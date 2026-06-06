Дроны атаковали Кубань, Москву, Санкт-Петербург: горит нефтебаза, склад БК, морской завод

Беспилотники прорвали ПВО и атаковали важные для оккупантов объекты.

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В Усть-Лабинске горит нефтебаза / Коллаж: Главред, фото: Exilenova+

Кратко:

Дроны атаковали регионы РФ и Мариуполь

В Усть-Лабинске горит нефтебаза площадью 5000 кв. м

В Кронштадте БПЛА поразили морской завод и склад БК

В ночь на 6 июня и утром в субботу территория страны-агрессора России была атакована дронами. В результате загорелась нефтебаза в Кранодарском крае.

Также беспилотники заметили в Санкт-Петербурге и Москве.

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Атака на Краснодарский край

Как сообщает российский Telegram-канал Astra, в Усть-Лабинске в результате атаки беспилотного летательного аппарата вспыхнул пожар на территории ОАО "Полтавская нефтебаза".

Площадь пожара составляет около 5 000 кв. м.

."В результате атаки БПЛА на территории ОАО "Полтавская нефтебаза" в городе Усть-Лабинске произошло возгорание. По предварительной информации, пострадавших нет. Площадь пожара составляет около 5 000 квадратных метров" — сообщили в Единой дежурно-диспетчерской службе.

Канал Exilenova+ опубликовал кадры пожара на нефтебазе.

Пожар на нефтебазе в Усть-Лабинске / Exilenova+

Пожар на нефтебазе в Усть-Лабинске / Exilenova+

Нефтебаза АО "Полтавская нефтебаза" располагает резервуарным парком из 28 резервуаров общей вместимостью 14 950 кубометров. Предприятие участвует в обеспечении топливом потребителей Краснодарского края и Республики Адыгея.

Через Полтавскую нефтебазу осуществляется реализация бензинов АИ-92 и АИ-95, различных видов дизельного топлива (включая летнее, межсезонное и ОПТИ), а также керосина ТС-1, мазута и газового топлива.

Как горит нефтебаза в Усть-Лабинске смотрите на видео в Telegram-канале Главреда по ссылке.

Атака дронов на Ленинградскую область

Также утром россияне пожаловались на атаку дронов в Ленинградской области.

Telegram-канал Exilenova+ пишет, что снова был атакован Кронштадт. Возникло несколько очагов возгорания.

Кронштадт пожар после взрыва / t.me/exilenova_plus

Смотрите видео пролета беспилотника в Кронштадте:

"Местные пишут что есть прилет в районе Кронштадтского морского завода", - говорится в сообщении.

После атаки дронов виден дым / Фото: t.me/exilenova_plus

"Прилет" в районе Кронштадтского морского завода / Фото: t.me/exilenova_plus

По данным мониторов, возможно, в Лебяжьем Ленинградской области дроны попали в склад с БК 15-ого арсенала ВМФ РФ.

Фото: t.me/exilenova_plus

Как пишет Exile+, утром в субботу "продолжается плановая демилитаризация Ленинграда и России".

Мониторы подтверждают факты попаданий в:

15-й арсенал ВМФ РФ (Большая Ижора) – стратегический объект российского флота, выполняющий хранение, ремонт, обслуживание и утилизацию морских боеприпасов, торпед и ракетного вооружения. Обеспечивает потребности Балтийского флота России;

Военный порт Кронштадта – один из главных пунктов базирования Балтийского флота РФ.

"Последствия уточняются, атака продолжается", - говорится в сообщении.

Как пишет Telegram-канал Astra, в Санкт-Петербурге возможно атакован НИИ Морской теплотехники — ключевое предприятие по созданию подводного оружия.

Очевидцы опубликовали фотографии дыма над Ломоносовом под Санкт-Петербургом. Osint-аналитики установили, что дым может подниматься над НИИ Мортеплотехники, который находится в Ломоносове по адресу: ул. Черникова, 44.

Научно-исследовательский институт морской теплотехники (НИИ Мортеплотехники) — оборонный научно-конструкторский центр, специализирующийся на разработке торпедного вооружения и энергетических установок для подводного оружия ВМФ. Институт был создан в 1948 году как специализированный центр для разработки дальнобойных тепловых торпед для советского Военно-морского флота. Долгое время он был филиалом ЦНИИ "Гидроприбор" в составе НПО "Уран". После распада СССР стал самостоятельной организацией.

Среди направлений деятельности НИИ Мортеплотехники:

выполнение комплекса работ от научных исследований и проектирования до полномасштабных наземных и морских испытаний торпед и торпедных систем;

создание торпедных энергосиловых установок с открытым, замкнутым и комбинированным рабочими циклами, которые базируются на газотурбинных и поршневых двигателях;

создание и эксплуатация специализированного оборудования для наземных и морских испытаний торпед, подводных ЭСУ (энергосиловая установка — прим. ред.) и их подсистем;

разработка, изготовление и поставка автоматизированных малогабаритных котельных установок (АМКУ) для производственно-технологических и отопительных целей.

НИИ Мортеплотехники — одно из ключевых предприятий российской школы морского подводного оружия. Исторически изделия института по дальности и скорости считались одними из наиболее совершенных в советском флоте.

Astra также установила, что в результате атаки БПЛА утром 6 июня предположительно атакован Кронштадтский морской кадетский военный корпус.

Тем временем губернатор Ленинградской области сообщил об уничтожении 86 БПЛА, которые атаковали регион утром 6 июня.

Дрон "Лютый" - основные характеристики / Инфографика: Главред

Атака на Москву

Кроме того, мер Москвы Сергей Собянин на протяжении всей ночи отчитывался, что ПВО РФ сбивает дроны, которые летят на столицу России.

В то же время неизвестные дроны залетели на территорию временно оккупированного Мариуполя. Предварительно, там был атакован порт, после чего на объекте как минимум возник темный и густой дым.

Пожар в Мариуполе / Фото: t.me/exilenova_plus

Атаки по территории России - последние новости

Как писал Главред, в ночь на 3 июня в Мичуринске Тамбовской области РФ был атакован дронами и загорелся завод "Прогресс", выпускающий оборудование для систем управления авиационной и ракетной техникой.

В российском Санкт-Петербурге после атаки дронов загорелся крупнейший из нефтеперевалочных комплексов на северо-западе России — АО "Петербургский нефтяной терминал". Атака произошла 3 июня, в день открытия важного для страны-агрессора события — Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). На мероприятие приедут в том числе и иностранные бизнесмены, а также должен выступить российский диктатор Владимир Путин.

Позже в этот день президент Украины Владимир Зеленский подтвердил успешную атаку на нефтяной терминал в российском Санкт-Петербурге и предприятие в Тамбовском регионе, привлеченное к производству российского оружия.

В ночь на 2 июня в Краснодарском крае РФ неизвестные дроны атаковали один из крупнейших в регионе нефтеперерабатывающих заводов — Ильский НПЗ. На месте попаданий вспыхнул масштабный пожар.

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Об источнике: Exilenova+ Exilenova+ — это Telegram-канал, который публикует оперативные новости, фото и видео о войне России против Украины, атаках беспилотников, пожарах на военных объектах и других инцидентах. Канал работает в Telegram под адресом @exilenova_plus. Аудитория — более 100 тысяч подписчиков. Авторы предлагают присылать новости и материалы через бот. Канал анонимный — имена администраторов публично не раскрываются. Канал часто распространяет первые видео атак беспилотников или пожаров на объектах в РФ, которые позже могут подхватывать СМИ.

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