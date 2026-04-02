Скандал в ВСУ: Стерненко заявил о "мясных штурмах" и раскритиковал командование

Стерненко обвинил командование 425-го полка "Скеля" в применении опасной тактики штурмов, приводящей к большим потерям, в подразделении отреагировали на это.

Стерненко обвинил командование полка "Скеля" в беспорядочных штурмах — что известно

Советник министра обороны Украины Сергей Стерненко обвинил командование 425-го отдельного штурмового полка "Скеля" в том, что они якобы отправляли подразделения на штурмы колонной техники в условиях доминирования вражеских дронов, что, по его словам, привело к значительным потерям среди украинских бойцов. В частности, он обнародовал кадры с подбитой техникой и заявил, что подобная тактика делает военных "легкой мишенью", поставив под сомнение решения командования подразделения и назвав такие действия неприемлемыми в современной войне. В самом полке "Скеля" эти обвинения категорически отвергли

Главред собрал все, что известно об этой ситуации.

Позиция Стерненко

Волонтер, блогер и советник министра обороны Сергей Стерненко заявил, что командование 425-го полка "Скеля" организует штурмы, во время которых украинские военные становятся легкой мишенью для российских дронов и несут значительные потери.

"Мы часто смеемся над врагом, когда он отправляет колоннами на штурм своих военных. В условиях тотального доминирования дронов колонны становятся легкими мишенями, враг несет большие потери. И продолжает так поступать снова и снова. Но как быть с украинскими командирами, которые поступают так же?", — написал он в посте в Facebook, опубликовав кадры украинской техники, пораженной российскими дронами.

По его словам, речь идет о штурмовых действиях подразделения "Скеля" вблизи Покровска.

"Кадры с телами наших солдат я выкладывать не буду. К сожалению, их там много", — добавил советник министра обороны.

Он подчеркнул, что такое отношение к военным неприемлемо и требует ответственности, добавив, что подобные действия в отдельных подразделениях не отличаются от российских практик и должны быть прекращены.

Ответ полка "Скеля"

В ответ на эти обвинения 425-й штурмовой полк "Скеля" обнародовал официальное заявление, в котором отверг претензии советника министра обороны и отметил, что подразделение выполняло штурмовые задачи с целью занятия и удержания позиций на одном из участков в районе Покровска.

"Господин Стерненко в своей оценке действий полка использовал публикации и видео из российских источников, которые намеренно смонтировали данные о поражениях в разные дни на разных участках фронта и которые непосредственно не касаются операции 31 марта. На основании российских искаженных данных господин Стерненко сделал выводы, которые не соответствуют действительности, а соответствуют целям российской пропаганды", — говорится в сообщении.

Военные пояснили, что 31 марта под Покровском подразделения полка "Скеля" вместе с 155-й механизированной бригадой выполняли задачи по обороне позиций в городе. Для поддержки украинских сил и сдерживания наступления противника проводятся контратаки, ведь без них существует риск окружения отдельных позиций и значительных потерь из-за отсутствия возможности ротации, эвакуации и усиления.

В 425-м штурмовом полку "Скеля" сообщили, что в тот день была проведена контратака на важный тактический объект в Покровске, который ранее занял противник. Во время выполнения операции использовались благоприятные погодные условия, бронетехника с дополнительной защитой, налаженная связь, а также поддержка аэроразведки, дронов, артиллерии и танков.

В ходе боя вражеские беспилотники поразили четыре единицы украинской бронетехники уже вблизи цели, однако штурмовая группа смогла высадиться, выполнить поставленную задачу и в настоящее время продолжает удерживать позиции и вести бой.

"Наши потери в бою 31 марта составили двух воинов, которые погибли возле бронетехники от ударов дронов. Все экипажи техники были эвакуированы на пятой боевой машине в колонне, которая вернулась целой. Штурмовая группа на объекте атаки ведет бой, находится на связи с командованием, получает максимальную огневую поддержку", — указали в полку.

В 425-м штурмовом полку "Скеля" заявили, что открыты для профессионального обсуждения, проверок и анализа своих действий, однако считают неприемлемым распространение заявлений представителя оборонного ведомства без непосредственного общения с участниками операции или результатов служебной проверки, когда основанием служат лишь видео и информация со стороны противника. По их мнению, это не помогает установить объективную картину, а лишь играет на руку врагу.

В подразделении также сообщили, что проводят собственный анализ боевых действий, в частности событий 31 марта, и передадут соответствующие материалы Главнокомандующему ВСУ.

"Если господин Стерненко интересуется правдой, мы приглашаем его сегодня или завтра прибыть в штаб полка, чтобы воочию убедиться в том, что произошло, и обнародовать выводы на основании украинских данных, а не только российских. Это был бы ответственный шаг со стороны советника министра обороны.

