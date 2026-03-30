Весной под каждый куст: чем подкормить клубнику для сладких и больших ягод

Автор рассказал, как подготовить почву и кусты клубники для быстрого весеннего роста и высокого урожая.

https://glavred.info/sad-ogorod/vesnoy-pod-kazhdyy-kust-chem-podkormit-klubniku-dlya-sladkih-i-bolshih-yagod-10753034.html Ссылка скопирована

Как использовать стимуляторы корневой системы и азотные удобрения / Коллаж: Главред, фото: скриншот youtube.com

Когда солнце стабильно прогревает почву, украинские садоводы вступают в ключевой этап ухода за клубникой. Именно сейчас формируется потенциальный урожай, и любые ошибки на этом этапе могут отразиться на количестве и качестве ягод.

Опытный садовод и огородник на ютуб канале "Наша дача" поделился проверенной методикой ранней подкормки, которая стимулирует активный рост растений с первых дней тепла.

видео дня

Подготовка почвы и кустов

По словам эксперта, прежде чем вносить удобрения, следует подготовить "фундамент" для растения. Многие садоводы оставляют старые листья и зимнюю мульчу слишком долго, что тормозит прогрев почвы.

Очистка кустов от остатков прошлого года и убирание соломы позволяет солнечным лучам беспрепятственно прогревать землю вокруг корневой системы. Чем быстрее прогреется почва, тем быстрее запускаются физиологические процессы внутри растения.

Санитарная обработка

Не менее важной является санитарная обработка. Перед внесением питательных веществ кусты стоит защитить от болезней и вредителей, которые перезимовали вместе с растением. Специалист рекомендует проверенные средства: Хорус для профилактики инфекций и Актара для защиты от насекомых.

После этого обязательными являются полив и рыхление почвы, а только потом — подкормка.

Температуры почвы

Температура почвы — еще один критический фактор. Корневая система клубники активно усваивает питательные вещества только при температуре выше 10 градусов. Внесение удобрений в холодную почву бесполезно, поскольку вещества просто вымываются водой, а растение не может их усвоить.

Подкормка клубники / Инфографика: Главред

Использование комбинированного раствора

Для максимального эффекта эксперт советует комбинированный раствор. Первый компонент — стимулятор корнеобразования, который помогает восстановить зимующее корни. Это могут быть Фертирут, Радифарм или Корневин. Второй компонент — азотные удобрения для роста зеленой массы. Эффективными являются комплексные смеси с повышенным содержанием азота, например Рост-концентрат, или аммиачная селитра в пропорции 20 граммов на 10 литров воды.

Методика внесения проста: 25 миллилитров каждого препарата растворяют в ведре воды и проливают под каждый куст около полулитра раствора.

Подробнее о первой весенней подкормке клубники смотрите в видео.

О источнике: Youtube-канал "Наша дача!" На Youtube-канал "Наша дача!" подписаны 147 тысяч человек. На канале можно найти полезные советы по садоводству и огородничеству. Ведет канал его автор по имени Валерий. "Выращиваем овощи и цветы на даче в Киевской области! Присоединяйтесь и будем выращивать вместе", - написал он в своем профиле.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред