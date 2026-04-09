Армия РФ продвинулась в двух областях: в DeepState показали свежие карты

Анна Ярославская
9 апреля 2026, 07:03
У оккупантов есть успехи на Харьковщине и на Донбассе.
Враг продвинулся возле Петропавловки и Ступочек

  • У РФ есть успехи на фронте
  • Оккупанты продвинулись возле двух населенных пунктов

Оккупационная армия РФ продвинулась в Харьковской и Донецкой областях. Об этом в ночь на 9 апреля сообщил аналитический проект DeepState.

В частности, российским военным удалось продвинуться возле Петропавловки на Харьковщине и Ступочек на Донбассе.

Петропавловка на карте
Петропавловка на карте / deepstatemap.live
Ступочки на карте deepstatemap.live
Ступочки на карте deepstatemap.live

Как писал Главред, российские захватчики смогли продвинуться в Донецкой области, в частности в Покровской городской общине. По сообщению проекта DeepState 7 апреля, враг продвинулся в Гришино и вблизи Котлиного.

6 апреля в DeepState сообщили, что Силы обороны отбросили войска РФ к северу от села Амбарное вблизи государственной границы в Купянском районе Харьковской области.

Как сообщили аналитики Института изучения войны, Россия во время весенне-летней кампании хотела наступать на "пояс крепостей" в Донецкой области, но контратаки ВСУ сорвали планы оккупантов. Отмечается, что активные действия Сил обороны на Гуляйпольском и Александровском направлениях помешали планам россиян в Донецкой области.

Украинский
Украинский "пояс крепостей" / Инфографика: Главред

В апреле Россия уже в третий раз с начала полномасштабного вторжения заявила о полной оккупации Луганской области. Несмотря на это, регион полностью под контролем РФ не находится.

У оккупантов появился пункт о создании буферной зоны в Винницкой области со стороны непризнанного Приднестровья. Об этом заявил заместитель главы Офиса президента, бригадный генерал Павел Палиса.

В свою очередь, военный эксперт, полковник запаса ВСУ Сергей Грабский считает, что Россия вряд ли сможет создать "буферную зону" в Винницкой области со стороны непризнанного Приднестровья. По его словам, военная группировка в Приднестровье слишком мала для проведения подобной операции.

"Для того, чтобы создать "буферную зону", нужно иметь войска. Скажите, какие войска стоят в Приднестровье? Кто может создать хотя бы номинальную угрозу того, что они могут что-то сделать?".

Об источнике: DeepState

DeepStateMap.Live - интерактивная онлайн карта боевых действий в Украине, которая дает возможность следить за изменениями линии фронта и ходом военных действий российско-украинской войны, пишет Википедия.

07:03Фронт
РФ планирует "буферную зону" на Виннитчине: полковник ответил, есть ли угроза

РФ планирует "буферную зону" на Виннитчине: полковник ответил, есть ли угроза

01:57Фронт
Трамп начинает переговоры о выходе США из НАТО — заявление Белого дома

Трамп начинает переговоры о выходе США из НАТО — заявление Белого дома

21:20Мир
Реклама

Популярное

Ещё
Китайский гороскоп на завтра, 9 апреля: Козлам - обида, Крысам - свидание

Китайский гороскоп на завтра, 9 апреля: Козлам - обида, Крысам - свидание

Украину засыпает снегом и градом: в каких областях бушует настоящая непогода

Украину засыпает снегом и градом: в каких областях бушует настоящая непогода

Карта Deep State онлайн за 8 апреля: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 8 апреля: что происходит на фронте (обновляется)

Жизнь уже не будет прежней: трем знакам зодиака предстоят перемены в апреле

Жизнь уже не будет прежней: трем знакам зодиака предстоят перемены в апреле

Украинка нашла способ полностью избавиться от пырея на огороде: что действительно помогает

Украинка нашла способ полностью избавиться от пырея на огороде: что действительно помогает

Последние новости

07:39

Перемирие в Иране напоминает Минские соглашения: неожиданные параллели от Фесенко

07:34

Взрывы на Луганщине: дроны атаковали базы ремонта техники и склад боеприпасов РФ

07:03

Армия РФ продвинулась в двух областях: в DeepState показали свежие карты

06:00

Еле ходит: неузнаваемую Пугачеву засняли в одиночестве на улицахВидео

05:41

Секрет эмалированной посуды в СССР: зачем на ней делали черный ободок

Пасха – не о шашлыках и корзине: Георгий Коваленко объяснил, что можно и нельзя делать в праздникПасха – не о шашлыках и корзине: Георгий Коваленко объяснил, что можно и нельзя делать в праздник
05:10

