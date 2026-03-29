Какие растения обязательно нужно обрезать в апреле: садовод назвал 5 основных

Вы узнаете:
- Как правильно обрезать розу
- Когда обрезают клематис
- Как обрезать клематис весной
В апреле большинство садовых растений выходят из зимнего покоя. И именно сейчас стоит взяться за секатор, ведь правильная обрезка поможет сформировать более крепкие побеги, обеспечит лучшую циркуляцию воздуха и защитит от болезней.
Главред узнал, какие растения требуют внимания именно в этом месяце.
Розы
Обрезка роз в апреле — одна из самых важных работ в саду. Для кустовых и штамбовых сортов это оптимальный момент, когда растение только пробуждается и еще не пустило новую листву, пишет Express. Удаление старых и поврежденных побегов позволяет сформировать правильную крону, уменьшить риск заболеваний и заложить основу для обильного цветения летом. Садоводы советуют оставлять несколько сильных побегов, которые дадут здоровые цветоносные ветви.
Летнецветущие декоративные кустарники
Будлея, кариоптерис, гортензия метельчатая, лаватера и выносливая фуксия — именно те растения, которые стоит обрезать весной. Если сделать это вовремя, они быстро образуют новые побеги и подарят густое цветение в середине и в конце лета. Обрезка помогает избежать загущения, а также стимулирует образование сильных цветоносов, что обеспечит более яркий вид клумб.
Клематис
Клематис требует особого подхода. Если обрезка не была проведена в марте, апрель еще подходит для этой работы. Растение срезают до самой нижней пары крепких почек над землей. После этого стоит замульчировать почву и внести подкормку. Такой уход поможет растению развиваться равномерно и обеспечит цветение по всей длине стебля.
Жасмин
Зимний жасмин следует обрезать сразу после завершения цветения. Нужно удалить сухие побеги, подвязать и укоротить боковые ветки, чтобы сохранить аккуратную форму и стимулировать закладку почек на следующий год. Летнецветущий жасмин обрезают гораздо осторожнее: достаточно удалить несколько старых побегов у основания, чтобы не уменьшить количество цветков этого года.
Вьющиеся растения
Весна — подходящее время для формирования лиан. Жимолость, плющ и плетистые розы легко отличить по живым побегам с почками и сухим ветвям, которые остаются голыми. Обрезка помогает придать растениям аккуратный вид и стимулирует их развитие. Это особенно важно для тех культур, которые быстро разрастаются и могут потерять декоративность без регулярного ухода.
Об источнике: Express.co.uk
Express.co.uk — это британский новостной веб-сайт, связанный с газетой Daily Express, которая является одной из старейших таблоидных газет в Великобритании. Сайт принадлежит медиакомпании Reach PLC, которая также владеет другими популярными изданиями, такими как Daily Mirror и Daily Star.
