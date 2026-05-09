Только не 'каприз': как красиво назвать это слово на украинском: знают далеко не все

Хотя слово "каприз" прочно вошло в лексикон, украинские эквиваленты звучат более живо и содержательно.

Как красиво сказать "каприз" на украинском языке

Слово "каприз" давно вошло в наш язык, однако оно является чужеродным заимствованием из французского, пришедшим через русский. Хотя словари его фиксируют, стилистически оно часто звучит сухо и не передает всей глубины эмоций.

Наиболее близким по значению к "капризу" является слово примха, рассказывает учительница украинского языка Светлана Чернышова. Оно удачно передает изменчивость характера, неожиданный поворот мысли или настроения. Часто используется и в описаниях природы: "примхи погоды" звучит гораздо естественнее, чем "капризы погоды".

Когда речь идет о неожиданном, лишнем или не слишком важном желании, уместно сказать забаганка. Это слово подчеркивает легкомысленность и временность потребности: "его забаганка купить новую игрушку" сразу дает понять, что речь идет не о необходимости, а о забаве.

В ситуациях, когда описывают детские слезы или недовольство, наиболее точным будет слово вередування. Оно передает сам процесс капризного поведения, когда ребенок протестует, плачет или отказывается выполнять просьбу.

Для бытовых ситуаций, когда кто-то выдвигает чрезмерные требования или имеет причудливые желания, уместным будет слово витребеньки. Оно всегда имеет легкий иронический оттенок и хорошо подходит для описания преувеличенных претензий в еде, быту или отношениях.

Как заменить производные слова

Украинский язык предлагает и богатый набор прилагательных и глаголов:

вместо "капризный" — вередливий , примхливий ;

, ; вместо "капризування" — вередування , комизіння ;

, ; вместо "капризный ребенок" — вереда, мазун.

О персонаже: Светлана Чернышова Светлана Чернышова – учительница украинского языка из Днепра. Она преподает уже более 30 лет. Стала известна после того, как начала публиковать обучающие видео по украинскому языку в TikTok, а затем на YouTube. По состоянию на начало 2025 года у нее было 102 тысячи подписчиков на странице "Учительница украинского" в TikTok, а также 41 тысяча подписчиков на странице с таким же названием в YouTube.

