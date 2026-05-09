Только не "каприз": как красиво назвать это слово на украинском: знают далеко не все

Инна Ковенько
9 мая 2026, 11:15
Хотя слово "каприз" прочно вошло в лексикон, украинские эквиваленты звучат более живо и содержательно.
Как красиво сказать "каприз" на украинском языке

Вы узнаете:

  • Как красиво сказать "каприз" на украинском
  • Что означает слово "витрибеньки"
  • Как точно сказать "капризный ребенок" на украинском

Слово "каприз" давно вошло в наш язык, однако оно является чужеродным заимствованием из французского, пришедшим через русский. Хотя словари его фиксируют, стилистически оно часто звучит сухо и не передает всей глубины эмоций.

Главред расскажет об украинских точных эквивалентах, которые позволяют более точно описать поведение, желания или настроение.

Как красиво сказать "каприз" на украинском

Наиболее близким по значению к "капризу" является слово примха, рассказывает учительница украинского языка Светлана Чернышова. Оно удачно передает изменчивость характера, неожиданный поворот мысли или настроения. Часто используется и в описаниях природы: "примхи погоды" звучит гораздо естественнее, чем "капризы погоды".

Когда речь идет о неожиданном, лишнем или не слишком важном желании, уместно сказать забаганка. Это слово подчеркивает легкомысленность и временность потребности: "его забаганка купить новую игрушку" сразу дает понять, что речь идет не о необходимости, а о забаве.

В ситуациях, когда описывают детские слезы или недовольство, наиболее точным будет слово вередування. Оно передает сам процесс капризного поведения, когда ребенок протестует, плачет или отказывается выполнять просьбу.

Для бытовых ситуаций, когда кто-то выдвигает чрезмерные требования или имеет причудливые желания, уместным будет слово витребеньки. Оно всегда имеет легкий иронический оттенок и хорошо подходит для описания преувеличенных претензий в еде, быту или отношениях.

Как заменить производные слова

Украинский язык предлагает и богатый набор прилагательных и глаголов:

  • вместо "капризный" — вередливий, примхливий;
  • вместо "капризування" — вередування, комизіння;
  • вместо "капризный ребенок" — вереда, мазун.

Смотрите видео о том, как на украинском языке сказать "комильфо", "контент" и "конфуз":

О персонаже: Светлана Чернышова

Светлана Чернышова – учительница украинского языка из Днепра. Она преподает уже более 30 лет. Стала известна после того, как начала публиковать обучающие видео по украинскому языку в TikTok, а затем на YouTube.

По состоянию на начало 2025 года у нее было 102 тысячи подписчиков на странице "Учительница украинского" в TikTok, а также 41 тысяча подписчиков на странице с таким же названием в YouTube.

