О нагаре можно забыть: как отмыть индукционную плиту до блеска за несколько минут

Правильный уход поможет избежать царапин и нагара и продлит срок службы плиты.

Как очистить индукционную плиту от нагара — как удалить застарелый жир

Индукционные плиты стали неотъемлемой частью современных кухонь, но их поверхность требует особого ухода. Даже небольшое пятно или остатки еды могут испортить вид стекла.

Главред расскажет, как очистить индукционную плиту от нагара и жира, не тратя деньги на дорогие средства.

Как часто нужно чистить индукционную плиту

Специалисты рекомендуют протирать плиту после каждого использования. Достаточно влажного мягкого полотенца, чтобы сохранить блеск, пишет Martha Stewart. Если же на поверхность попало молоко, соус или сахар, убирать нужно сразу после остывания. Особенно опасен сахар, ведь он может повредить покрытие.

Каким средством нельзя мыть индукционную плиту

Не все средства подходят для индукционных плит. Абразивные порошки, жесткие губки, средства с хлором или аммиаком, а также жидкости для духовок и грилей способны оставить царапины или разводы. Высокая концентрация спирта или аммиака также опасна для стекла.

Как отмыть застарелый жир на плите

Перед уборкой варочную поверхность следует полностью остудить. Затем мягким скребком осторожно соскребите остатки пищи или жира. Затем нанесите моющий раствор и разотрите его неабразивной губкой, уделяя внимание загрязненным участкам. Если пятна стойкие, оставьте средство на несколько минут, после чего вытрите плиту насухо полотенцем или салфеткой из микрофибры.

Как избавиться от нагара на индукционной плите

Самое сложное — убрать следы пригорания. Для этого сначала аккуратно соскребите остатки скребком под максимально плоским углом. Затем нанесите на поверхность немного уксуса, а сверху — пищевую соду. Смесь оставьте на две минуты, пока она растворяет пятно. Когда реакция прекратится, вытрите плиту насухо. При необходимости процедуру можно повторить.

Как отмыть плиту на кухне / Инфографика: Главред

Читайте также:

Об источнике: Martha Stewart Martha Stewart Living Omnimedia (MSLO) — это компания, основанная Мартой Стюарт в 1997 году (с 2019 года принадлежит Marquee Brands LLC). Она объединяет все бизнес-направления, связанные с брендом Марты Стюарт. На сайте MarthaStewart.com можно найти отточенные до совершенства рецепты, проекты "сделай сам", идеи для садоводства, простые советы по развлечениям, а также различные рекомендации по красоте. Цель состоит в том, чтобы обучить, вдохновить и предоставить идеи и продукты, которые делают каждый день более значимым, функциональным и красивым. Марта Стюарт, основательница, помогает читателям сделать все аспекты повседневной жизни немного проще и красивее.

