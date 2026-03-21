Цены взлетели за одну ночь: сколько стоит бензин и дизтопливо 21 марта на АЗС

О чем идет речь в материале:
- Сколько стоит бензин в Украине сегодня, 21 марта
- Стоимость дизельного топлива на АЗС Украины 21 марта
- Почему растет стоимость бензина
По состоянию на 21 марта 2026 года крупные сети АЗС в Украине обновили цены на топливо. В частности, в Киеве стоимость топлива выросла всего за одну ночь почти на 2 гривны. Об этом сообщает "Киев24".
Журналисты отмечают, что во время утреннего мониторинга зафиксировали за одну ночь подорожание дизеля на 1–2 гривны, в результате чего его стоимость достигла рекордных 86–89 гривен за литр. Для сравнения, в начале марта цены на дизель и бензин А-95 были на уровне 60–62 гривен за литр.
Сейчас средняя цена А-95 составляет около 75 гривен за литр, бензин с октановым числом 100 на отдельных АЗС стоит до 86 гривен, а автогаз держится в пределах 45–47 гривен за литр.
"И хотя на разных АЗС цены могут несколько отличаться в пределах 50 копеек или одной гривны, ситуацию это не меняет, и сохраняется тенденция к подорожанию топлива и газа", — сообщили они.
Как указывает Главком, средняя цена бензина А-95 на крупных автозаправочных станциях существенно не изменилась и составляет примерно 73,6 грн за литр. В то же время дизельное топливо подорожало на 1–2 грн и в среднем стоит около 83,8 грн за литр.
В целом после 20 марта ситуация на топливном рынке Украины остается относительно стабильной, хотя отдельные сети АЗС частично подняли цены на некоторые виды топлива.
Наибольший рост зафиксирован именно на дизеле. В частности, в одной из крупных сетей цена увеличилась на 2 грн, в другой — на 2–2,5 грн в зависимости от типа топлива. Также есть сети, где дизель и премиальный дизель подорожали на 1,5 грн или примерно на 1 грн.
По состоянию на утро 21 марта средние цены на топливо выглядят так: бензин А-95 — 72,64 грн за литр, А-95+ — 76,80 грн, А-100 — 84,37 грн, дизельное топливо — 82,82 грн за литр, автогаз — 45,44 грн.
Цены на топливо по состоянию на 21 марта 2026 года (грн за литр):
UPG
- A95: 72,90
- A95+: 75,90
- ДП: 84,40
- ДП+: 87,40
- A100: 82,90
- A92: —
- Газ: 45,50
OKKO
- A95: 74,99
- A95+: 77,99
- ДП: 85,99
- ДП+: 86,99
- A100: 84,99
- A92: —
- Газ: 46,99
WOG
- A95: 74,49
- A95+: 77,99
- ДП: 85,99
- ДП+: 88,99
- A100: 84,99
- A92: —
- Газ: 46,98
KLO
- A95: 73,19
- A95+: 77,99
- ДП: 84,39
- ДП+: 87,59
- A100: 83,99
- A92: 72,19
- Газ: 46,7
SOCAR
- A95: 74,99
- A95+: 78,99
- ДП: 84,99
- ДП+: 87,99
- A100: 84,99
- A92: —
- Газ: 46,98
Укрнафта
- A95: 68,99
- A95+: 71,99
- ДП: 77,99
- ДП+: 81,99
- A100: —
- A92: 65,99
- Газ: 42,99
БРСМ-Нафта
- A95: 68,99
- A95+: —
- ДП: 75,99
- ДП+: —
- A100: —
- A92: —
- Газ: 41,99
Каковы были цены на бензин 20 марта
По данным проекта Минфина, по состоянию на 20 марта 2026 года средние цены на топливо на украинских АЗС выглядели так:
- бензин А-95 премиум стоил 74,65 грн за литр, что означало рост на 0,61 грн или 0,824%.
- Обычный бензин А-95 в среднем продавался по 71,46 грн за литр, прибавив 0,97 грн (+1,376%).
- Бензин А-92 подорожал не так существенно — до 66,49 грн за литр, что на 0,22 грн или 0,332% больше.
- Наиболее заметный рост зафиксирован на дизельном топливе, которое поднялось до 81,25 грн за литр, прибавив сразу 2,09 грн (+2,640%).
- В то же время автомобильный газ в среднем стоил 44,92 грн за литр, что на 0,80 грн или 1,813% больше по сравнению с предыдущими показателями.
Цены на бензин — последние новости по теме
Напомним, как ранее сообщал Главред, с 20 марта в Украине стартовала государственная программа "Кэшбэк на топливо", которая предусматривает частичное возмещение расходов граждан на бензин. Она будет действовать до 1 мая 2026 года, сообщила премьер-министр Юлия Свириденко.
В то же время на автозаправочных станциях зафиксировано повышение цен на основные виды топлива — дизель, бензин и автогаз. В среднем стоимость выросла примерно на 1 гривну за литр, хотя перед этим бензин несколько дней оставался стабильным. Такие данные приводят аналитики профильного рынка.
Эксперты также предполагают, что в ближайшее время рост может ускориться. По их оценкам, уже к концу недели цена бензина может подняться до примерно 75–76 гривен за литр.
Об источнике: Минфин
Минфин — украинский информационный портал о финансах и инвестициях, работает с 2007 года, пишет Википедия.
На портале публикуется информация об инвестициях, курсах валют, сравниваются депозитные ставки в банках. Также на сайте размещается статистика по финансовым рынкам, финансовые новости и аналитические обзоры.
