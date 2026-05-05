Россия ударила баллистикой по Днепру: число жертв быстро растет, что известно

Россия нанесла ракетный удар по Днепру — что известно / Коллаж: Главред, фото: ГСЧС Днепропетровской области, Минобороны РФ

Российские оккупационные войска нанесли удар баллистическим оружием по Днепру. Уже известно о раненых и погибших. Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Александр Ганжа.

"На предприятии возник пожар", — сообщил он после вражеского обстрела.

Впоследствии глава Днепропетровской ОВА сообщил, что в результате вражеского обстрела Днепра пострадали три человека. Среди раненых — 43-летняя женщина и мужчины в возрасте 41 и 56 лет. Все они находятся в больнице в состоянии средней тяжести.

По состоянию на 21:16 количество погибших и раненых существенно увеличилось.

"Три человека погибли в результате вражеского удара по Днепру. Девять получили ранения. Один из пострадавших мужчин — в крайне тяжелом состоянии. Врачи оказывают всем необходимую помощь", — сообщил Ганжа.

По состоянию на 21:31 количество раненых возросло до 16. По данным ОВА, 14 раненых госпитализировали. Четверо мужчин – в тяжелом состоянии.

До этого Воздушные силы ВСУ предупреждали об угрозе применения баллистического вооружения.

"Скоростная цель на Днепр!", – сообщали военные.

Председатель Днепропетровского областного совета Николай Лукашук уточнил, что в результате удара по Днепру было повреждено промышленное предприятие. Он подчеркнул, что такие атаки направлены против экономики региона, который обеспечивает фронт и играет важную роль в промышленности страны.

"Каждый такой удар — это остановленное производство, нарушенная логистика, потери бюджетов общин. Бизнес откладывает решение работать здесь. Люди думают, оставаться ли. Ресурсы, которые должны были идти на развитие, идут на восстановление. Россияне системно бьют по инфраструктуре, промышленным зонам, энергетике. Хотят истощить область, сделать ее нестабильной. За все это должна быть не просто ответственность. Должно быть неотвратимое наказание для каждого", — подчеркнул он.

Реакция президента Зеленского

Президент Украины Владимир Зеленский, комментируя российский удар по Днепру вечером 5 мая, сообщил об увеличении числа погибших до четырех.

"Мои соболезнования родным и близким", - написал он в сообщении в Telegram.

Он также добавил, что после российского удара по Запорожью в больницах находятся семь раненых, а еще часть пострадавших проходит обследование.

Всего число пострадавших достигло 37 человек. По его словам, удар был нанесен управляемыми авиабомбами по гражданской инфраструктуре города.

Он также отметил, что это был сознательный и циничный террористический удар без какого-либо военного смысла, и подчеркнул, что подобные обстрелы украинских городов и сел продолжаются ежедневно. По его словам, только этот удар по Запорожью уже унес 12 жизней.

"Важно, чтобы Россия была вынуждена остановить эту свою войну. Тишина без таких и других ударов нужна каждый день, а не несколько часов где-то там на "празднование". Жизнь нужно беречь, и я благодарен всем нашим партнерам, которые высказались в поддержку Украины и помогают нам защищать жизнь", — подытожил он.

