У Путина впервые заявили о поражении в войне: Кремль готовит 3 сценария, какова роль Украины

В окружении Путина впервые заговорили о проигрыше в войне. Какие 3 сценария будущего РФ разработали в РФ до 2050 года и при чем здесь Украина.

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У Путина впервые заявили о поражении в войне — 3 сценария будущего России / Коллаж: Главред

О чем идет речь в материале:

Что ждет Россию – 3 сценария

Как Кремль может использовать эти сценарии

Как россиян готовят к поражению в войне

В рамках Петербургского международного экономического форума 2026 года православный олигарх, украинофоб и сторонник войны Константин Малофеев и главный идеолог "русского мира" Александр Дугин представили несколько сценариев того, какой Россия может стать к 2036 и 2050 годам — от статуса одного из мировых центров силы до глубокого системного кризиса и потери суверенитета. Ключевым фактором, определяющим будущее страны-агрессора России, стала война против Украины.

Главред собрал главное, что стоит знать о сценариях будущего России и планах на войну.

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Что ждет Россию — 3 сценария

По данным российских пропагандистских СМИ, подготовкой доклада о возможных сценариях будущего России занимался Институт "Царьград" совместно с группой приближенных к Кремлю деятелей. Среди авторов называют философа, украинофоба и идеолога "русского мира" Александра Дугина и губернатора Вологодской области Георгия Филимонова.

В документе предложено три базовых сценария развития России на ближайшие десятилетия:

инерционный, при котором ситуация будет развиваться без существенных изменений;

негативный, предполагающий реализацию стратегии противников России;

позитивный, который описывает, по мнению авторов, наиболее успешный путь развития страны.

Для каждого из сценариев определены два ключевых временных рубежа — 2036 и 2050 годы.

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Авторы также классифицировали основные риски для России по пяти направлениям. К геополитическим угрозам они отнесли поражение в войне, возможный распад государства и внешнее управление. В политической и идеологической сферах среди рисков названы изменение культурной идентичности, революция и заговор. Демографический блок охватывает деградацию общества, заместительную миграцию и сокращение населения.

Экономические вызовы, по мнению авторов, включают потерю контроля над ресурсами, нарушение логистических цепочек и ослабление финансового суверенитета. Отдельно выделены технологические риски, среди которых — критическая зависимость от внешних технологий, развитие биотехнологий и биологического оружия, а также влияние искусственного интеллекта.

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Пропутинский олигарх и соратник кремлевского режима Константин Малофеев рассказал, что при подготовке доклада авторы анализировали каждую из выявленных угроз, сравнивая ее проявления в 2000 году и в 2014-м, который он назвал началом этапа "самостоятельного развития" России. На основе этого анализа в Институте "Царьград" сформировали прогнозы на 2036 и 2050 годы, разработав три возможных сценария развития: инерционный, негативный и позитивный.

Что предусматривает инерционный сценарий будущего России

По инерционному сценарию к 2036 году авторы прогнозируют возможное применение ядерного оружия, изменение роли ядерного сдерживания и ослабление режима нераспространения ядерного оружия. В то же время они не видят предпосылок для быстрого завершения войны против Украины, предполагая ее замораживание и длительное продолжение. В этом же сценарии прогнозируется сохранение угрозы масштабной мировой войны, распространение как традиционных, так и нетрадиционных форм ведения боевых действий, снижение порога использования ядерного оружия, резкий рост применения обычных вооружений, сохранение постоянных скрытых региональных конфликтов, новая гонка вооружений и повышение риска поражения в войне против Украины.

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Таким образом кремлевские идеологи подтверждают намерение воевать против Украины до 2036 года.

Кроме того, сценарий прямо предусматривает применение Россией ядерного оружия.

Какие страны обладают ядерным оружием / Инфографика: Главред

На период до 2050 года этот сценарий предусматривает доминирование США и Китая в мировой политике, большое количество затяжных вооруженных конфликтов, усиление технологического контроля со стороны западных систем искусственного интеллекта, обострение борьбы за государственный суверенитет и дальнейший рост военных угроз. Среди других прогнозов упоминаются сценарии, предусматривающие разрушение НАТО, усиление влияния Китая и другие масштабные геополитические изменения.

Что предусматривает "плохой" для России сценарий будущего

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Согласно этому прогнозу, к 2036 году Россия может потерпеть поражение в войне против Украины и в противостоянии с Западом. Также в этом сценарии предполагается вступление Украины в НАТО, резкий рост угроз государственной безопасности и территориальной целостности России, постепенная потеря влияния на все постсоветские государства, возникновение новых региональных конфликтов, в частности вокруг Южной Осетии и Приднестровья, а также сохранение лишь ограниченного регионального суверенитета.

Российские марионеточные "республики" / Инфографика: Главред

В прогнозе на 2050 год авторы описывают еще более пессимистическое развитие событий. Они предполагают возможную колониализацию России, глобальное перераспределение сфер влияния, формирование однополярного постглобалистского мирового порядка, окончательное поражение России в войне, полную утрату государственного суверенитета и изменение архитектуры международной безопасности, в частности из-за создания нового военного союза на базе Европейского Союза.

Что предусматривает "хороший" для России сценарий будущего

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В докладе также представлен так называемый оптимистический сценарий развития России. Согласно ему, к 2036 году Россия должна достичь преимущества в идеологическом противостоянии, сформировав собственную модель мировоззрения и закрепив ее в качестве основы государственной политики. Документ также предусматривает установление контроля над Киевом, Одессой, Харьковом и другими украинскими городами, распад Европейского Союза, ослабление доминирования США в мировой политике и формирование биполярного мирового порядка, в котором Россия будет играть ключевую роль.

Отдельно рассматриваются варианты создания полностью подконтрольного Москве буферного государства на территории Украины, ее присоединения к России или формирования нового восточнославянского государства.

Временно оккупированные территории Украины / Инфографика: Главред

В прогнозе до 2050 года авторы описывают Россию как одного из мировых лидеров, обеспечивающего международную безопасность и справедливость. Они прогнозируют окончательное формирование многополярного мира с укреплением международного влияния России, созданием собственного евразийского макрорегиона, реализацией концепции "триединства русского народа" и, по их мнению, крахом геополитических планов западных государств.

Как будет действовать Россия

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После этого Константин Малофеев обозначил, какие шаги, по его мнению, могут предпринимать Россия и ее оппоненты. Среди приоритетов для России он назвал дальнейшее наращивание ядерного потенциала, укрепление патриотизма как основы общественной жизни и продвижение концепции "суверенной цивилизации" под лозунгом "Москва — Третий Рим". В то же время среди возможных действий противников России он выделил попытки ее демонизации и демилитаризации, формирование договоренностей с Китаем, направленных против Москвы, распространение пацифистских настроений на Западе и ведение информационно-психологической борьбы.

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Отдельно Малофеев остановился на том, как, по его мнению, менялся уровень угроз для России с 2000 года. Он утверждает, что существенно уменьшились риски распада страны и внешнего управления, что, по его оценке, было характерно для предыдущих периодов. В то же время больше всего, по его словам, выросли угрозы поражения в войне и использования ядерного оружия.

"По итогам доклада, по словам Малофеева, был представлен рейтинг мер государственного управления для противодействия этим угрозам. На первом месте в нем идет "идеология/девестернизация", на втором — "национализация элиты", а на третьем — "автократия". В конце сессии ПМЭФ выступил философ Александр Дугин — соавтор доклада. Он рассказал, что доклад презентовали в Академии Генштаба ВС РФ. По словам Дугина, в администрации президента "постоянно обсуждается", что России нужна идеология. Также, по его словам, в России уже есть автократия, "но … ее легализация происходит медленно", — говорится в материале российских СМИ.

Как Кремль может использовать эти сценарии

Аналитики американского Института изучения войны отмечают, что Константин Малофеев и Александр Дугин принадлежат к российской ультранационалистической среде, которая последовательно поддерживает продолжение войны против Украины.

По мнению экспертов, представленный ими на Петербургском международном экономическом форуме доклад, вероятно, призван отразить их собственное видение будущего России и политические цели той части сторонников жесткого курса, интересы которой они представляют.

"Кремль может использовать нереалистичность этих трех сценариев, чтобы представить риторику президента России Владимира Путина и других правительственных чиновников как умеренную и разумную по сравнению с экстремальными сценариями, представленными небольшой группой ультранационалистов. Однако Кремлю, вероятно, придется искать баланс между требованиями и ожиданиями российской ультранационалистической группировки, собственной риторикой и реалиями боевых действий в Украине, поскольку Путин, вероятно, не хочет рисковать потерей поддержки ультранационалистов", — говорится в отчете.

Может ли Россия готовить новые войны

Комментируя обнародованный Константином Малофеевым отчет о возможных сценариях будущего России, политолог и руководитель Центра анализа и стратегий Игорь Чаленко в интервью Главреду отметил, что Россия потенциально может быть готова к новым войнам. В то же время, по его словам, после фактического завершения российско-украинской войны чрезвычайно важно закрепить международные превентивные договоренности, которые сделают невозможной новую агрессию, в частности против европейских государств.

"Мы видим, что обсуждаются определенные "желания" россиян, в частности относительно какого-то документа о совместной политике безопасности. Очевидно, будут определенные наработки, чтобы не допустить непосредственного столкновения стран НАТО с Путиным. Но в этой ситуации объективные возможности России вести войны без демилитаризации сохранятся. Они, конечно, могут восстановиться довольно оперативно — за год-два. Поэтому это уже вопрос в целом Запада об обеспечении собственной безопасности, устойчивого санкционного режима в связи с системной угрозой со стороны путинского режима", — отметил он.

Эксперт также подчеркнул, что на данный момент невозможно точно предсказать, какой будет Россия после завершения эпохи правления Владимира Путина. По его мнению, учитывая естественный ход событий, изменения в российском политическом руководстве могут произойти в течение ближайшего десятилетия или даже раньше.

"Напомню, что у Путина есть теоретическая возможность оставаться у власти до 2036 года. Не говоря уже о том, умрет он или нет. Именно поэтому крайне важно, чтобы Европа рассматривала свою безопасность не только в призмах российско-украинской войны и ее завершения, но и понимала дальнейшие угрозы, которые несет для нее путинский режим. В его идеологическом ядре заложено дальнейшее усиление напряженности, дальнейшая эскалация и ведение войн", — сказал эксперт.

Подводя итог, Чаленко подчеркнул, что для недопущения новых конфликтов, в частности таких, как возможные угрозы для Нарвы или Сувалкского коридора, европейская система безопасности нуждается в существенном переформатировании. По его словам, даже если в России сохранятся реваншистские намерения, она должна осознавать отсутствие необходимых возможностей для новой агрессии. В то же время, по его убеждению, недостаточное внимание к таким вопросам безопасности будет и в дальнейшем способствовать внутренней деградации самой Российской Федерации.

Сувалкский коридор / Инфографика: Главред

Россиян готовят к поражению в войне

В то же время, по словам военного эксперта Игоря Романенко, показательным в сценариях будущего России, представленных на Петербургском международном экономическом форуме, стало то, что наряду с традиционными заявлениями о захвате Украины впервые появился и пессимистический вариант развития событий, который предусматривает поражение самой России. Об этом он сказал в комментарии ТСН.

"До этого момента они даже не намекали на вариант поражения в войне. Поэтому это и является очень важным показателем. Россияне вынуждены об этом говорить, а заставляют их к этому именно действия Сил обороны Украины. Думаю, что таким образом соратники Путина уже начали готовить свой "глубинный народ" к различным возможным вариантам, скорее негативным для них. Но на данный момент их задача следующая: как бы ни сложилась ситуация до конца этого года, они хотят подавать все как свою победу", — сказал он.

Эксперт отмечает, что заявления о неизбежной победе России в войне вызывают все больше сомнений. По его словам, это подтверждают результаты весенне-летней наступательной кампании 2026 года, которая оказалась для российских войск неудачной. В мае оккупанты смогли захватить лишь около 14 квадратных километров украинской территории, при этом потеряв примерно 33–35 тысяч военных. Таким образом, на каждый захваченный квадратный километр пришлось более тысячи потерь личного состава, не учитывая украинские контратаки и освобождение территорий на Александровском направлении в Днепропетровской области.

Романенко также считает, что сценарии с "оптимистическим" и "пессимистическим" развитием событий прежде всего носят пропагандистский характер. По его мнению, это касается и инерционного сценария с возможным применением ядерного оружия, реализация которого, по его оценке, маловероятна без согласия Китая и соответствующей реакции Соединенных Штатов.

"Такими „прогнозами" они готовят свой электорат к реалистичному восприятию ухудшения ситуации для России, которая складывается на фронтах в Украине", — резюмировал он.

Почему эти сценарии появились именно сейчас

Политический эксперт Олеся Яхно в своем блоге для "Украинской правды" отметила, что особенностью представленных на Петербургском международном экономическом форуме сценариев будущего России является резкое противопоставление так называемых "хорошего" и "плохого" вариантов развития событий.

По ее мнению, авторы документа считают позитивным сценарием дальнейшее обострение конфликта с Западом, стремление к ликвидации украинской государственности и даже допускают применение ядерного оружия.

Типы ядерного оружия и зоны поражения / Инфографика: Главред

В то же время "плохой" сценарий фактически является зеркальным отражением "хорошего", хотя прямо об этом не говорится: он предусматривает постепенное ослабление и разрушение самой России в результате собственных стратегических просчетов, войны и накопления внутренних и внешних кризисов, которые со временем станут очевидными даже внутри страны.

"Понимаете? Здесь нет ни компромисса, ни стремления жить в гармонии с самими собой и с внешним миром. Зато есть мотив уничтожения, как в "хорошем", так и в "плохом" сценариях. Соответственно, третий сценарий – "инерционный" – выглядит как наименее оторванный от реальности, но очень упрощенный. Мы уже сегодня живем в реалиях лидерства США и Китая, и здесь РФ как раз способствовала китайскому лидерству, когда Пекин входит в сферы влияния Москвы. Но и война РФ в Украине, и ситуация на Ближнем Востоке показали большую взаимозависимость всех со всеми, а не только влияние Вашингтона и Пекина. Кроме того, меньшие государства, столкнувшись с развалом мирового порядка, который держался как раз на государствах-гегемонах, в новых реалиях стремятся расширить гарантии собственной неприкосновенности. В целом, указанный доклад – либо попытка и дальше торговать страхом перед Западом, либо переложить ответственность на кого-то извне за свои ошибки. Или гибриды становятся жертвами своей гибридности", – предположила она.

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Об источнике: Институт изучения войны (ISW) Институт изучения войны (англ. Institute for the Study of War, ISW) — американский аналитический центр, основанный в 2007 году военным историком Кимберли Каган. Штаб-квартира расположена в Вашингтоне, округ Колумбия. В настоящее время ISW работает как некоммерческая организация. ISW готовил отчеты о войне в Сирии, войне в Афганистане и войне в Ираке, "сосредоточившись на военных операциях, угрозах со стороны противника и политических тенденциях в различных зонах конфликтов". С февраля 2022 года ISW публикует ежедневные отчеты о российском вторжении в Украину, пишет Википедия.

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