Настоящие деликатесы времен СССР: что ели советские люди только по праздникам

Праздничный стол был показателем умения хозяйки "достать" дефицитные товары и создать атмосферу праздника, несмотря на все трудности.

Какие блюда в СССР были особенными

Какие блюда в СССР были особенными

В советские времена праздничный стол был не просто традицией — он превращался в настоящий вызов. То, что сегодня кажется обыденностью, тогда было дефицитом, а появление деликатесов в доме означало маленькую победу над системой, в которой даже базовые продукты становились роскошью.

Хозяйки соревновались в умении "достать" что-то особенное, и каждый кусок колбасы или долька апельсина приобретали почти символическое значение. Именно поэтому праздники в СССР имели свой неповторимый вкус — вкус редких продуктов, которых ждали целый год, пишет Oboz.ua.

Икра и красная рыба были недостижимой мечтой для большинства семей. Осетровые деликатесы появлялись на столе только у состоятельных или во время особых семейных событий, а для остальных оставались картинкой из телевизора.

Не менее желанной была колбаса. Даже популярная "докторская" не всегда продавалась свободно, а копченые изделия или мясные рулеты считались настоящим подарком судьбы. Их берегли до праздников, потому что купить "просто так" было почти невозможно.

Настоящим чудом для детей становились сладости. Импортные батончики и печенье стоили дорого и попадались редко, поэтому в селах их заменяли домашними лакомствами — например, жженым сахаром на палочке.

Отдельный культ имели экзотические фрукты. Апельсины, бананы и мандарины появлялись в магазинах преимущественно в конце декабря, и именно они создавали атмосферу Нового года. Для многих детей мандарины под елкой были не менее желанными, чем подарки.

Атрибутом достатка считался и качественный алкоголь. Французский или армянский коньяк, дорогие вина или импортное пиво были доступны лишь избранным — партийной верхушке и состоятельным семьям. Для большинства жителей СССР эти напитки оставались почти легендой, знакомой разве что по кино.

Несмотря на дефицит, советские праздники имели особую атмосферу — атмосферу ожидания, поиска и радости от того, что удалось найти что-то "необычное". Именно эти продукты и стали символами эпохи, о которой сегодня вспоминают с ностальгией и удивлением.

Об источнике: Обозреватель "Обозреватель" (стилизованное название — Oboz.ua) — украинское интернет-издание социально-политической направленности. Основано в 2001 году. Принадлежит украинскому политику и предпринимателю Михаилу Бродскому. В издании он занимает должность председателя редакционного совета "Обозревателя". Шеф-редактор — Орест Сохар. Издание освещает социально-политические, культурные и другие важные новости Украины и мира.

