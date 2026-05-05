РФ цинично атаковала Киев и область: есть разрушения и раненые - все подробности

Атака РФ на Киевскую область 5 мая

В ночь на 5 мая оккупационные войска РФ атаковали Киев и область ударными беспилотниками. В результате обстрела зафиксированы разрушения в Вышгородском и Броварском районах Киевской области.

На данный момент известно о трех раненых. Об этом сообщают в ГСЧС.

Броварской район

Отмечается, что в Броварском районе враг нанес удар по жилому сектору. В результате атаки пострадали два человека. Им оказали всю необходимую медицинскую помощь.

Глава Киевской ОГА Николай Калашник уточнил, что речь идет о 34-летней женщине, получившей ранение руки осколками стекла, и о 37-летнем мужчине с резаной травмой пятки.

Также повреждено остекление квартиры, фасад многоэтажного дома и автомобиль.

"Это еще одно напоминание: враг нацелен на мирную жизнь, на наши дома", — подчеркнули в ОГА.

Вышгородский район

В Вышгородском районе в результате атаки РФ произошел пожар на промышленном объекте, в результате чего один человек получил травмы. Спасатели ГСЧС смогли оперативно ликвидировать пожар.

Что известно о взрывах в Киеве

Воздушная тревога в Киеве началась в 03:11 — из-за угрозы применения врагом баллистики. В 04:20 Воздушные силы ВСУ сообщали о движении БПЛА в сторону столицы. В Киевской МВА сообщали о том, что столица находится под обстрелом, и призывали горожан находиться в укрытиях или других безопасных местах.

Как писал ранее Главред, российские войска, вероятно, готовят новую волну массированных ракетно-дроновых ударов по Украине, а также все чаще выбирают новые цели для атак — в частности, автозаправочные станции (АЗС). Об этом рассказал военный эксперт Олег Жданов.

Напомним, россияне нанесли удары дронами по Харькову. В результате вражеской атаки пострадали три человека. В Салтовском и Основянском районах вражеские дроны нанесли удар по территории АЗС. Также повреждено здание автосалона.

Кроме того, российские оккупанты атаковали Тернополь ударными дронами типа "Шахед". Над Тернополем находилось более 50 дронов. Зафиксировано попадание в промышленные и инфраструктурные объекты.

О персоне: Николай Калашник Николай Калашник - украинский государственный деятель. Председатель Киевской областной государственной администрации с 24 марта 2025 года, пишет Википедия. Ранее занимал должность первого заместителя председателя Киевской областной государственной администрации.

