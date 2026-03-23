Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Мир

Провели переговоры: Трамп объявил о решении по Ирану и отдал приказ армии

Юрий Берендий
23 марта 2026, 15:12
Президент США заявил о временной отсрочке ударов по иранской энергетической инфраструктуре на фоне активизации переговоров.
Провели переговоры: Трамп объявил о решении по Ирану и отдал приказ армии
Трамп объявил о решении по поводу войны с Ираном

О чем идет речь в материале:

  • США не будут наносить удары по энергетической инфраструктуре Ирана в ближайшие 5 дней
  • Соглашение между США и Ираном может быть принято в ближайшие дни

Президент США Дональд Трамп объявил о приостановке ударов американских войск по энергетическим объектам Ирана на 5 дней. Решение было принято по итогам переговоров американской и иранской сторон. Об этом заявил глава Белого дома в посте в Truth Social.

Президент США сообщил, что в течение последних двух дней между Соединенными Штатами Америки и Ираном состоялись содержательные и результативные переговоры, направленные на полное и окончательное урегулирование противоречий на Ближнем Востоке.

Подпишитесь на наш канал в WhatsApp, чтобы первыми узнавать о самых важных новостях. Также приглашаем на наш Telegram-канал.

"Исходя из характера и тона этих глубоких, детальных и конструктивных переговоров, которые будут продолжаться в течение недели, я дал указание министерству обороны отложить все военные удары против иранских электростанций и энергетической инфраструктуры на пять дней, при условии успеха текущих встреч и дискуссий", — указал он.

Впоследствии американский президент в комментарии "Fox News" уточнил, что Иран заинтересован в соглашении с США, подписание которого может состояться в течение ближайших пяти дней или раньше.

Трамп также сообщил, что последние переговоры с иранской стороной состоялись вчера вечером.

Ормузский пролив
Ормузский пролив / Инфографика: Главред

Напомним, как ранее сообщал Главред, США могут начать наземную операцию по захвату иранского острова Харк, в связи с чем ускоренно перебрасывают силы на Ближний Восток. Об этом сообщают источники израильского издания The Jerusalem Post.

Между тем в европейских столицах растет беспокойство из-за эскалации противостояния между США и Ираном. Существуют опасения, что обострение ситуации может повлиять на позицию Дональда Трампа в отношении поддержки Украины. Как говорится в материале Politico, в ЕС не исключают, что Вашингтон может сократить помощь Киеву, если союзники не будут активнее участвовать в операциях на Ближнем Востоке.

До этого сам Трамп выдвинул Ирану жесткое требование: в течение 48 часов полностью восстановить безопасное судоходство в районе Ормузского пролива. В случае отказа США готовы нанести удары по ключевым энергетическим объектам страны.

Другие новости:

Об источнике: Fox News

Fox News Channel — американский консервативный информационный канал, который впервые вышел в эфир 7 октября 1996 года. Он является основным информационным каналом США. Об этом сообщает Википедия. Канал позиционирует себя как нейтрально освещающий события. Однако канал придерживается консервативной ориентации, близок к Республиканской партии США

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

новости США Иран Дональд Трамп новости Ирана Трамп новости Удар Израиля по Ирану Атака на Иран
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Новости Киева
Когда ситуация со светом в Киеве улучшитсяОтключение отопления в КиевеПогода в Киеве
Новости Украины
Телеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаОтключения света
Гороскоп
Гороскоп на завтраАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026Гороскоп ТароГороскоп на неделю
Интересное
Оптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинке
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Новости шоу бизнеса
Настя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровЕлена ЗеленскаяАни ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим Галкин
Регионы
Новости ОдессыНовости ХарьковаНовости ПолтавыНовости СумНовости ЧеркассыНовости РовноНовости ЗапорожьяНовости ЛьвоваНовости ДнепраНовости ТернополяНовости Житомира
Рецепты
Легкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакускиСалатыПростые блюда
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять