Возможен штурм: СМИ выяснили, зачем США перебрасывают войска на Ближний Восток

США готовят наземную операцию. Вашингтон может захватить нефтяной остров Ирана.

В операции на Ближнем Востоке могут участвовать морская пехота и флот / Коллаж: Главред, фото: war.gov

Главное:

США не исключают захват острова Харк в Персидском заливе

Харк — ключевой нефтяной хаб Ирана

Штаты ускоренно перебрасывают войска в регион

США могут начать наземную операцию по захвату иранского острова Харк. Для этого ускоренно разворачиваются силы на Ближнем Востоке. Об этом пишет The Jerusalem Post со ссылкой на источники.

По данным издания, в последние дни высокопоставленные американские чиновники сообщили своим коллегам в Израиле и других странах, что, судя по всему, у США может не остаться другого выбора, кроме как начать наземную военную операцию с целью захвата иранского острова Харк.

Остров Харк расположен в Персидском заливе, является главным центром экспорта нефти Ирана, причем 90% его сырой нефти предназначено для Китая.

Остров Харк / Google карта

В последние дни в администрации США начались дискуссии о том, следует ли захватывать остров, чтобы заставить Иран прекратить блокировать судоходство Ормузским проливом.

Один из американских чиновников подтвердил изданию The Jerusalem Post, что "американские вооруженные силы ускорили развертывание тысяч морских пехотинцев и военно-морского персонала на Ближнем Востоке".

В составе развертываемых сил — группа боевой готовности USS Boxer ВМС США, в которую входят десантный корабль, выполняющий функции легкого авианосца, а также десантные транспортные корабли USS Portland и USS Comstock.

Наземная операция США в Иране - последние новости

Как писал Главред, ранее американское издание Newsmax сообщало со ссылкой на четырёх неназванных американских высокопоставленных чиновников, что Воружённые силы США ускорили переброску тысяч морских пехотинцев и десантные корабли на Ближний Восток для усиления группировки, которая ведёт войну против Ирана.

Ранее Reuters писало со ссылкой на источники, что администрация президента США Дональда Трампа рассматривает возможность масштабного военного присутствия на Ближнем Востоке. Один из ключевых сценариев — обеспечение безопасности судоходства в Ормузском проливе, через который проходит значительная часть мировых поставок нефти. Основную роль в этом могут сыграть авиация и военно-морские силы.

"В настоящее время решение об отправке сухопутных войск не принято, но президент Трамп мудро оставляет за собой все варианты", – заявил представитель Белого дома, который пожелал остаться анонимным.

Заявления Трампа об Иране

22 марта президент США Дональд Трамп обнародовал один из самых жестких ультиматумов за время эскалации вокруг Ормузского пролива, заявив, что Иран должен в течение 48 часов полностью восстановить безопасный проход судов. В случае невыполнения требования Вашингтон готов нанести удары по ключевым иранским электростанциям.

Трамп четко обозначил свою позицию относительно завершения американской военной операции против Ирана. Он заявил журналистам, что не видит оснований для переговоров с Тегераном и допускает сценарий, при котором конфликт завершится только после полного уничтожения иранских военных структур и политического руководства.

Трамп также заявил, что поддержит убийство Моджтабы Хаменеи, который был избран следующим верховным лидером Ирана, если тот не будет готов уступить требованиям Америки.

Другие новости:

О ресурсе: The Jerusalem Post The Jerusalem Post - это крупнейшее англоязычное издание в Израиле. Основана в 1932 году как The Palestine Post. Переименована в The Jerusalem Post в 1950 году. Штаб-квартира находится в Иерусалиме, пишет Википедия. Принадлежит медиагруппе The Jerusalem Post Group. Контролируется израильским бизнесменом Эли Азуром.

