Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Украина

Цены взлетели за одну ночь: сколько стоит бензин и дизтопливо 21 марта на АЗС

Юрий Берендий
21 марта 2026, 11:43обновлено 21 марта, 12:15
По состоянию на 21 марта в Украине отмечается заметный рост цен на топливо, причем за короткий промежуток времени больше всего подорожало дизельное топливо.
Цены взлетели за одну ночь: сколько стоит бензин и дизтопливо 21 марта на АЗС
Цены на бензин и дизельное топливо 21 марта на АЗС — какова средняя цена на бензин в Украине

О чем идет речь в материале:

  • Сколько стоит бензин в Украине сегодня, 21 марта
  • Стоимость дизельного топлива на АЗС Украины 21 марта
  • Почему растет стоимость бензина

По состоянию на 21 марта 2026 года крупные сети АЗС в Украине обновили цены на топливо. В частности, в Киеве стоимость топлива выросла всего за одну ночь почти на 2 гривны. Об этом сообщает "Киев24".

Журналисты отмечают, что во время утреннего мониторинга зафиксировали за одну ночь подорожание дизеля на 1–2 гривны, в результате чего его стоимость достигла рекордных 86–89 гривен за литр. Для сравнения, в начале марта цены на дизель и бензин А-95 были на уровне 60–62 гривен за литр.

видео дня
Цены на топливо на заправках Украины
Цены на топливо на заправках Украины / Скриншот

Сейчас средняя цена А-95 составляет около 75 гривен за литр, бензин с октановым числом 100 на отдельных АЗС стоит до 86 гривен, а автогаз держится в пределах 45–47 гривен за литр.

"И хотя на разных АЗС цены могут несколько отличаться в пределах 50 копеек или одной гривны, ситуацию это не меняет, и сохраняется тенденция к подорожанию топлива и газа", — сообщили они.

Как указывает Главком, средняя цена бензина А-95 на крупных автозаправочных станциях существенно не изменилась и составляет примерно 73,6 грн за литр. В то же время дизельное топливо подорожало на 1–2 грн и в среднем стоит около 83,8 грн за литр.

В целом после 20 марта ситуация на топливном рынке Украины остается относительно стабильной, хотя отдельные сети АЗС частично подняли цены на некоторые виды топлива.

Наибольший рост зафиксирован именно на дизеле. В частности, в одной из крупных сетей цена увеличилась на 2 грн, в другой — на 2–2,5 грн в зависимости от типа топлива. Также есть сети, где дизель и премиальный дизель подорожали на 1,5 грн или примерно на 1 грн.

По состоянию на утро 21 марта средние цены на топливо выглядят так: бензин А-95 — 72,64 грн за литр, А-95+ — 76,80 грн, А-100 — 84,37 грн, дизельное топливо — 82,82 грн за литр, автогаз — 45,44 грн.

Цены на топливо по состоянию на 21 марта 2026 года (грн за литр):

UPG

  • A95: 72,90
  • A95+: 75,90
  • ДП: 84,40
  • ДП+: 87,40
  • A100: 82,90
  • A92: —
  • Газ: 45,50

OKKO

  • A95: 74,99
  • A95+: 77,99
  • ДП: 85,99
  • ДП+: 86,99
  • A100: 84,99
  • A92: —
  • Газ: 46,99

WOG

  • A95: 74,49
  • A95+: 77,99
  • ДП: 85,99
  • ДП+: 88,99
  • A100: 84,99
  • A92: —
  • Газ: 46,98

KLO

  • A95: 73,19
  • A95+: 77,99
  • ДП: 84,39
  • ДП+: 87,59
  • A100: 83,99
  • A92: 72,19
  • Газ: 46,7

SOCAR

  • A95: 74,99
  • A95+: 78,99
  • ДП: 84,99
  • ДП+: 87,99
  • A100: 84,99
  • A92: —
  • Газ: 46,98

Укрнафта

  • A95: 68,99
  • A95+: 71,99
  • ДП: 77,99
  • ДП+: 81,99
  • A100: —
  • A92: 65,99
  • Газ: 42,99

БРСМ-Нафта

  • A95: 68,99
  • A95+: —
  • ДП: 75,99
  • ДП+: —
  • A100: —
  • A92: —
  • Газ: 41,99
Цены на бензин в Украине инфографика
Как менялись цены на бензин в Украине / Инфографика: Главред

Каковы были цены на бензин 20 марта

По данным проекта Минфина, по состоянию на 20 марта 2026 года средние цены на топливо на украинских АЗС выглядели так:

  • бензин А-95 премиум стоил 74,65 грн за литр, что означало рост на 0,61 грн или 0,824%.
  • Обычный бензин А-95 в среднем продавался по 71,46 грн за литр, прибавив 0,97 грн (+1,376%).
  • Бензин А-92 подорожал не так существенно — до 66,49 грн за литр, что на 0,22 грн или 0,332% больше.
  • Наиболее заметный рост зафиксирован на дизельном топливе, которое поднялось до 81,25 грн за литр, прибавив сразу 2,09 грн (+2,640%).
  • В то же время автомобильный газ в среднем стоил 44,92 грн за литр, что на 0,80 грн или 1,813% больше по сравнению с предыдущими показателями.

Цены на бензин — последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, с 20 марта в Украине стартовала государственная программа "Кэшбэк на топливо", которая предусматривает частичное возмещение расходов граждан на бензин. Она будет действовать до 1 мая 2026 года, сообщила премьер-министр Юлия Свириденко.

В то же время на автозаправочных станциях зафиксировано повышение цен на основные виды топлива — дизель, бензин и автогаз. В среднем стоимость выросла примерно на 1 гривну за литр, хотя перед этим бензин несколько дней оставался стабильным. Такие данные приводят аналитики профильного рынка.

Эксперты также предполагают, что в ближайшее время рост может ускориться. По их оценкам, уже к концу недели цена бензина может подняться до примерно 75–76 гривен за литр.

Другие новости:

Об источнике: Минфин

Минфин — украинский информационный портал о финансах и инвестициях, работает с 2007 года, пишет Википедия.

На портале публикуется информация об инвестициях, курсах валют, сравниваются депозитные ставки в банках. Также на сайте размещается статистика по финансовым рынкам, финансовые новости и аналитические обзоры.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

цена газа бензин дизтопливо цены на газ дизель цена бензина новости Украины
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Сворачивание операции против Ирана: Трамп назвал сроки и предупредил союзников

Сворачивание операции против Ирана: Трамп назвал сроки и предупредил союзников

13:05Мир
Цены взлетели за одну ночь: сколько стоит бензин и дизтопливо 21 марта на АЗС

Цены взлетели за одну ночь: сколько стоит бензин и дизтопливо 21 марта на АЗС

11:43Украина
ВСУ почти выбили врага из Купянска, россияне набросились на Герасимова — ISW

ВСУ почти выбили врага из Купянска, россияне набросились на Герасимова — ISW

10:50Фронт
Реклама

Популярное

Ещё
Украинцы обязаны платить налог за свои квартиры: сколько придется отдать

Украинцы обязаны платить налог за свои квартиры: сколько придется отдать

Важно успеть до теплоты: чем посыпать чеснок для роста головок

Важно успеть до теплоты: чем посыпать чеснок для роста головок

Доллар резко начал падать, евро взлетел: новый курс валют на 23 марта

Доллар резко начал падать, евро взлетел: новый курс валют на 23 марта

Накипь исчезнет за считанные минуты: что нужно налить в чайник вместо уксуса

Накипь исчезнет за считанные минуты: что нужно налить в чайник вместо уксуса

Как у Фриске и Заворотнюк: онкобольная российская ведущая сделала признание

Как у Фриске и Заворотнюк: онкобольная российская ведущая сделала признание

Последние новости

13:05

Сворачивание операции против Ирана: Трамп назвал сроки и предупредил союзников

12:41

Кот вернулся к семье спустя 5 лет: нашли там, где никто не искалВидео

12:32

Просто убрать — недостаточно: как правильно подготовить зимние шины к хранениюВидео

12:26

Не стало звезды "Баффи - истребительница вампиров"

12:17

"Его не забудут": Сталлоне, Ван Дамм и другие легенды кино оплакивают Чака Норриса

Россияне залатают дыры и усилят давление на Украину: Андрусив — об ослаблении санкций СШАРоссияне залатают дыры и усилят давление на Украину: Андрусив — об ослаблении санкций США
12:08

Правду не скажут: из чего на самом деле делают куриные наггетсы

11:52

Пара ради шутки сделала ДНК-тест: какая тайна разрушила отношения

11:49

Осторожно со словами: что никогда нельзя говорить Скорпионам

11:44

Иглесиас и Курникова раскрыли пол и имя четвертного ребенка

Реклама
11:43

Цены взлетели за одну ночь: сколько стоит бензин и дизтопливо 21 марта на АЗС

11:35

Ценопад на прилавках: один базовый продукт продают почти за бесценок

11:12

Гороскоп Таро на завтра 22 марта: Овнам - отдых, Девам - планировать

10:58

Украинцев предупредили об опасности: объявлен желтый уровень

10:55

Китайский гороскоп на завтра, 22 марта: Тиграм - срывы, Крысам - страсть

10:50

ВСУ почти выбили врага из Купянска, россияне набросились на Герасимова — ISW

10:20

Какие овощи нельзя давать собакам и почему: что исключить из рациона

10:03

"Не фантастические выплаты": после смерти брата-воина Бурмака сделала заявление

10:02

Крупнейший налет дронов на РФ: взрывы раздавались даже в Москве, подробности

09:53

Всё разрушено, есть погибшие: россияне нанесли удар по ЗапорожьюФото

08:54

Почему дачники поливают огурцы уксусом: неожиданный эффект

Реклама
08:53

Одна область Украины почти полностью обесточена: задерживается множество поездов

07:59

Выборы в Украине в 2026 году: СМИ раскрыли условия и сроки проведения

07:32

Украине надо прекратить борьбу за вступление в НАТО: Андрусив объяснил причинумнение

05:53

В Полтавскую область врывается новая волна потепления: когда изменится погода

05:35

Как у Фриске и Заворотнюк: онкобольная российская ведущая сделала признание

05:11

Получалось до 500 кг с сотки: какой хитрый способ посадки картофеля применяли в СССР

04:40

Волнующий перелом недели: пять знаков зодиака сделают шаг в счастливое будущее

04:16

Как сказать по-украински "притязательный": большинство ошибается

04:04

Нарушение - штраф: что должно быть в машине у каждого украинца

04:00

Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке фермера с тыквой за 49 секунд

03:34

Мощнейший шторм обрушился на страну: врезала 6-балльная буря

03:30

Гороскоп Таро на апрель 2026: Козерогам - выбор, Водолеям - деньги, Рыбам - любовьВидео

03:17

ВСУ могут контратаковать врага: эксперт назвал направление

03:04

Гороскоп на завтра, 22 марта: Весам - счастье, Козерогам - тревога

01:41

Вселенная выбрала их: трем знака зодиака будет невероятно везти с 23 марта

01:05

Трамп променял НАТО на Путина и "уколол" Зеленского - журналистка

20 марта, пятница
23:55

Что будет с выплатами и убежищем: дипломаты решают судьбу украинцев в Европе

23:23

Прощание с Патриархом Филаретом - стала известна дата и место похорон

23:11

Кремль готовится к возможным бунтам после мирного соглашения с Украиной – Reuters

22:30

Украинцы обязаны платить налог за свои квартиры: сколько придется отдать

Реклама
22:12

Четыре знака зодиака разорвут замкнутый круг проблем в любви - кто они

21:27

Трамп назвал НАТО "бумажным тигром" без США, Кремль пытается ослабить Альянс изнутри

21:18

Равноденствие изменит жизнь четырех знаков зодиака - кто среди счастливчиков

21:14

Ограничения коснутся почти всех: график отключения света на 21 марта в Сумах

20:55

Важно успеть до теплоты: чем посыпать чеснок для роста головокВидео

20:35

Даже ключи от квартиры: три знака зодиака, которым можно доверить все

20:06

Снег с дождем обрушится на Львовщину: синоптики предупредили о непогоде

19:44

РФ предлагала США "сделку" по Украине и Ирану - что ответил Трамп

19:42

Реальная неожиданность: какими будут цены на яйца на Пасху

19:42

Будет мороз и пойдут дожди: неожиданный прогноз погоды

Новости Киева
Когда ситуация со светом в Киеве улучшитсяОтключение отопления в КиевеПогода в Киеве
Новости Украины
Телеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаОтключения света
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026
Регионы
Новости ДнепраНовости ТернополяНовости ЖитомираНовости ОдессыНовости ХарьковаНовости ПолтавыНовости СумНовости ЧеркассыНовости РовноНовости ЗапорожьяНовости Львова
Рецепты
Праздничное менюЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапитки
Поздравления
С днем рождения подругеС днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сына
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Синоптик
Магнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буряПрогноз погоды
Новости шоу бизнеса
София РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровАни ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихЕлена ЗеленскаяВиталий КозловскийПотап
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять