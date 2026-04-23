Сейчас выглядит как фантастика: какие необычные продукты можно было купить в СССР

Советская власть стремилась поразить иностранцев технологичностью и оригинальностью своих товаров.

Три удивительных продукта, которые были привычными в СССР

Вы узнаете:

Какие странные продукты были нормой в СССР

Как они вообще появились

Несмотря на хронический дефицит и упрощенные условия жизни, советская промышленность порой пыталась создавать впечатление технологического прорыва. Особенно — перед иностранными делегациями. Именно поэтому на полках магазинов появлялись продукты питания, которые современному человеку кажутся скорее экспериментами из фантастического фильма, чем реальными товарами массового производства.

Главред собрал три самых ярких примера того, как в СССР пытались "изобретать будущее", но в результате создали вещи, смысл которых сегодня трудно объяснить.

Консервированное мороженое

В 1970–1980-х годах советские дети могли получить "домашний пломбир" в консервной банке. Продукт из Псковской области предлагали не как готовый десерт, а как "конструктор": порошок нужно было высыпать в кружку, залить водой и заморозить, пишет Oboz.ua.

В результате получалось мороженое, которое действительно напоминало фабричное. Но зачем было усложнять процесс, если в магазинах и так продавали готовые брикеты — загадка, которую советские технологи уже не объяснят.

Сладкая щитовидная железа

Тимус, или "телячьи молоки", сегодня звучит как экзотика из меню мясного ресторана. Но в СССР это был обычный продукт, который часто давали детям. После вымачивания и варки железа становилась нежной, ее нарезали тонкими ломтиками и подавали как деликатес.

Современная кулинария почти отказалась от таких субпродуктов — не из-за вредности, а из-за изменения пищевых привычек. Люди получают те же питательные вещества из более простых продуктов, а "молоки" стали пережитком прошлой эпохи

Сыр в тюбике

Плавленый сыр "Янтарь" в СССР продавался не только в фольге — его фасовали в металлические тюбики, похожие на зубную пасту. Идея была проста: удобно брать в дорогу и намазывать без ножа.

На практике же часть продукта оставалась внутри, а сама упаковка оказалась дороже и менее удобной. Попытки возродить формат в XXI веке провалились — покупатели выбирают фольгу или пластиковые ванночки.

Почему эти продукты вообще существовали

Стремление выглядеть инновационно перед иностранцами.

перед иностранцами. Попытка компенсировать дефицит за счет "технологических решений".

за счет "технологических решений". Эксперименты пищевой промышленности, которые не всегда имели логическое объяснение.

СССР часто создавал вещи, которые выглядели современно, но не соответствовали реальным потребностям людей. Поэтому большинство таких "инноваций" исчезли вместе с системой, породившей их.

Об источнике: Обозреватель "Обозреватель" (стилизованное название — Oboz.ua) — украинское интернет-издание социально-политической направленности. Основано в 2001 году.

