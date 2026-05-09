Только не 'каприз': как красиво назвать это слово на украинском: знают далеко не все

Вы узнаете:
- Как красиво сказать "каприз" на украинском
- Что означает слово "витрибеньки"
- Как точно сказать "капризный ребенок" на украинском
Слово "каприз" давно вошло в наш язык, однако оно является чужеродным заимствованием из французского, пришедшим через русский. Хотя словари его фиксируют, стилистически оно часто звучит сухо и не передает всей глубины эмоций.
Главред расскажет об украинских точных эквивалентах, которые позволяют более точно описать поведение, желания или настроение.
Как красиво сказать "каприз" на украинском
Наиболее близким по значению к "капризу" является слово примха, рассказывает учительница украинского языка Светлана Чернышова. Оно удачно передает изменчивость характера, неожиданный поворот мысли или настроения. Часто используется и в описаниях природы: "примхи погоды" звучит гораздо естественнее, чем "капризы погоды".
Когда речь идет о неожиданном, лишнем или не слишком важном желании, уместно сказать забаганка. Это слово подчеркивает легкомысленность и временность потребности: "его забаганка купить новую игрушку" сразу дает понять, что речь идет не о необходимости, а о забаве.
В ситуациях, когда описывают детские слезы или недовольство, наиболее точным будет слово вередування. Оно передает сам процесс капризного поведения, когда ребенок протестует, плачет или отказывается выполнять просьбу.
Для бытовых ситуаций, когда кто-то выдвигает чрезмерные требования или имеет причудливые желания, уместным будет слово витребеньки. Оно всегда имеет легкий иронический оттенок и хорошо подходит для описания преувеличенных претензий в еде, быту или отношениях.
Как заменить производные слова
Украинский язык предлагает и богатый набор прилагательных и глаголов:
- вместо "капризный" — вередливий, примхливий;
- вместо "капризування" — вередування, комизіння;
- вместо "капризный ребенок" — вереда, мазун.
Смотрите видео о том, как на украинском языке сказать "комильфо", "контент" и "конфуз":
Читайте также:
- Наочно или наглядно - как правильно сказать на украинском: большинство делает ошибку
- Мало кто знает: как сказать "халатное отношение" на украинском — точные варианты
- Слов "переписка" и "переписуватися" нет в украинском языке: как сказать правильно
О персонаже: Светлана Чернышова
Светлана Чернышова – учительница украинского языка из Днепра. Она преподает уже более 30 лет. Стала известна после того, как начала публиковать обучающие видео по украинскому языку в TikTok, а затем на YouTube.
По состоянию на начало 2025 года у нее было 102 тысячи подписчиков на странице "Учительница украинского" в TikTok, а также 41 тысяча подписчиков на странице с таким же названием в YouTube.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред