Какие растения обязательно нужно обрезать в апреле: садовод назвал 5 основных

Правильная обрезка помогает растениям заложить основу для здорового роста и обильного цветения.

5 растений, которые нужно обрезать в апреле для обильного цветения / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

В апреле большинство садовых растений выходят из зимнего покоя. И именно сейчас стоит взяться за секатор, ведь правильная обрезка поможет сформировать более крепкие побеги, обеспечит лучшую циркуляцию воздуха и защитит от болезней.

Главред узнал, какие растения требуют внимания именно в этом месяце.

Розы

Обрезка роз в апреле — одна из самых важных работ в саду. Для кустовых и штамбовых сортов это оптимальный момент, когда растение только пробуждается и еще не пустило новую листву, пишет Express. Удаление старых и поврежденных побегов позволяет сформировать правильную крону, уменьшить риск заболеваний и заложить основу для обильного цветения летом. Садоводы советуют оставлять несколько сильных побегов, которые дадут здоровые цветоносные ветви.

Летнецветущие декоративные кустарники

Будлея, кариоптерис, гортензия метельчатая, лаватера и выносливая фуксия — именно те растения, которые стоит обрезать весной. Если сделать это вовремя, они быстро образуют новые побеги и подарят густое цветение в середине и в конце лета. Обрезка помогает избежать загущения, а также стимулирует образование сильных цветоносов, что обеспечит более яркий вид клумб.

Клематис

Клематис требует особого подхода. Если обрезка не была проведена в марте, апрель еще подходит для этой работы. Растение срезают до самой нижней пары крепких почек над землей. После этого стоит замульчировать почву и внести подкормку. Такой уход поможет растению развиваться равномерно и обеспечит цветение по всей длине стебля.

Жасмин

Зимний жасмин следует обрезать сразу после завершения цветения. Нужно удалить сухие побеги, подвязать и укоротить боковые ветки, чтобы сохранить аккуратную форму и стимулировать закладку почек на следующий год. Летнецветущий жасмин обрезают гораздо осторожнее: достаточно удалить несколько старых побегов у основания, чтобы не уменьшить количество цветков этого года.

Вьющиеся растения

Весна — подходящее время для формирования лиан. Жимолость, плющ и плетистые розы легко отличить по живым побегам с почками и сухим ветвям, которые остаются голыми. Обрезка помогает придать растениям аккуратный вид и стимулирует их развитие. Это особенно важно для тех культур, которые быстро разрастаются и могут потерять декоративность без регулярного ухода.

Календарь цветения / Инфографика: Главред

Об источнике: Express.co.uk Express.co.uk — это британский новостной веб-сайт, связанный с газетой Daily Express, которая является одной из старейших таблоидных газет в Великобритании. Сайт принадлежит медиакомпании Reach PLC, которая также владеет другими популярными изданиями, такими как Daily Mirror и Daily Star.

