Укр
StarsМода и красотаОтношенияГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникДом и уютЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Лайфхаки

О нагаре можно забыть: как отмыть индукционную плиту до блеска за несколько минут

Инна Ковенько
9 апреля 2026, 12:12
Правильный уход поможет избежать царапин и нагара и продлит срок службы плиты.
Как очистить индукционную плиту от нагара — как удалить застарелый жир / Коллаж: Главред, фото: скриншот

Вы узнаете:

  • Как отмыть индукционную плиту от нагара
  • Каким средством нельзя мыть индукционную плиту
  • Как отмыть застарелый жир на плите

Индукционные плиты стали неотъемлемой частью современных кухонь, но их поверхность требует особого ухода. Даже небольшое пятно или остатки еды могут испортить вид стекла.

Главред расскажет, как очистить индукционную плиту от нагара и жира, не тратя деньги на дорогие средства.

видео дня

Как часто нужно чистить индукционную плиту

Специалисты рекомендуют протирать плиту после каждого использования. Достаточно влажного мягкого полотенца, чтобы сохранить блеск, пишет Martha Stewart. Если же на поверхность попало молоко, соус или сахар, убирать нужно сразу после остывания. Особенно опасен сахар, ведь он может повредить покрытие.

Каким средством нельзя мыть индукционную плиту

Не все средства подходят для индукционных плит. Абразивные порошки, жесткие губки, средства с хлором или аммиаком, а также жидкости для духовок и грилей способны оставить царапины или разводы. Высокая концентрация спирта или аммиака также опасна для стекла.

Как отмыть застарелый жир на плите

Перед уборкой варочную поверхность следует полностью остудить. Затем мягким скребком осторожно соскребите остатки пищи или жира. Затем нанесите моющий раствор и разотрите его неабразивной губкой, уделяя внимание загрязненным участкам. Если пятна стойкие, оставьте средство на несколько минут, после чего вытрите плиту насухо полотенцем или салфеткой из микрофибры.

Как избавиться от нагара на индукционной плите

Самое сложное — убрать следы пригорания. Для этого сначала аккуратно соскребите остатки скребком под максимально плоским углом. Затем нанесите на поверхность немного уксуса, а сверху — пищевую соду. Смесь оставьте на две минуты, пока она растворяет пятно. Когда реакция прекратится, вытрите плиту насухо. При необходимости процедуру можно повторить.

Как отмыть плиту на кухне инфографика
Как отмыть плиту на кухне / Инфографика: Главред

Смотрите видео о том, как быстро очистить стеклокерамическую плиту:

Об источнике: Martha Stewart

Martha Stewart Living Omnimedia (MSLO) — это компания, основанная Мартой Стюарт в 1997 году (с 2019 года принадлежит Marquee Brands LLC). Она объединяет все бизнес-направления, связанные с брендом Марты Стюарт.

На сайте MarthaStewart.com можно найти отточенные до совершенства рецепты, проекты "сделай сам", идеи для садоводства, простые советы по развлечениям, а также различные рекомендации по красоте.

Цель состоит в том, чтобы обучить, вдохновить и предоставить идеи и продукты, которые делают каждый день более значимым, функциональным и красивым.

Марта Стюарт, основательница, помогает читателям сделать все аспекты повседневной жизни немного проще и красивее.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

плита лайфхак уборка
Ещё
Реклама

Популярное

Ещё
Реклама
Реклама
Реклама
Новости Киева
Когда ситуация со светом в Киеве улучшитсяОтключение отопления в КиевеПогода в Киеве
Новости Украины
Телеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаОтключения света
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026
Новости шоу бизнеса
Филипп КиркоровЕлена ЗеленскаяАни ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга Сумская
Пасха 2026
Почему в СССР боялись Пасхи и охотились на верующихКак приготовить шикарную глазурь для паски за 10 минутМожно ли нести искусственные цветы на кладбищеКак красиво покрасить яйца на Пасху 2026Легендарный рецепт пасхальной паски
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Лайфхаки и хитрости
Все о салеУборкаАвтоСтиркаКомнатные растения
Синоптик
Погода на сегодняПогода на завтраПылевая буряПрогноз погодыМагнитные бури
Экономика
Курс валютЦены на продуктыДенежная помощьТарифы
Регионы
Новости ЛьвоваНовости ДнепраНовости ТернополяНовости ХарьковаНовости ЖитомираНовости ПолтавыНовости ОдессыНовости СумНовости ЧеркассыНовости РовноНовости Запорожья
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаПраздничное менюЛегкие десертыНапитки

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять