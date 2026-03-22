Трамп выдвинул Ирану жесткий ультиматум: чего немедленно требуют в Вашингтоне

Главное из новости:
- Трамп дал Ирану 48 часов на разблокирование Ормузского пролива
- США угрожают ударами по электростанциям
Президент США Дональд Трамп обнародовал один из самых жестких ультиматумов за время эскалации вокруг Ормузского пролива, заявив, что Иран должен в течение 48 часов полностью восстановить безопасный проход судов. В случае невыполнения требования Вашингтон готов нанести удары по ключевым иранским электростанциям.
"Если Иран не полностью откроет, без каких-либо угроз, Ормузский пролив в течение 48 часов с этого момента, Соединенные Штаты Америки нанесут удар и уничтожат их электростанции, начиная с самой крупной. Спасибо за внимание к этому вопросу", — написал Трамп в своих соцсетях.
По словам американского президента, ситуация в Ормузском проливе является критической, а любые попытки Ирана блокировать международное судоходство представляют "неприемлемый риск" для глобальной экономики.
Ультиматум прозвучал на фоне продолжающегося конфликта между США, Израилем и Ираном, а также обострения ситуации вокруг стратегического маршрута, через который проходит значительная часть мировых поставок нефти и сжиженного газа. Иран фактически ограничил движение в проливе, что привело к резкому росту цен на энергоносители.
На фоне рыночной турбулентности администрация Трампа временно ослабила санкционные ограничения на часть иранской нефти, которая уже находится в море, чтобы уменьшить давление на глобальный рынок.
Эксперты предупреждают, что реализация американских угроз может привести к масштабной эскалации в регионе и поставить под угрозу мировые энергетические цепочки.
Напомним, как ранее сообщал Главред, Россия пыталась предложить Соединенным Штатам обмен, связанный с разведывательной информацией, однако эта инициатива не была поддержана. По информации источников, Москва заявляла о готовности прекратить передачу разведданных Ирану в обмен на отказ США от аналогичного сотрудничества с Украиной.
В то же время Украина заинтересована в скорейшем урегулировании ситуации на Ближнем Востоке. В частности, украинские военные делятся собственным опытом со странами Персидского залива, отметил президент Владимир Зеленский.
Тем временем США активизировали переброску сил в регион. Тысячи морских пехотинцев и десантные корабли направляются на Ближний Восток для усиления группировки, задействованной в войне против Ирана. По данным американских чиновников, десантная группа во главе с кораблем USS Boxer вместе с 11-м экспедиционным подразделением морской пехоты вышла с Западного побережья раньше запланированного срока. В ее состав также входят корабли USS Portland и USS Comstock.
Об источнике: Truth Social
Аlt-tech социальная сеть, созданная Trump Media & Technology Group. В основе платформы лежит свободное и открытое программное обеспечение Mastodon. Сервис доступен исключительно для пользователей App Store и Google Play, проживающих в США и Канаде, пишет Википедия.
