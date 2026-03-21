Украинцев предупредили об опасности: объявлен желтый уровень

Погода в Киеве внезапно испортилась. Синоптики даже объявляли штормовое предупреждение. Об этом сообщал Укргидрометцентр.
В Киеве объявили I уровень опасности из-за сильного тумана.
"Предупреждение об опасных метеорологических явлениях по территории города Киева! В ближайшее время с содержанием туман, видимость 200-500 метров", — говорится в сообщении.
Из-за этого может быть нарушено движение транспорта на дорогах и улицах.
Погода в Украине - последние новости
Как сообщал Главред, в Тернопольской области 10-11 марта ожидается ясная, без осадков погода. Ночью и утром на отдельных участках возможно обледенение дорог.
Кроме того, в среду, 11 марта, погоду во Львовской области будет определять область повышенного атмосферного давления. День будет теплым и солнечным. Об этом сообщил Львовский региональный центр по гидрометеорологии.
Напомним, что погода в Украине постепенно становится теплее и солнечнее. Дневная температура повышается до 7–10º. На этой неделе, до 13 марта, ожидается дальнейшее потепление, ночи будут уже без морозов, возможен утренний туман, который быстро рассеется.
Читайте также:
- Тепло не придет: какая погода ожидается в Тернопольской области на выходных
- Будет мороз и пойдут дожди: неожиданный прогноз погоды
- Снег с дождем обрушится на Львовщину: синоптики предупредили о непогоде
Об источнике: Укргидрометцентр
Украинский гидрометеорологический центр (Укргидрометцентр) - государственное учреждение, которое занимается метеорологическими и гидрологическими наблюдениями на территории Украины. Оно входит в состав ГСЧС. Укргидрометцентр публикует данные о температуре воздуха, атмосферном давлении, направлении и силе ветра, осадках, влажности воздуха и других показателях. На официальном сайте учреждения можно посмотреть погоду в реальном времени и на несколько дней вперед. Специалисты предоставляют данные о погоде не только по всей Украине, но и по каждому региону и населенному пункту. Об этом сообщается на сайте Укргидрометцентра.
