цветению и мелким плодам. Чтобы получить щедрый урожай, важно вовремя скорректировать уход — как именно, расскажет Главред.

Подпишитесь на наш канал в WhatsApp, чтобы первыми узнавать главные новости. видео дня

Одной из самых распространенных проблем является дефицит влаги в начале роста. Весна нередко бывает сухой, а корни растения нуждаются в ресурсах для формирования цветочных почек. Автор канала"Наша дача!" предупреждает:

Из-за недостатка влаги растение может не сформировать достаточное количество цветочных почек, и это напрямую повлияет на урожай.

Помимо полива, большое значение имеет температура воды — использование ледяной воды из колодца останавливает развитие кустов, поскольку корни в холоде перестают работать.

Ошибки с удобрениями: как не испортить урожай

Часто хозяева чрезмерно увлекаются азотными удобрениями, ведь надеются на быстрый рост. Однако избыток азота стимулирует лишь наращивание зеленой массы, подавляя при этом формирование завязи.

Избыток азота стимулирует активный рост листьев, но подавляет цветение и образование завязи, — отмечается в видео.

Для хорошего результата автор видео советует использовать сбалансированные смеси, где, кроме азота, есть еще фосфор и калий для укрепления корневой системы.

Видео о том, что нужно сделать с клубникой весной, можно посмотреть здесь:

Осторожно с почвой: как не повредить корни

Еще одна опасность кроется в чрезмерном рыхлении земли у самых кустов. Поскольку корневая система клубники расположена близко к поверхности, глубокое вмешательство может серьезно повредить растение. Вместо этого стоит осторожно рыхлить только междурядья, чтобы обеспечить доступ кислорода, не затрагивая сами корни.

Чистые грядки — более быстрый урожай: что нужно сделать

Оставшаяся с прошлого года мульча также может стать проблемой. Она не только задерживает прогревание почвы, что задерживает развитие растения, но и может стать прибежищем для вредителей и грибков.

Весной ее лучше убрать или заменить на свежую, — рекомендует автор видео.

Чистые грядки быстрее прогреваются на солнце, что дает растениям возможность раньше начать рост.

Мы используем мини-парник из спанбонда плотностью 50 г на м². Благодаря этому укрытию создается особый микроклимат над грядкой, — делится опытом автор.

Такой подход позволяет собирать сладкие плоды на одну-две недели раньше срока, обеспечивая растениям комфортные условия даже во время весенних колебаний температуры.

Об источнике: Youtube-канал "Наша дача!" На Youtube-канал "Наша дача!" подписаны 147 тысяч человек. На канале можно найти полезные советы по садоводству и огородничеству. Ведет канал его автор по имени Валерий. "Выращиваем овощи и цветы на даче в Киевской области! Присоединяйтесь, и будем выращивать вместе", — написал он в своем профиле.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред