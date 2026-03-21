Сворачивание операции против Ирана: Трамп назвал сроки и предупредил союзников

США приближаются к достижению ключевых целей в противостоянии с Ираном и рассматривают возможность сворачивания операции на Ближнем Востоке, заявил Трамп.

https://glavred.info/world/svorachivanie-operacii-protiv-irana-tramp-nazval-sroki-i-predupredil-soyuznikov-10750790.html Ссылка скопирована

Трамп назвал сроки завершения войны и предупредил союзников

О чем идет речь в материале:

Трамп раскрыл цели операции США против Ирана

Президент США предупредил, что его страна не будет защищать Ормузский пролив

Президент США Дональд Трамп заявил, что контроль и безопасность Ормузского пролива должны обеспечивать те страны, которые им пользуются. В то же время он сообщил о готовности США свернуть военную операцию на Ближнем Востоке. Об этом глава Белого дома написал в посте в соцсети Truth Social.

"Мы уже очень близки к достижению наших целей и сейчас рассматриваем возможность сворачивания наших масштабных военных операций на Ближнем Востоке в отношении террористического режима Ирана", — указал он. видео дня

Среди основных целей противостояния с Ираном Трамп назвал полное уничтожение ракетного потенциала и пусковых установок, ликвидацию оборонно-промышленной базы, нейтрализацию военно-морских и воздушных сил вместе с системами ПВО, а также недопущение приближения Ирана к созданию ядерного оружия при сохранении готовности США быстро реагировать на любую угрозу.

"Обеспечивать защиту на самом высоком уровне наших союзников на Ближнем Востоке, включая Израиль, Саудовскую Аравию, Катар, Объединенные Арабские Эмираты, Бахрейн, Кувейт и другие страны. Пролив Ормуз придется охранять и контролировать, при необходимости, другим странам, которые им пользуются — Соединенные Штаты этого не делают!", — сказал он.

Он также отметил, что в случае обращения другие государства могут получить помощь США по обеспечению безопасности в Ормузском проливе, однако, по его мнению, после устранения иранской угрозы такая поддержка может и не понадобиться, а сама операция для этих стран не будет сложной.

Ормузский пролив / Инфографика: Главред

Напомним, как ранее сообщал Главред, Россия пыталась предложить Соединенным Штатам обмен, связанный с разведывательной информацией, однако эта инициатива не была поддержана. По информации источников, Москва заявляла о готовности прекратить передачу разведданных Ирану в обмен на отказ США от аналогичного сотрудничества с Украиной.

В то же время Украина заинтересована в скорейшем урегулировании ситуации на Ближнем Востоке. В частности, украинские военные делятся собственным опытом со странами Персидского залива, отметил президент Владимир Зеленский.

Тем временем США активизировали переброску сил в регион. Тысячи морских пехотинцев и десантные корабли направляются на Ближний Восток для усиления группировки, задействованной в войне против Ирана. По данным американских чиновников, десантная группа во главе с кораблем USS Boxer вместе с 11-м экспедиционным подразделением морской пехоты вышла с Западного побережья раньше запланированного срока. В ее состав также входят корабли USS Portland и USS Comstock.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред