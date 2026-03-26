Трамп хочет закончить войну в Иране и перейти к новому вызову: что он задумал - WSJ

Пока что США и Иран далеки от достижения соглашения о прекращении боевых действий, а Тегеран пока отвергает прямые переговоры с Вашингтоном.

https://glavred.info/world/tramp-hochet-zakonchit-voynu-v-irane-i-pereyti-k-novomu-vyzovu-chto-on-zadumal-wsj-10751945.html Ссылка скопирована

Трамп поручил военным продолжать оказывать военное давление на Иран.

Главное:

США рассчитывают закончить войну до встречи с Си Цзиньпин в мае

Трамп колеблется между дипломатией и усилением военного давления

Переговоры пока на ранней стадии, простого решения нет

Президент США Дональд Трамп хочет избежать затяжной войны в Иране и надеется положить конец конфликту в ближайшие недели.

Как пишет The Wall Street Journal, глава Белого дома сказал своим советникам, что, по его мнению, конфликт находится на завершающей стадии, и призвал их придерживаться объявленного им публично графика в четыре-шесть недель.

видео дня

Источники отмечают, что, согласно планам, война в Иране должна завершиться до запланированного на середину мая саммита лидера США с его китайским коллегой Си Цзиньпином в Пекине.

Однако проблема Трампа заключается в том, что у него нет простых вариантов прекращения войны, а мирные переговоры находятся пока что на начальной стадии.

По словам одного из собеседников издания, Трамп сказал своему соратнику, что война отвлекает его от других приоритетов. Среди этих других тем были предстоящие промежуточные выборы, решение направить сотрудников иммиграционной службы в аэропорты, а также продвижение через Конгресс законопроектов, ужесточающих правила участия избирателей в выборах.

Но также источники предупреждают, что зачастую трудно предсказать, как к решение Трамп может принять относительно войны. Они отмечают, что по мере развития конфликта лидер США колебался да кулисами между дипломатией и наращиванием ударов.

Некоторые люди из окружения Трампа призывают его действовать жестче, заявляя, что смена режима в Иране может определить его наследие.

WSJ пишет, что президент США, похоже, готов перейти к следующему крупному вызову. Однако Трамп не уточнил, что это может быть.

Некоторые союзники надеются, что он сможет переключиться на свержение коммунистического режиме на Кубе.

В то же время ближайшие советники хотят, чтобы он сосредоточился на наиболее насущной проблеме, которая стоит перед избирателями - это рост стоимости жизни, эта проблема усугубилась после войны.

Политическая система Ирана / Инфографика: Главред

Что планирует Трамп в отношении Ирана

На этой неделе Дональд Трамп дал понять, что вновь заинтересован в достижении дипломатического урегулирования конфликта. В частности, он отказался от угроз, высказанных в выходные, по поводу ударом по иранским электростанция.

Ближневосточные посредники обменялись первоначальными предложениями Тегерана и Вашингтона, и официальные лица США заявили, что открыты для дальнейших обсуждений в ближайшие дни. В то же время США усиливают давление на Иран, перебрасывая дополнительные войска на Ближний Восток.

Чиновник администрации рассказал, что одна из идей, которую Трамп озвучивал своим советникам - это обеспечение доступа США к части иранской нефти в рамках любой сделки по прекращению войны. Однако источник добавил, что в настоящее время никаких планов на этот счет нет.

Трамп готов ввести войска США на иранскую территорию, но не решается на это, отчасти потому, что, может сорвать его цель - скорейшее завершение войны.

Чиновники говорят, что он обеспокоен тем, что число американских военных, погибших или раненых в ходе операции, может возрасти, если война продолжится. На данный момент ранены около 3000 американцев, 13 погибли.

При этом Трамп поручил военным продолжать оказывать военное давление на Иран. Пентагон перебрасывает тысячи сухопутных войск на Ближний Восток, чтобы предоставить президенту варианты действий.

Как только дополнительные солдаты и морские пехотинцы займут позиции, Трамп может быстро отдать по как о целенаправленном рейде либо внутри самого Ирана, либо на одном из островов вдоль его южного побережья.

Журналисты WSJ отмечают, что США и Иран далеки от достижения соглашения о прекращении боевых действий, а Тегеран пока отвергает прямые переговоры с Вашингтоном. Без сделки или твердой военной победы Трамп, вероятно, столкнется с продолжающейся блокировкой Ормузского пролива, что продолжит дестабилизировать мировой энергетический рынок.

В свою очередь Израиль, который рассматривает угрозы со стороны Ирана как экзистенциальные, может продолжать свои операции без участия США. Страны Персидского залива, пережившие недели атак, рассматривают возможность ответных мер.

Операция США против Ирана - последние новости

Как писал Главред, 25 марта на благотворительном ужине в поддержку предвыборной кампании республиканского крыла в Палате представителей в Вашингтоне президент США Дональд Трамп заявил, переговоры между США и Ираном продолжаются, однако иранская сторона опасается публично сказать об этом.

"Никто никогда не видел ничего подобного тому, что мы делаем на Ближнем Востоке с Ираном, и, кстати, они ведут переговоры и очень хотят заключить сделку, но боятся об этом говорить, потому что опасаются, что их убьют собственные люди. Они также боятся, что их убьем мы", - сказал Трамп.

23 марта Трамп объявил о приостановке ударов американских войск по энергетическим объектам Ирана на 5 дней. Решение было принято по итогам переговоров американской и иранской сторон.

Ранее Трамп четко обозначил свою позицию относительно завершения американской военной операции против Ирана. Он заявил журналистам, что не видит оснований для переговоров с Тегераном и допускает сценарий, при котором конфликт завершится только после полного уничтожения иранских военных структур и политического руководства.

Трамп также заявил, что поддержит убийство Моджтабы Хаменеи, который был избран следующим верховным лидером Ирана, если тот не будет готов уступить требованиям Америки.

Тем временем Иран заявил, что "невраждебные" суда могут проходить через Ормузский пролив при условии согласования своих действий с иранскими властями. Об этом говорится в официальной ноте, направленной в Совет Безопасности ООН и Международную морскую организацию.

Другие новости:

Об источнике: The Wall Street Journal The Wall Street Journal (WSJ) - ежедневная международная англоязычная газета, ориентированная на деловые и финансовые новости. Основана 8 июля 1889 г. Чарльзом Доу, Эдвардом Джонсом и Чарльзом Бергстрессером. Одно из самых влиятельных и крупнейших американских изданий, публикующее статьи по тематике: политика, экономика, бизнес, технологии, лайф-стайл и т.д., пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред