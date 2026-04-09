Армия РФ продвинулась в двух областях: в DeepState показали свежие карты

У оккупантов есть успехи на Харьковщине и на Донбассе.

Враг продвинулся возле Петропавловки и Ступочек / Коллаж: Главред, фото: DeepState, 53 ОМБр им. князя Владимира Мономаха

Оккупационная армия РФ продвинулась в Харьковской и Донецкой областях. Об этом в ночь на 9 апреля сообщил аналитический проект DeepState.

В частности, российским военным удалось продвинуться возле Петропавловки на Харьковщине и Ступочек на Донбассе.

Петропавловка на карте

Ступочки на карте

Что происходит на фронте - последние новости

Как писал Главред, российские захватчики смогли продвинуться в Донецкой области, в частности в Покровской городской общине. По сообщению проекта DeepState 7 апреля, враг продвинулся в Гришино и вблизи Котлиного.

6 апреля в DeepState сообщили, что Силы обороны отбросили войска РФ к северу от села Амбарное вблизи государственной границы в Купянском районе Харьковской области.

Как сообщили аналитики Института изучения войны, Россия во время весенне-летней кампании хотела наступать на "пояс крепостей" в Донецкой области, но контратаки ВСУ сорвали планы оккупантов. Отмечается, что активные действия Сил обороны на Гуляйпольском и Александровском направлениях помешали планам россиян в Донецкой области.

Украинский "пояс крепостей" / Инфографика: Главред

В апреле Россия уже в третий раз с начала полномасштабного вторжения заявила о полной оккупации Луганской области. Несмотря на это, регион полностью под контролем РФ не находится.

У оккупантов появился пункт о создании буферной зоны в Винницкой области со стороны непризнанного Приднестровья. Об этом заявил заместитель главы Офиса президента, бригадный генерал Павел Палиса.

В свою очередь, военный эксперт, полковник запаса ВСУ Сергей Грабский считает, что Россия вряд ли сможет создать "буферную зону" в Винницкой области со стороны непризнанного Приднестровья. По его словам, военная группировка в Приднестровье слишком мала для проведения подобной операции.

"Для того, чтобы создать "буферную зону", нужно иметь войска. Скажите, какие войска стоят в Приднестровье? Кто может создать хотя бы номинальную угрозу того, что они могут что-то сделать?".

Об источнике: DeepState DeepStateMap.Live - интерактивная онлайн карта боевых действий в Украине, которая дает возможность следить за изменениями линии фронта и ходом военных действий российско-украинской войны, пишет Википедия.

