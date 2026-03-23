Провели переговоры: Трамп объявил о решении по Ирану и отдал приказ армии

Президент США заявил о временной отсрочке ударов по иранской энергетической инфраструктуре на фоне активизации переговоров.

Трамп объявил о решении по поводу войны с Ираном

США не будут наносить удары по энергетической инфраструктуре Ирана в ближайшие 5 дней

Соглашение между США и Ираном может быть принято в ближайшие дни

Президент США Дональд Трамп объявил о приостановке ударов американских войск по энергетическим объектам Ирана на 5 дней. Решение было принято по итогам переговоров американской и иранской сторон. Об этом заявил глава Белого дома в посте в Truth Social.

Президент США сообщил, что в течение последних двух дней между Соединенными Штатами Америки и Ираном состоялись содержательные и результативные переговоры, направленные на полное и окончательное урегулирование противоречий на Ближнем Востоке.

"Исходя из характера и тона этих глубоких, детальных и конструктивных переговоров, которые будут продолжаться в течение недели, я дал указание министерству обороны отложить все военные удары против иранских электростанций и энергетической инфраструктуры на пять дней, при условии успеха текущих встреч и дискуссий", — указал он.

Впоследствии американский президент в комментарии "Fox News" уточнил, что Иран заинтересован в соглашении с США, подписание которого может состояться в течение ближайших пяти дней или раньше.

Трамп также сообщил, что последние переговоры с иранской стороной состоялись вчера вечером.

Напомним, как ранее сообщал Главред, США могут начать наземную операцию по захвату иранского острова Харк, в связи с чем ускоренно перебрасывают силы на Ближний Восток. Об этом сообщают источники израильского издания The Jerusalem Post.

Между тем в европейских столицах растет беспокойство из-за эскалации противостояния между США и Ираном. Существуют опасения, что обострение ситуации может повлиять на позицию Дональда Трампа в отношении поддержки Украины. Как говорится в материале Politico, в ЕС не исключают, что Вашингтон может сократить помощь Киеву, если союзники не будут активнее участвовать в операциях на Ближнем Востоке.

До этого сам Трамп выдвинул Ирану жесткое требование: в течение 48 часов полностью восстановить безопасное судоходство в районе Ормузского пролива. В случае отказа США готовы нанести удары по ключевым энергетическим объектам страны.

Об источнике: Fox News Fox News Channel — американский консервативный информационный канал, который впервые вышел в эфир 7 октября 1996 года. Он является основным информационным каналом США. Об этом сообщает Википедия. Канал позиционирует себя как нейтрально освещающий события. Однако канал придерживается консервативной ориентации, близок к Республиканской партии США

