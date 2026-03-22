Трамп выдвинул Ирану жесткий ультиматум: чего немедленно требуют в Вашингтоне

Это заявление стало одним из самых жестких ультиматумов Вашингтона на фоне войны США и Израиля против Ирана.

Трамп дал Ирану 48 часов на открытие Ормузского пролива

Трамп дал Ирану 48 часов на разблокирование Ормузского пролива

США угрожают ударами по электростанциям

Президент США Дональд Трамп обнародовал один из самых жестких ультиматумов за время эскалации вокруг Ормузского пролива, заявив, что Иран должен в течение 48 часов полностью восстановить безопасный проход судов. В случае невыполнения требования Вашингтон готов нанести удары по ключевым иранским электростанциям.

"Если Иран не полностью откроет, без каких-либо угроз, Ормузский пролив в течение 48 часов с этого момента, Соединенные Штаты Америки нанесут удар и уничтожат их электростанции, начиная с самой крупной. Спасибо за внимание к этому вопросу", — написал Трамп в своих соцсетях.

По словам американского президента, ситуация в Ормузском проливе является критической, а любые попытки Ирана блокировать международное судоходство представляют "неприемлемый риск" для глобальной экономики.

Ультиматум прозвучал на фоне продолжающегося конфликта между США, Израилем и Ираном, а также обострения ситуации вокруг стратегического маршрута, через который проходит значительная часть мировых поставок нефти и сжиженного газа. Иран фактически ограничил движение в проливе, что привело к резкому росту цен на энергоносители.

На фоне рыночной турбулентности администрация Трампа временно ослабила санкционные ограничения на часть иранской нефти, которая уже находится в море, чтобы уменьшить давление на глобальный рынок.

Эксперты предупреждают, что реализация американских угроз может привести к масштабной эскалации в регионе и поставить под угрозу мировые энергетические цепочки.

Ормузский пролив / Инфографика: Главред

Напомним, как ранее сообщал Главред, Россия пыталась предложить Соединенным Штатам обмен, связанный с разведывательной информацией, однако эта инициатива не была поддержана. По информации источников, Москва заявляла о готовности прекратить передачу разведданных Ирану в обмен на отказ США от аналогичного сотрудничества с Украиной.

В то же время Украина заинтересована в скорейшем урегулировании ситуации на Ближнем Востоке. В частности, украинские военные делятся собственным опытом со странами Персидского залива, отметил президент Владимир Зеленский.

Тем временем США активизировали переброску сил в регион. Тысячи морских пехотинцев и десантные корабли направляются на Ближний Восток для усиления группировки, задействованной в войне против Ирана. По данным американских чиновников, десантная группа во главе с кораблем USS Boxer вместе с 11-м экспедиционным подразделением морской пехоты вышла с Западного побережья раньше запланированного срока. В ее состав также входят корабли USS Portland и USS Comstock.

Об источнике: Truth Social Аlt-tech социальная сеть, созданная Trump Media & Technology Group. В основе платформы лежит свободное и открытое программное обеспечение Mastodon. Сервис доступен исключительно для пользователей App Store и Google Play, проживающих в США и Канаде, пишет Википедия.

