РФ заявила о захвате Луганщины: CNN раскрыла, что происходит на самом деле

Аналитики отмечают, что многочисленные атаки России на села Луганщины остаются безрезультатными.

Российские войска пытаются завершить оккупацию Луганщины

Кратко:

Россия в третий раз заявила о полной оккупации Луганщины

Контроль над регионом до сих пор не полон

Российские войска замедлили продвижение до 5 км/день

Россия уже в третий раз с начала полномасштабного вторжения заявила о полной оккупации Луганской области. Несмотря на это, регион полностью под контролем РФ не находится, сообщает CNN .

По данным Института по изучению войны (ISW), темпы продвижения российских войск в первые три месяца 2026 замедлились до примерно пяти километров в день, тогда как в первом квартале 2025 они составляли 11 км в день. В то же время Силы обороны Украины добились успехов на отдельных направлениях.

"Линия фронта практически не сдвинулась с места за последние шесть месяцев. Это похоже на какую-то первоапрельскую шутку с их стороны", – заявил спикер Объединенных сил Виктор Трегубов в эфире телемарафона.

В 3-м армейском корпусе Сухопутных войск ВСУ добавили, что российские войска недавно безрезультатно предприняли 144 попытки штурма двух сел, пытаясь завершить захват Луганской области.

Аналитики ISW объясняют, что заявления Кремля о полном захвате региона должны создать впечатление быстрого продвижения на фронте и могут являться попыткой давления на Киев через партнеров Украины.

За прошедшую зиму украинские войска добились значительных успехов со времени вторжения в Курскую область в 2024 году. Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сообщал, что с января украинские войска отразили 480 квадратных километров в Запорожской и Днепропетровской областях.

Цель российского наступления - прогноз аналитиков Аналитики Института изучения войны прогнозируют, что весной-летом 2026 года российские войска попытаются прорвать украинский "пояс крепостей" в Донецкой области. Основное внимание противника сосредоточено на Лиманском направлении, откуда они пытаются продвинуться в Славянск — северный рубеж украинской обороны. Лиман, по оценкам экспертов, является стратегическим узлом и может стать плацдармом для наступления на Славянск и Краматорск. Аналитики отмечают резкий рост интенсивности боев и изменение тактики россиян: активнее применяются пехота, бронетехника и легкая мобильная техника, а ушибы управляемыми авиабомбами и беспилотниками участились. Специалисты отмечают, что авиаудары и атаки беспилотников преследуют цель ослабления украинской логистики и оборонных возможностей перед наземными операциями, чтобы ускорить продвижение российских сил по территории Донбасса.

Какая ситуация в Луганской области - новости по теме

Как сообщал Главред , 1 апреля Россия третий раз объявила о полном захвате Луганской области , хотя украинские войска до сих пор контролируют часть области. Украинская сторона не подтвердила заявление Кремля.

Также эксперт Александр Коваленко отмечает, что украинские войска контролируют около 80 км² Луганской области, удерживая позиции в районе Надежды, Новогоровки и окрестных лесов. По его оценке, российское командование, не имея реальных успехов и провалив весенне-летнюю кампанию, начинает придумывать преувеличенные достижения.

Напомним, что в Третьей штурмовой бригаде подчеркнули, что подразделения удерживают последние рубежи в Луганской области. За шесть месяцев враг совершил 144 штурма у Надежды и Новоегоровки.

Читайте также:

Об источнике: CNN CNN (англ. Cable News Network; укр. Кабельная сеть новостей) — одна из ведущих телерадиокомпаний мира. Была основана в 1980 г. Тедом Тернером исключительно как новостное телевизионное агентство. Штаб-квартира компании расположена в городе Атланта, штат Джорджия, однако в других городах страны, а также за границей находится много филиалов. Помимо США телекомпания транслирует по кабельной сети свои передачи также и на Канаду. Отдельное подразделение "CNN International" вещает на 212 других стран мира через спутник. Во всем мире выпуски новостей телекомпании смотрят более 1,5 миллиарда человек, пишет Википедия .

