Сейчас выглядит как фантастика: какие необычные продукты можно было купить в СССР

Дарья Пшеничник
23 апреля 2026, 04:41
Советская власть стремилась поразить иностранцев технологичностью и оригинальностью своих товаров.

Сейчас выглядит как фантастика: какие необычные продукты можно было купить в СССР
Три удивительных продукта, которые были привычными в СССР / Коллаж: Главред, фото: wikipedia

Несмотря на хронический дефицит и упрощенные условия жизни, советская промышленность порой пыталась создавать впечатление технологического прорыва. Особенно — перед иностранными делегациями. Именно поэтому на полках магазинов появлялись продукты питания, которые современному человеку кажутся скорее экспериментами из фантастического фильма, чем реальными товарами массового производства.

Главред собрал три самых ярких примера того, как в СССР пытались "изобретать будущее", но в результате создали вещи, смысл которых сегодня трудно объяснить.

Консервированное мороженое

В 1970–1980-х годах советские дети могли получить "домашний пломбир" в консервной банке. Продукт из Псковской области предлагали не как готовый десерт, а как "конструктор": порошок нужно было высыпать в кружку, залить водой и заморозить, пишет Oboz.ua.

В результате получалось мороженое, которое действительно напоминало фабричное. Но зачем было усложнять процесс, если в магазинах и так продавали готовые брикеты — загадка, которую советские технологи уже не объяснят.

Сладкая щитовидная железа

Тимус, или "телячьи молоки", сегодня звучит как экзотика из меню мясного ресторана. Но в СССР это был обычный продукт, который часто давали детям. После вымачивания и варки железа становилась нежной, ее нарезали тонкими ломтиками и подавали как деликатес.

Современная кулинария почти отказалась от таких субпродуктов — не из-за вредности, а из-за изменения пищевых привычек. Люди получают те же питательные вещества из более простых продуктов, а "молоки" стали пережитком прошлой эпохи

Сыр в тюбике

Плавленый сыр "Янтарь" в СССР продавался не только в фольге — его фасовали в металлические тюбики, похожие на зубную пасту. Идея была проста: удобно брать в дорогу и намазывать без ножа.

На практике же часть продукта оставалась внутри, а сама упаковка оказалась дороже и менее удобной. Попытки возродить формат в XXI веке провалились — покупатели выбирают фольгу или пластиковые ванночки.

Почему эти продукты вообще существовали

  • Стремление выглядеть инновационно перед иностранцами.
  • Попытка компенсировать дефицит за счет "технологических решений".
  • Эксперименты пищевой промышленности, которые не всегда имели логическое объяснение.

СССР часто создавал вещи, которые выглядели современно, но не соответствовали реальным потребностям людей. Поэтому большинство таких "инноваций" исчезли вместе с системой, породившей их.

Об источнике: Обозреватель

"Обозреватель" (стилизованное название — Oboz.ua) — украинское интернет-издание социально-политической направленности. Основано в 2001 году. Принадлежит украинскому политику и предпринимателю Михаилу Бродскому. В издании он занимает должность председателя редакционного совета "Обозревателя". Главный редактор — Орест Сохар.

Издание освещает социально-политические, культурные и другие важные новости Украины и мира.

Удар РФ по жилому дому в Днепре: два человека погибли, восемь - ранены

"Компромиссы не сработают": Зеленский объяснил, как заставить РФ остановиться

Путин готов к встрече с Зеленским, но есть одно условие — заявление Кремля

Реклама

Карта Deep State онлайн за 22 апреля: что происходит на фронте (обновляется)

Китайский гороскоп на завтра, 23 апреля: Петухам - находчивость, Драконам - азарт

После 22 апреля деньги пойдут в руки: 3 знака зодиака ждет финансовый успех

"Кто ты, мальчик": Бедняков раскрыл, что вытворила Марченко

Гороскоп на завтра, 23 апреля: Скорпионам - раздражение, Водолеям - перемены

Удар РФ по жилому дому в Днепре: два человека погибли, восемь - ранены

Сейчас выглядит как фантастика: какие необычные продукты можно было купить в СССР

"Компромиссы не сработают": Зеленский объяснил, как заставить РФ остановиться

Реклама
Путин готов к встрече с Зеленским, но есть одно условие — заявление Кремля

Реклама
Реклама