Судьба подарит шанс разбогатеть: трём знакам зодиака светит финансовый взлёт

04:30

Можно ли освящать кагор на Пасху: ответ священника ПЦУВидео

04:00

Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке девочки с корзиной за 45 секунд

03:30

Рианна впервые показала крошечную дочку на случайном фото

Реклама
01:57

РФ планирует "буферную зону" на Виннитчине: полковник ответил, есть ли угроза

00:56

Решетка плиты будет блестеть: простой трюк удалит даже устаревший нагарВидео

08 апреля, среда
23:55

Мудрик идет в суд: вингер нашел виновного в своей дисквалификации из-за допинга

23:19

В Украине появились автономера оливкового цвета: кто их получит

23:09

LELEKA решилась "изменить песню" почти перед финалом ЕвровиденияВидео

23:08

Отключение света усилили: новые графики для Днепра и области на 9 апреляФото

22:53

"Скажет измена": участники МастерШеф 17 заинтриговали отношениями

22:34

Только две очереди – со светом: графики отключений для Запорожской области на 9 апреля

22:24

Графики сильно усилили – когда не будет света в Черкасской области 9 апреля

22:20

Опера о подрыве Каховской ГЭС вошла в число самых значимых постановок мира

22:08

Любовь, мешающая жить: 8 ошибок заботливых родителей, которые портят будущее ребёнка

Реклама
22:05

Пасхальная корзина, не холодильник: в ПЦУ объяснили, что не надо нести в церковьВидео

21:42

Позорище: у Седоковой разошлась шнуровка на платье на красной дорожке

21:20

Трамп начинает переговоры о выходе США из НАТО — заявление Белого дома

21:17

Цусима - символ российского позора: как крупнейшее морское поражение империи связано с Украиной

21:17

Волна влажности и холода накроет Днепр: как низко упадут столбики термометров

20:56

Четыре знака зодиака опаснее всего в гневе: с ними лучше не конфликтовать

20:39

Какие указания Кремль давал Венгрии по Украине: СМИ "слили" новую серию "пленок Лаврова"

20:16

Что нельзя оставлять на кладбище: суеверия или реальная опасность для дома

20:11

"Значительный прогресс": Вэнс рассказал об успехах в переговорах Украины с РФ

19:55

Как отучить кота царапать мебель — три простых и проверенных способаВидео

19:40

Колорадский жук исчезнет за день: народное средство, спасающее картофельВидео

19:28

Будет мороз: какие регионы засыплет снегом

19:21

Заморозки и мокрый снег: какая погода будет в Харькове в ближайшие дни

19:10

Как атаки на нефтепорты РФ меняют правила игры в войне: Денисенко раскрыл крах Путинамнение

19:00

Чернобыль удивил аистами: шесть птиц вернулись спустя 20 лет

18:59

Почти весь день без света: в "Укрэнерго" рассказали об отключениях 9 апреля

18:55

Более 50% украинцев считают, что военные должны быть вне политики во время войны — опрос

18:45

Что нужно сделать в Чистый четверг: приметы в праздник 9 апреля

18:43

Сколько можно говорить "Христос воскресе": в ПЦУ дали неожиданный ответВидео

18:31

"Самолет Судного дня": какую катастрофу предвещает его появлениеВидео

Реклама
18:13

"Офис призыва" вместо ТЦК: нардеп рассказал о реформе мобилизации в Украине

17:58

Помятая и старая: в сети появилось фото опухшей Седоковой

17:41

Военные ТЦК уйдут с должностей: мобилизация в Украине может сорваться, что известно

17:30

Пугачева решила избавиться от последней связи с Москвой — детали

17:16

У щенка растут только лапы: хозяйка показала странные измененияВидео

17:15

Снег и заморозки идут в Житомирскую область: когда ударит холод

17:04

Чистый четверг-2026: что можно и нельзя делать в этот праздник

16:39

Муж Елены Мозговой раскрыл причины своего исчезновения: "Приоритеты изменились"

16:19

Найден древнейший предок человека: какой способностью он обладал

16:11

Вечером по всей Украине будут вводить графики отключений света - детали

