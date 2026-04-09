Слово "картавий" — это калька из русского языка, которое постепенно вытеснило собственно украинское слово.

Как назвать человека, который не произносит звук "р"

Вы узнаете:

Что означает слово "картавый"

Как сказать "косатый" на украинском

В современном украинском языке до сих пор бытует слово "картавый", которым описывают человека, испытывающего трудности с произношением звука "р". Многие воспринимают его как вполне естественное, ведь оно прочно закрепилось в разговорном употреблении. Но языковеды подчеркивают: это слово является русизмом, а в украинской традиции существует другой, исконный эквивалент.

Как сказать по-украински "картавый"

В логопедии нарушение произношения звука "р" называют ротацизмом. Это профессиональный термин, который используют специалисты, когда речь идет о диагностике или коррекции речи. В быту он почти не употребляется.

Лингвист Мария Словолюб в своем видео объясняет: в украинском языке правильно говорить "гаркавий", а не "картавый". Именно "гаркавість" является исконным словом, которое описывает трудности с произношением "р". То есть человек, который не может четко артикулировать этот звук, является "гаркавим".

О личности: Мария Словолюб Мария Словолюб — украинская филолог и преподавательница украинского языка, которая активно популяризирует грамотность и культуру речи в соцсетях. Она ведет Instagram-страницу slovo_lyub, где у нее более 200 тысяч подписчиков, и регулярно делится советами по правописанию, дикции и публичным выступлениям. В своих постах Мария объясняет сложные языковые правила простыми словами, приводит примеры из повседневной жизни и помогает готовиться к Национальному мультипредметному тесту. Помимо преподавания, она работает диктором, ведущей мероприятий и создает собственные курсы по украинскому языку и культуре речи.

