Что посадить в тени: шесть полевых цветов, которые растут без ухода

Цветы для тени, цветущие все лето, сделают ярким и ароматным самый темный уголок сада.

Полевые цветы необходимо выращивать в каждом саду. Они не только, как правило, неприхотливы в уходе, но и привлекают опылителей. Кроме того, многие сорта хорошо растут в тени.

Главред разобрался, какие цветы растут в тени и цветут все лето.

"Если у вас в саду есть затененный участок, и вы не знаете, что там посадить, вас обрадует новость о том, что существует множество красивых, красочных полевых цветов, которые предпочитают именно такие места с недостаточным освещением", — сказала изданию Country Living ученый-эколог Эмили Эттли.

Эксперт назвала о шесть полевых цветов, которые хорошо растут при слабом освещении и которые можно выращивать ранней весной.

Тенелюбивые растения для сада - список

Смолёвка двудомная (лат. Siléne dióica)

Это очаровательное многолетнее растение с нежно-розовыми лепестками радует глаз яркими красками с ранней весны до поздней осени. Этот цветок - особенно удачный выбор для тех, кто хотел бы, чтобы сад наполнился не только растениями, но и пчелами, бабочками, мотыльками и жуками.

Таволга вязолистая (Filipendula ulmaria)

Это растение образует кремово-белые соцветия из пышных цветов, которые не только выглядят потрясающе, но и источают сладкий аромат во влажном, затененном участке сада.

Но это еще не все, чем может похвастаться это растение. Таволга также является съедобным растением со сладким, похожим на сено вкусом.

Незабудка полева (Myosotis arvensis)

"Небольшие, но величественные, эти нежные сине-серые цветы обильно цветут в течение всего сезона. Они создают мягкую, похожую на луг атмосферу даже в самых тенистых уголках", - рассказала Эмили.

Кукушкин цвет (Lychnis flos-cuculi)

Это растение названо Кукушкин цвет из-за своих перистых, растрепанных лепестков. Этот цветок — еще один отличный выбор для уголков с ограниченным доступом к солнцу.

Кукушкин цвет придает затененным местам дикий, причудливый вид и хорошо растет во влагоудерживающей почве.

Колокольчик крапиволистный (Campanula trachelium)

Колокольчики отличаются мелкими колокольчатыми цветками, собранными в гроздь на высоком стебле. Они имеют высокий, элегантный силуэт и прекрасно растут в полутени, придавая высоту и структуру затененным клумбам.

Лютик луговой (Ranunculus acris)

Луговые лютики — это классический полевой цветок, который можно встретить на полях и опушках лесов.

"Элегантный лютик, словно золотистый всплеск солнца, вырастает высоким и прекрасно себя чувствует даже в местах с недостаточным количеством прямого солнечного света, добавляя яркости под кронами деревьев", — говорит Эмили.

О ресурсе: Country Living Country Living — это популярное американское лайфстайл-издание о доме, саде и загородной жизни. Было основано в 1978 году Hearst Corporation. Штаб-квартира расположена в США (Бирмингем, Алабама), пишет Википедия. Издание публикует материалы на аткие темы: дом и интерьер;

садоводство;

рецепты и еда;

рукоделие;

сельский и "медленный" образ жизни. Контент ориентирован на широкую аудиторию (особенно семейную и женскую). Продвигает концепцию "спокойной, осознанной жизни" и уюта.

