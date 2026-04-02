Путину выгодно подписать мирное соглашение до ноября - политолог раскрыл причины

Руслана Заклинская
2 апреля 2026, 13:20обновлено 2 апреля, 14:42
Политолог Владимир Фесенко предполагает, что на мировой арене появятся новые "миротворцы".
Ограничение власти Трампа может испортить планы Путина / Коллаж: Главред, фото: facebook.com/WhiteHouse, скриншот из видео

Ключевые тезисы политолога:

  • Дестабилизация после выборов в Конгресс может повлиять на переговоры в Украине
  • Слабость Трампа может стимулировать Путина к переговорам сейчас
  • В то же время Трамп может отойти от переговоров

Политическая дестабилизация в США после ноябрьских выборов в Конгресс может существенно повлиять на переговорный процесс по войне в Украине. Риск ослабления влияния Дональда Трампа на Конгресс может подтолкнуть лидера РФ к более быстрым договоренностям. Об этом Главреду рассказал политолог, председатель правления Центра прикладных политических исследований "Пента" Владимир Фесенко.

"Ведь сейчас он (Владимир Путин — ред.) еще может договориться с Трампом о таком мирном соглашении, которое будет предусматривать отказ НАТО и США от членства Украины в Альянсе и определенные другие "компромиссы", выгодные для России. Даже сохранение контроля над значительной частью Украины тоже может устроить Москву, но, конечно, Россия хочет большего", - отметил политолог.

С другой стороны, в случае потери Трампом значительной части влияния его возможности реализовывать внешнюю политику могут быть ограничены решениями Конгресса.

"Это риск для Путина. Поэтому вполне возможно, что он решит договариваться сейчас, когда у Трампа достаточно власти. Это один из вариантов, пока не самый вероятный", - добавил Фесенко.

По прогнозу Фесенко, в случае обострения внутриполитических проблем в США Трамп может отойти от активного участия в переговорах. В таком случае роль посредников могут взять на себя другие игроки - в частности, Турция, ООН или Китай.

"Вряд ли возникнет абсолютный вакуум в переговорах, но их формат и ключевые субъекты могут измениться. Впрочем, есть вариант, что переговоры будут продолжаться, и Трамп попытается компенсировать внутренние проблемы внешнеполитическими успехами. Но для этого ему нужно изменить подход, поскольку нынешний не даст результата. Если, как и сейчас, ключевой темой переговоров будет территориальный вопрос, то они будут безрезультатными, это тупик", - подчеркнул эксперт.

Мирный план США из 20 пунктов
В то же время, как сказал Фесенко, не исключено, что Трамп, наоборот, попытается компенсировать внутренние проблемы активностью на внешней арене. В таком случае возможно переформирование переговорной команды.

"Могут быть заменены переговорщики, например, Марко Рубио начнет больше заниматься переговорным процессом, или Джей Ди Венс. Последствия смены подходов и переговорщиков могут быть разными. Поэтому влияние может быть, хотя и неоднозначным", - предположил он.

Когда может закончиться война - прогноз эксперта

Военный эксперт и полковник запаса ВСУ Олег Жданов считает, что завершение активной фазы войны в 2026 году на условиях, приемлемых для Украины, маловероятно, а справедливое завершение возможно не раньше, чем через несколько лет.

По его словам, пока нет предпосылок для завершения боевых действий на украинских условиях. Жданов подчеркнул, что стратегической целью РФ остается уничтожение украинской государственности и денационализация населения.

"Если же мы говорим о прекращении боевых действий на наших условиях, то это возможно лет через два, не меньше. Только к концу 2027 года могут сложиться условия, когда РФ будет вынуждена пойти на реальные переговоры и принять наши условия", - добавил эксперт.

Мирные переговоры - новости по теме

Как сообщал Главред, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина ежедневно контактирует с США по поводу переговоров, однако из-за споров о месте встречи процесс затруднен. США настаивают на переговорах у себя, РФ отказывается ехать в Америку.

Также президент США Дональд Трамп заявил, что США не нужно было "лезть в Украину", но сейчас Вашингтон больше не предоставляет бесплатную помощь, а продает боеприпасы за средства ЕС. Он раскритиковал политику Джо Байдена, обвинив ее в тратах $350 млрд без выгоды для США.

Кроме того, Зеленский рассказал, что Украина не соглашается на территориальные уступки в качестве условия мира. В США рассматривают такой вариант завершения войны.

О личности: Владимир Фесенко

Фесенко Владимир (8 ноября 1958, Лозовая, Харьковская область) — украинский политолог, председатель правления Центра прикладных политических исследований "Пента". Лауреат премии "Celebrity Awards 2020" в номинации "Политолог года", пишет Википедия.