Также, если господин Стерненко знает, как организовать штурмовые действия против опорных пунктов врага в Покровске, мы готовы предоставить ему, как и всем до сих пор не мобилизованным украинским мужчинам и женщинам, возможность применить свой опыт на практике в составе нашего подразделения и принять непосредственное участие в защите Родины", — резюмировали в подразделении.

Будет проведена проверка

В то же время высшее военное командование уже начало проверку действий смежного подразделения 425-го отдельного штурмового полка "Скеля" в районе Гришиного в Донецкой области. По имеющейся информации, 31 марта это подразделение, используя сложные погодные условия, осуществляло активные наступательные действия с применением бронетехники вблизи населенного пункта.

"Указанные действия изучает и расследует высшее военное командование. Проводится служебная проверка. Просим воздержаться от огласки непрофессиональных оценок. Они могут негативно повлиять на дальнейший ход боевых действий в Покровской агломерации", — указали в 7-м корпусе быстрого реагирования Десантно-штурмовых войск Вооруженных сил Украины.

Почему пост Стерненко вызывает много вопросов

Военный корреспондент ТСН Юлия Кириенко, комментируя заявление советника министра обороны Сергея Стерненко, отметила, что не понимает, с какой целью был обнародован этот текст и какую задачу он должен выполнить. Она также обратила внимание на ряд вопросов, в частности, известен ли гражданским лицам замысел военной операции, существуют ли подтверждения того, что вся техника была уничтожена в ходе одного боя, а также можно ли достоверно установить, что погибшие, о которых идет речь, принадлежат именно к подразделению "Скеля".

"К "Скале" можно относиться по-разному. У меня тоже много вопросов. Но это подразделение Сил обороны. И его воины выполняют задачи на разных участках фронта. Заходят в тыл врага. Выводят из окружения пехоту других бригад. О чем мы можем прочитать в новостях, если загуглим. Другое дело — судить командиров. Это должно делать не общество", — указала она.

Журналистка отметила, что ранее для привлечения военных командиров к ответственности существовал институт военной прокуратуры, который обладал необходимыми полномочиями и понимал специфику боевых операций. Однако он был реформирован и фактически ликвидирован, из-за чего сейчас дела военных рассматривают гражданские суды, как это произошло, в частности, в случае генерала Галушкина в связи с событиями в Харьковской области. На этом фоне, по ее словам, возникает вопрос, может ли под удар общественной критики попасть любой офицер, независимо от его популярности или публичности.

Что произошло под Покровском 31 марта

Комментируя ситуацию, Кириенко также обратила внимание на события под Покровском 31 марта, отметив, что с утра появилось много критики в адрес подразделения штурмовиков, которое накануне действовало на северном участке города.

В то же время российские ресурсы распространяли информацию о якобы уничтожении колонны техники вместе с военными, которые двигались в зону боевых действий. Оккупанты также заявляли о прорыве украинских позиций в районе села Гришино и вытеснении Сил обороны, однако, по ее словам, эта информация не соответствует действительности, поскольку участок по-прежнему удерживают подразделения 7-го корпуса ДШВ вместе с 155-й отдельной механизированной бригадой и полком "Скеля".

"В ночь на первое апреля бойцы "Скалы" отправились на штурм. Чтобы улучшить положение Сил обороны на этом направлении. Штурм, как говорит начальник штаба Потапич, планировали 2 недели и воспользовались густым туманом для движения колонны. В бою потеряли БТР М1117, который ехал первым и расчищал от мин дорогу, танк "Абрамс" и 1 БМП. Еще одна БМП эвакуировала в полном составе механиков-водителей поврежденной техники. Это семь человек. Двое из них в больнице", — сообщила журналистка.

Чем известен полк "Скеля"

Народный депутат Марьяна Безуглая ранее заявляла, что полк "Скеля" является одним из подконтрольных штурмовых подразделений Сирского, где фиксируется один из самых высоких уровней смертности в ВСУ по разным причинам, тогда как правоохранительные органы, по ее словам, почти не реагируют на ситуацию.

В то же время военная корреспондентка Анна Калюжная сообщила, что за последний месяц 425-й штурмовой полк "Скеля" получил значительно больше пополнения, чем другие подразделения, причем разница, по ее оценке, достигает примерно двадцати раз. Она также отметила, что подразделение перевыполнило план комплектования на 248%, ссылаясь на данные из отчета о выполнении распоряжения Главнокомандующего ВСУ от 26 февраля 2026 года.

