Цены взлетели за одну ночь: сколько стоит бензин и дизтопливо 21 марта на АЗС

По состоянию на 21 марта в Украине отмечается заметный рост цен на топливо, причем за короткий промежуток времени больше всего подорожало дизельное топливо.

Цены на бензин и дизельное топливо 21 марта на АЗС — какова средняя цена на бензин в Украине

О чем идет речь в материале:

Сколько стоит бензин в Украине сегодня, 21 марта

Стоимость дизельного топлива на АЗС Украины 21 марта

Почему растет стоимость бензина

По состоянию на 21 марта 2026 года крупные сети АЗС в Украине обновили цены на топливо. В частности, в Киеве стоимость топлива выросла всего за одну ночь почти на 2 гривны. Об этом сообщает "Киев24".

Журналисты отмечают, что во время утреннего мониторинга зафиксировали за одну ночь подорожание дизеля на 1–2 гривны, в результате чего его стоимость достигла рекордных 86–89 гривен за литр. Для сравнения, в начале марта цены на дизель и бензин А-95 были на уровне 60–62 гривен за литр.

Цены на топливо на заправках Украины / Скриншот

Сейчас средняя цена А-95 составляет около 75 гривен за литр, бензин с октановым числом 100 на отдельных АЗС стоит до 86 гривен, а автогаз держится в пределах 45–47 гривен за литр.

"И хотя на разных АЗС цены могут несколько отличаться в пределах 50 копеек или одной гривны, ситуацию это не меняет, и сохраняется тенденция к подорожанию топлива и газа", — сообщили они.

Как указывает Главком, средняя цена бензина А-95 на крупных автозаправочных станциях существенно не изменилась и составляет примерно 73,6 грн за литр. В то же время дизельное топливо подорожало на 1–2 грн и в среднем стоит около 83,8 грн за литр.

В целом после 20 марта ситуация на топливном рынке Украины остается относительно стабильной, хотя отдельные сети АЗС частично подняли цены на некоторые виды топлива.

Наибольший рост зафиксирован именно на дизеле. В частности, в одной из крупных сетей цена увеличилась на 2 грн, в другой — на 2–2,5 грн в зависимости от типа топлива. Также есть сети, где дизель и премиальный дизель подорожали на 1,5 грн или примерно на 1 грн.

По состоянию на утро 21 марта средние цены на топливо выглядят так: бензин А-95 — 72,64 грн за литр, А-95+ — 76,80 грн, А-100 — 84,37 грн, дизельное топливо — 82,82 грн за литр, автогаз — 45,44 грн.

Цены на топливо по состоянию на 21 марта 2026 года (грн за литр):

UPG

A95: 72,90

A95+: 75,90

ДП: 84,40

ДП+: 87,40

A100: 82,90

A92: —

Газ: 45,50

OKKO

A95: 74,99

A95+: 77,99

ДП: 85,99

ДП+: 86,99

A100: 84,99

A92: —

Газ: 46,99

WOG

A95: 74,49

A95+: 77,99

ДП: 85,99

ДП+: 88,99

A100: 84,99

A92: —

Газ: 46,98

KLO

A95: 73,19

A95+: 77,99

ДП: 84,39

ДП+: 87,59

A100: 83,99

A92: 72,19

Газ: 46,7

SOCAR

A95: 74,99

A95+: 78,99

ДП: 84,99

ДП+: 87,99

A100: 84,99

A92: —

Газ: 46,98

Укрнафта

A95: 68,99

A95+: 71,99

ДП: 77,99

ДП+: 81,99

A100: —

A92: 65,99

Газ: 42,99

БРСМ-Нафта

A95: 68,99

A95+: —

ДП: 75,99

ДП+: —

A100: —

A92: —

Газ: 41,99

Как менялись цены на бензин в Украине / Инфографика: Главред

Каковы были цены на бензин 20 марта

По данным проекта Минфина, по состоянию на 20 марта 2026 года средние цены на топливо на украинских АЗС выглядели так:

бензин А-95 премиум стоил 74,65 грн за литр, что означало рост на 0,61 грн или 0,824%.

Обычный бензин А-95 в среднем продавался по 71,46 грн за литр, прибавив 0,97 грн (+1,376%).

Бензин А-92 подорожал не так существенно — до 66,49 грн за литр, что на 0,22 грн или 0,332% больше.

Наиболее заметный рост зафиксирован на дизельном топливе, которое поднялось до 81,25 грн за литр, прибавив сразу 2,09 грн (+2,640%).

В то же время автомобильный газ в среднем стоил 44,92 грн за литр, что на 0,80 грн или 1,813% больше по сравнению с предыдущими показателями.

Напомним, как ранее сообщал Главред, с 20 марта в Украине стартовала государственная программа "Кэшбэк на топливо", которая предусматривает частичное возмещение расходов граждан на бензин. Она будет действовать до 1 мая 2026 года, сообщила премьер-министр Юлия Свириденко.

В то же время на автозаправочных станциях зафиксировано повышение цен на основные виды топлива — дизель, бензин и автогаз. В среднем стоимость выросла примерно на 1 гривну за литр, хотя перед этим бензин несколько дней оставался стабильным. Такие данные приводят аналитики профильного рынка.

Эксперты также предполагают, что в ближайшее время рост может ускориться. По их оценкам, уже к концу недели цена бензина может подняться до примерно 75–76 гривен за литр.

Об источнике: Минфин Минфин — украинский информационный портал о финансах и инвестициях, работает с 2007 года, пишет Википедия. На портале публикуется информация об инвестициях, курсах валют, сравниваются депозитные ставки в банках. Также на сайте размещается статистика по финансовым рынкам, финансовые новости и аналитические обзоры.

