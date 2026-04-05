РФ заявила о захвате Луганщины: CNN раскрыла, что происходит на самом деле

Руслан Иваненко
5 апреля 2026, 23:57
Аналитики отмечают, что многочисленные атаки России на села Луганщины остаются безрезультатными.
Российские войска пытаются завершить оккупацию Луганщины / Коллаж: Главред, фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

  • Россия в третий раз заявила о полной оккупации Луганщины
  • Контроль над регионом до сих пор не полон
  • Российские войска замедлили продвижение до 5 км/день

Россия уже в третий раз с начала полномасштабного вторжения заявила о полной оккупации Луганской области. Несмотря на это, регион полностью под контролем РФ не находится, сообщает CNN .

По данным Института по изучению войны (ISW), темпы продвижения российских войск в первые три месяца 2026 замедлились до примерно пяти километров в день, тогда как в первом квартале 2025 они составляли 11 км в день. В то же время Силы обороны Украины добились успехов на отдельных направлениях.

"Линия фронта практически не сдвинулась с места за последние шесть месяцев. Это похоже на какую-то первоапрельскую шутку с их стороны", – заявил спикер Объединенных сил Виктор Трегубов в эфире телемарафона.

В 3-м армейском корпусе Сухопутных войск ВСУ добавили, что российские войска недавно безрезультатно предприняли 144 попытки штурма двух сел, пытаясь завершить захват Луганской области.

Аналитики ISW объясняют, что заявления Кремля о полном захвате региона должны создать впечатление быстрого продвижения на фронте и могут являться попыткой давления на Киев через партнеров Украины.

За прошедшую зиму украинские войска добились значительных успехов со времени вторжения в Курскую область в 2024 году. Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сообщал, что с января украинские войска отразили 480 квадратных километров в Запорожской и Днепропетровской областях.

Цель российского наступления - прогноз аналитиков

Аналитики Института изучения войны прогнозируют, что весной-летом 2026 года российские войска попытаются прорвать украинский "пояс крепостей" в Донецкой области. Основное внимание противника сосредоточено на Лиманском направлении, откуда они пытаются продвинуться в Славянск — северный рубеж украинской обороны.

Лиман, по оценкам экспертов, является стратегическим узлом и может стать плацдармом для наступления на Славянск и Краматорск. Аналитики отмечают резкий рост интенсивности боев и изменение тактики россиян: активнее применяются пехота, бронетехника и легкая мобильная техника, а ушибы управляемыми авиабомбами и беспилотниками участились.

Специалисты отмечают, что авиаудары и атаки беспилотников преследуют цель ослабления украинской логистики и оборонных возможностей перед наземными операциями, чтобы ускорить продвижение российских сил по территории Донбасса.

Какая ситуация в Луганской области - новости по теме

Как сообщал Главред , 1 апреля Россия третий раз объявила о полном захвате Луганской области , хотя украинские войска до сих пор контролируют часть области. Украинская сторона не подтвердила заявление Кремля.

Также эксперт Александр Коваленко отмечает, что украинские войска контролируют около 80 км² Луганской области, удерживая позиции в районе Надежды, Новогоровки и окрестных лесов. По его оценке, российское командование, не имея реальных успехов и провалив весенне-летнюю кампанию, начинает придумывать преувеличенные достижения.

Напомним, что в Третьей штурмовой бригаде подчеркнули, что подразделения удерживают последние рубежи в Луганской области. За шесть месяцев враг совершил 144 штурма у Надежды и Новоегоровки.

Читайте также:

Об источнике: CNN

CNN (англ. Cable News Network; укр. Кабельная сеть новостей) — одна из ведущих телерадиокомпаний мира. Была основана в 1980 г. Тедом Тернером исключительно как новостное телевизионное агентство.

Штаб-квартира компании расположена в городе Атланта, штат Джорджия, однако в других городах страны, а также за границей находится много филиалов. Помимо США телекомпания транслирует по кабельной сети свои передачи также и на Канаду. Отдельное подразделение "CNN International" вещает на 212 других стран мира через спутник. Во всем мире выпуски новостей телекомпании смотрят более 1,5 миллиарда человек, пишет Википедия .

23:57Фронт
РФ накопила дроны и ракеты: украинцев предупредили о новом массированном ударе

РФ накопила дроны и ракеты: украинцев предупредили о новом массированном ударе

19:27Война
Скандал в Сербии: взрывчатка, след РФ и громкие обвинения против Орбана

Скандал в Сербии: взрывчатка, след РФ и громкие обвинения против Орбана

19:27Мир
Реклама

Популярное

Ещё
Китайский гороскоп на завтра, 6 апреля: Змеям - покупки, Козлам - знакомства

Китайский гороскоп на завтра, 6 апреля: Змеям - покупки, Козлам - знакомства

Гороскоп Таро на неделю с 6 по 12 апреля: Львам - конфликт, Девам - проблемы

Гороскоп Таро на неделю с 6 по 12 апреля: Львам - конфликт, Девам - проблемы

Гороскоп на неделю с 6 по 12 апреля: Стрельцам - поддержка, Рыбам - возможности

Гороскоп на неделю с 6 по 12 апреля: Стрельцам - поддержка, Рыбам - возможности

Партнеры просят Украину не бить по российским НПЗ – Буданов

Партнеры просят Украину не бить по российским НПЗ – Буданов

РФ накопила дроны и ракеты: украинцев предупредили о новом массированном ударе

РФ накопила дроны и ракеты: украинцев предупредили о новом массированном ударе

Последние новости

04:55

Ужасающее предупреждение: астронавты прошли "точку невозврата" на пути к Луне

04:00

Тест на IQ: нужно найти 5 отличий на картинке крокодила за 13 секунд

03:25

Мамин мальчик: сын Бритни Спирс взял ее фамилию

03:15

Красивые, но агрессивные: список цветов, которые не умеют "дружить" с соседями

02:58

Стала тенью себя: Анджелина Джоли напугала внешним видом

Импичмент Трампа, война в Украине и риски для Путина: Фесенко – о массовых протестах в СШАИмпичмент Трампа, война в Украине и риски для Путина: Фесенко – о массовых протестах в США
02:14

Звезда "Беверли-Хиллз, 90210" с детьми попала в ДТПВидео

01:22

Валерий Харчишин рассказал о службе сына-воина

05 апреля, воскресенье
23:57

РФ заявила о захвате Луганщины: CNN раскрыла, что происходит на самом деле

23:26

"В это трудно поверить": внезапно умер солист Национальной оперы Украины

Реклама
23:05

Киев накроет погодный сюрприз: температура резко изменится

23:05

Важно не упустить момент: когда обрабатывать косточковые деревья от монилиозаВидео

22:08

Луческу ввели в искусственную кому: каково состояние экс-тренера Динамо и Шахтера

21:28

Карма для предателя: на фронте уничтожен сбежавший в РФ экс-глава управления СБУ

20:24

США могут потерять место главного посредника по Украине: неожиданный прогноз

19:35

"Попала на крючок": Леся Никитюк сделала заявление о сыне

19:27

РФ накопила дроны и ракеты: украинцев предупредили о новом массированном ударе

19:27

Скандал в Сербии: взрывчатка, след РФ и громкие обвинения против Орбана

19:10

Россия двигается к модели "чебурнета": Денисенко раскрыл замысел Путинамнение

18:59

"Это слишком быстро": поэт-воин Вышебаба женится во второй раз

18:37

Соглашение "уже завтра", или…: Трамп выдвинул новый ультиматум Ирану

Реклама
18:27

Секрет хранения риса и гречки: что положить внутрь, чтобы не было жучковВидео

18:10

Зеленский прибыл в Сирию и встретился с президентом: о чем договорились

17:27

Днепр накроет похолодание: до каких отметок опустится температура на этой неделе

17:24

Финансовый гороскоп на неделю с 6 по 12 апреля

17:23

Мощные удары ВСУ: в огне НПЗ, авиация и стратегические склады РФ

17:22

Какие цветы нести на могилу: ошибка при выборе может иметь значение

17:10

Влупит дождливое похолодание: какой будет погода на Пасху

16:47

Что нельзя делать в праздник 6 апреля: важные приметы

16:45

Любовный гороскоп на неделю с 6 по 12 апреля

16:33

Забудьте о горьких огурцах: эксперт назвал простое правило для сладкого урожаяВидео

16:29

Как навсегда избавиться от голубей на балконе: эффективная стратегия вместо еженедельной уборки

16:17

Освобождены 12 населенных пунктов и сотни километров: Сырский назвал направление

15:21

Мороз, мокрый снег и грозы: Украину накроет резкое похолодание

15:06

"РФ врет и играет с Трампом": Зеленский ответил на наглые требования Кремля

15:01

Что скрывает украинская земля — самые важные находки археологов

14:45

Кому 6 апреля молиться об укреплении здоровья: какой церковный праздник

14:22

Вывела на сцену "джокера": Jerry Heil удивила гостями на сольникеВидео

13:57

Подкормка клубники весной: ошибка, снижающая урожай

13:47

"Образ был слизан": звезда 90-х рассказал о старой обиде на Олега Винника

13:11

Гороскоп Таро на неделю с 6 по 12 апреля: Львам - конфликт, Девам - проблемы

Реклама
12:49

Партнеры просят Украину не бить по российским НПЗ – Буданов

12:45

Цены вновь взлетели: на каких заправках самое дешевое топливо

11:57

Китайский гороскоп на завтра, 6 апреля: Змеям - покупки, Козлам - знакомства

11:56

Убирать на чужой могиле — грех или доброе дело: что говорит церковь

11:32

Гороскоп на неделю с 6 по 12 апреля: Стрельцам - поддержка, Рыбам - возможности

11:24

Вербное воскресенье: что можно и нельзя делать на праздник

10:53

Подготовка семян перед посевом: что нужно знать

10:37

"Я боюсь": Зеленский предупредил о риске снижения поддержки Украины из-за Ирана

10:35

Многие пострадавшие дети и взрослые: РФ атаковала СумщинуФото

09:30

США спасли второго пилота из сбитого в Иране самолета: Трамп сделал заявление