Журналистка подчеркнула, что эти события происходят на фоне тревожной информации о том, что в этом подразделении за короткое время по меньшей мере пять военных умерли от пневмонии, тогда как в руководстве полка заявляют, что все действия соответствовали нормам и помощь оказывалась.

Кроме того, представитель офиса военного омбудсмена Руслан Цыганков в эфире"Радио Свобода" сообщил, что в этом подразделении, а также в 225-м штурмовом полку, зафиксированы случаи применения физического насилия в отношении военнослужащих. В то же время отмечается, что оценить масштабы жалоб сложно, поскольку у части военных отсутствует доступ к телефонам.

"Так вот, это уже говорю я, речь идет именно о бойцах 425-го "Скеля" и 225-го. У их бойцов нет мобильных телефонов, их у них забирают. Я постоянно работаю с пехотными подразделениями, включая штурмовые. В нормальных подразделениях ВСУ у пехотинцев телефоны есть (проверено в 4-х отдельных подразделениях, у всех были)", — указывает она.

Были и другие случаи подобных штурмовых действий

Журналистка Анна Калюжная заявляет, что ситуация, о которой сообщил Стерненко, не является единичной в практике подразделения "Скеля", и подобные случаи уже случались ранее, в частности во время боев за Купянск.

По ее словам, во время наступательных действий к северу от города украинские силы вытесняли противника из населенных пунктов, и к операции присоединилось подразделение "Скеля". "Скеля" предложила план штурма с использованием двух единиц бронетехники, хотя другие подразделения действовали пешком и пытались убедить их отказаться от такой тактики из-за высоких рисков. Несмотря на это, техника была задействована в открытых погодных условиях.

"Потому что "Скеля" так поступает систематически. И об этом знают все подразделения, которые когда-то воевали бок о бок. Итак, 2 единицы техники заполнены штурмовиками "Скалы". Выживают только водители другого подразделения, которых предоставили "Скалы". Внутри той брони было не двое военнослужащих", — сообщила она.

Также она обнародовала изображение из села Шевченково вблизи Покровска, сделанное весной прошлого года, где запечатлена уничтоженная бронетехника подразделения.

По ее информации, военнослужащие, оставившие поврежденную технику, попали под огонь российских сил, и потери оказались больше, чем сообщалось. В то же время она отметила, что располагает дополнительными материалами, но не публикует их из этических соображений.

"Таких случаев за последние 1,5 года, к сожалению, бесчисленное количество. Поэтому командованию подразделений, которое должно нести ответственность за халатное отношение к своему личному составу, лучше не открывать ящик Пандоры. И риторический вопрос. Может, не давать отдельным подразделениям в 20 (!!!) раз больше военнослужащих, чтобы они планировали свои действия более ответственно и ценили каждую жизнь? А может, просто кому-то нужно перестать играть в маршала Жукова?", — иронизирует журналистка.

Что известно о предыдущем скандале в полку "Скеля" В октябре 2025 года военный омбудсмен Ольга Решетилова обратилась к тогдашнему министру обороны Денису Шмыгалю с просьбой провести повторную проверку возможных нарушений прав военнослужащих 425-го отдельного штурмового полка "Скеля". Причиной стало то, что Военная служба правопорядка не подтвердила многочисленные жалобы бойцов. По словам Решетиловой, к ней поступали обращения от военных этого подразделения о серьезных нарушениях, в частности о случаях избиений и психологического давления со стороны командования. "Ко мне поступали жалобы военнослужащих, в частности о фактах избиений и психологического давления в 425-м полку", — сообщила омбудсмен. После анализа жалоб она сообщила о ситуации в Министерство обороны, Генеральный штаб ВСУ, Военную службу правопорядка и обратилась в Офис генерального прокурора. Ее обращение к министру стало повторной попыткой инициировать расследование, поскольку предыдущая проверка оказалась неэффективной. В ответ на запрос журналистов ВСП сообщила, что получила 13 жалоб от военнослужащих полка "Скала", однако в ходе проверок эти факты якобы не нашли подтверждения, что и вызвало критику со стороны омбудсмена. "Учитывая в данном случае неэффективность Военной службы правопорядка, я обратилась к министру обороны, чтобы проверить факты, поступившие в жалобах военных", — заявила Решетилова.

О личности: Сергей Стерненко Сергей Стерненко — украинский общественный деятель, известный активист, блогер, волонтер, бывший глава одесского областного отделения "Правого сектора" (2014—2017). Участник Евромайдана и противостояния в Одессе 2 мая 2014 года. Автор и ведущий популярного украиноязычного YouTube-канала. С 22 января 2026 года — советник министра обороны Украины Михаила Федорова по вопросам использования БПЛА на фронте российско-украинской войны.

