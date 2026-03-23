Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Мир

Возможен штурм: СМИ выяснили, зачем США перебрасывают войска на Ближний Восток

Анна Ярославская
23 марта 2026, 08:54
США готовят наземную операцию. Вашингтон может захватить нефтяной остров Ирана.
Морские пехотинцы США
В операции на Ближнем Востоке могут участвовать морская пехота и флот

Главное:

  • США не исключают захват острова Харк в Персидском заливе
  • Харк — ключевой нефтяной хаб Ирана
  • Штаты ускоренно перебрасывают войска в регион

США могут начать наземную операцию по захвату иранского острова Харк. Для этого ускоренно разворачиваются силы на Ближнем Востоке. Об этом пишет The Jerusalem Post со ссылкой на источники.

По данным издания, в последние дни высокопоставленные американские чиновники сообщили своим коллегам в Израиле и других странах, что, судя по всему, у США может не остаться другого выбора, кроме как начать наземную военную операцию с целью захвата иранского острова Харк.

видео дня

Подпишитесь на наш канал в WhatsApp, чтобы первыми узнавать о главных новостях. Также приглашаем в наш Telegram-канал.

Остров Харк расположен в Персидском заливе, является главным центром экспорта нефти Ирана, причем 90% его сырой нефти предназначено для Китая.

Остров Харк
Остров Харк / Google карта

В последние дни в администрации США начались дискуссии о том, следует ли захватывать остров, чтобы заставить Иран прекратить блокировать судоходство Ормузским проливом.

Один из американских чиновников подтвердил изданию The Jerusalem Post, что "американские вооруженные силы ускорили развертывание тысяч морских пехотинцев и военно-морского персонала на Ближнем Востоке".

В составе развертываемых сил — группа боевой готовности USS Boxer ВМС США, в которую входят десантный корабль, выполняющий функции легкого авианосца, а также десантные транспортные корабли USS Portland и USS Comstock.

Наземная операция США в Иране - последние новости

Как писал Главред, ранее американское издание Newsmax сообщало со ссылкой на четырёх неназванных американских высокопоставленных чиновников, что Воружённые силы США ускорили переброску тысяч морских пехотинцев и десантные корабли на Ближний Восток для усиления группировки, которая ведёт войну против Ирана.

Ранее Reuters писало со ссылкой на источники, что администрация президента США Дональда Трампа рассматривает возможность масштабного военного присутствия на Ближнем Востоке. Один из ключевых сценариев — обеспечение безопасности судоходства в Ормузском проливе, через который проходит значительная часть мировых поставок нефти. Основную роль в этом могут сыграть авиация и военно-морские силы.

"В настоящее время решение об отправке сухопутных войск не принято, но президент Трамп мудро оставляет за собой все варианты", – заявил представитель Белого дома, который пожелал остаться анонимным.

Заявления Трампа об Иране

22 марта президент США Дональд Трамп обнародовал один из самых жестких ультиматумов за время эскалации вокруг Ормузского пролива, заявив, что Иран должен в течение 48 часов полностью восстановить безопасный проход судов. В случае невыполнения требования Вашингтон готов нанести удары по ключевым иранским электростанциям.

Трамп четко обозначил свою позицию относительно завершения американской военной операции против Ирана. Он заявил журналистам, что не видит оснований для переговоров с Тегераном и допускает сценарий, при котором конфликт завершится только после полного уничтожения иранских военных структур и политического руководства.

Трамп также заявил, что поддержит убийство Моджтабы Хаменеи, который был избран следующим верховным лидером Ирана, если тот не будет готов уступить требованиям Америки.

Другие новости:

О ресурсе: The Jerusalem Post

The Jerusalem Post - это крупнейшее англоязычное издание в Израиле.

Основана в 1932 году как The Palestine Post. Переименована в The Jerusalem Post в 1950 году. Штаб-квартира находится в Иерусалиме, пишет Википедия.

Принадлежит медиагруппе The Jerusalem Post Group. Контролируется израильским бизнесменом Эли Азуром.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

новости США Иран Дональд Трамп
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
В Буче произошел теракт, в результате которого ранены два полицейских: подробности

В Буче произошел теракт, в результате которого ранены два полицейских: подробности

09:59Украина
Возможен штурм: СМИ выяснили, зачем США перебрасывают войска на Ближний Восток

Возможен штурм: СМИ выяснили, зачем США перебрасывают войска на Ближний Восток

08:54Мир
Главный страх ЕС: в Politico рассказали, почему Трамп может лишить Украину поддержки

Главный страх ЕС: в Politico рассказали, почему Трамп может лишить Украину поддержки

08:26Мир
Реклама

Популярное

Ещё
Украину разогреет до +18, а затем накроет снегом: когда погода резко изменится

Украину разогреет до +18, а затем накроет снегом: когда погода резко изменится

Существовало меньше суток: какое украинское государство просило помощи у Гитлера

Существовало меньше суток: какое украинское государство просило помощи у Гитлера

Китайский гороскоп на сегодня, 23 марта: Собакам - манипуляции, Свиньям - ревность

Китайский гороскоп на сегодня, 23 марта: Собакам - манипуляции, Свиньям - ревность

Влупил 7-балльный шторм: когда закончится магнитная буря

Влупил 7-балльный шторм: когда закончится магнитная буря

И на метр не подлетят: чем помыть балкон, чтобы отвадить голубей

И на метр не подлетят: чем помыть балкон, чтобы отвадить голубей

Последние новости

10:46

Мороз в -6: где в Украине сегодня царит настоящая зима

10:06

Секреты популярной закуски - что скрывается в пачке чипсов

10:00

Ефросинина вышла на связь после скандала с Поляковой и ее мужем: что она сказала

09:59

В Буче произошел теракт, в результате которого ранены два полицейских: подробности

09:58

Почему 24 марта нельзя убирать и стирать: какой церковный праздник

Главред в телеграм — новости Украины в режиме онлайн

09:52

Черная полоса позади: после 23 марта у трех знаков зодиака все сложится

09:51

Под удар попал порт и жилые дома: последствия атаки дронов на Одесскую область

09:34

Подозревают в шпионаже: ЕС ограничит участие Венгрии в обсуждении чувствительных вопросов

09:22

"Уже не ребенок": Владимир Зеленский высказался о дочери

Реклама
09:01

Карта воздушных тревог в Украине онлайн: что сбили за 23 марта (обновляется)

08:54

Возможен штурм: СМИ выяснили, зачем США перебрасывают войска на Ближний Восток

08:46

В истории церкви не было более противоречивой фигуры: Портников - о Филаретемнение

08:45

Чтобы вражеские дроны не долетали до городов: поддержите сбор средств на пикапы для мобильных экипажей ПВО актуально

08:26

Главный страх ЕС: в Politico рассказали, почему Трамп может лишить Украину поддержки

08:26

Карта Deep State онлайн за 23 марта: что происходит на фронте (обновляется)

07:06

Россия атаковала Кривой Рог: вспыхнул пожар, пострадали люди

06:54

Удар по бюджету и логистике РФ: в крупнейшем нефтяном порту вспыхнул пожар

05:11

Легендарный кислородный коктейль из СССР: кто его придумал и был ли он полезен

04:37

Гороскоп на завтра, 24 марта: Близнецам - разногласия, Рыбам - сюрприз

03:39

Праздник 23 марта: приметы и что нельзя делать в этот день

Реклама
02:39

"Ты был лучшим": сын покойного Чака Норриса растрогал обращением к отцу

02:30

Вселенная "схлопнется": ученые ошеломили пугающим сценарием конца света

01:59

Невероятные "до/после": 55-летняя Дениз Ричардс сделала пластику

01:20

Умер звезда сериала "Клон" - подробности и причина смерти

22 марта, воскресенье
23:46

Ограничений практически не будет: график отключения света 23 марта в Сумах

23:45

Синоптики порадовали прогнозом: какой будет погода в Киеве 23 марта

23:34

Даже не верится: жена Брюса Уиллиса показала фото с их свадьбы

23:21

Погибла во время эвакуации: молодую проводницу сбил поезд

22:56

Денисенко сделала однозначное заявление о общении с эксом: "Терпеть и страдать"

22:24

Базовый продукт украинцев резко подорожал: что известно о рекордных ценах

21:54

Океаны не смешиваются: где на планете можно увидеть это удивительное явление

21:29

"Путин не хочет заканчивать войну": тревожное заявление Зеленского о переговорахВидео

21:26

Россия активизировала наступление на фронте — Зеленский

20:26

Будет мороз: синоптики дали прогноз погоды на ближайшее время

20:24

Украинцев предупредили о новых графиках: когда будут отключать электроэнергию

19:41

Садоводы оставляют пластиковые вилки на грядках: в чем смысл ловкого трюкаВидео

19:10

Потери российской армии в марте стали рекордными: Коваленко о провале РФмнение

18:28

ВСУ "поджарили" кучу оккупантов: подробности от Генштаба

18:26

"РФ может нанести массированный удар": полковник назвал дату нового обстрела

18:19

И на метр не подлетят: чем помыть балкон, чтобы отвадить голубей

Реклама
18:07

Популярной американской актрисе диагностировали рак груди

18:05

Из чего делают растворимый кофе: что мы пьем на самом деле

18:01

"Нашла повод развестись": Полякова попала в скандал из-за слов мужа о Ефросининой

17:46

Невменяемый американский актер набросился на женщину: видео попало в сетьВидео

17:31

Резкий рост цен на продукты: украинцам назвали сроки нового подорожания

17:25

Влупил 7-балльный шторм: когда закончится магнитная буря

16:39

Один простой трюк с унитазом — и запах будет как в отеле перед приходом гостей

16:37

Потепление возвращается во Львовскую область: когда термометры покажут +14

16:10

Финансовый гороскоп на неделю с 23 по 29 марта

15:38

Существовало меньше суток: какое украинское государство просило помощи у Гитлера

Новости Киева
Когда ситуация со светом в Киеве улучшитсяОтключение отопления в КиевеПогода в Киеве
Новости Украины
МобилизацияПолитикаОтключения светаТелеграм новости УкраиныПенсии в Украине
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе
Новости шоу бизнеса
Алла ПугачеваЕлена ЗеленскаяМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровАни ЛоракКейт Миддлтон
Мода и красота
Новости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибки
Рецепты
СалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакуски
Регионы
Новости РовноНовости ЗапорожьяНовости ЛьвоваНовости ДнепраНовости ТернополяНовости ЖитомираНовости ОдессыНовости ХарьковаНовости ПолтавыНовости СумНовости Черкассы
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять