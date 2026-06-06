Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Война

Дроны атаковали Кубань, Москву, Санкт-Петербург: горит нефтебаза, склад БК, морской завод

Анна Ярославская
6 июня 2026, 08:17
google news Подпишитесь
на нас в Google
Беспилотники прорвали ПВО и атаковали важные для оккупантов объекты.
В Усть-Лабинске горит нефтебаза
В Усть-Лабинске горит нефтебаза / Коллаж: Главред, фото: Exilenova+

Кратко:

  • Дроны атаковали регионы РФ и Мариуполь
  • В Усть-Лабинске горит нефтебаза площадью 5000 кв. м
  • В Кронштадте БПЛА поразили морской завод и склад БК

В ночь на 6 июня и утром в субботу территория страны-агрессора России была атакована дронами. В результате загорелась нефтебаза в Кранодарском крае.

Также беспилотники заметили в Санкт-Петербурге и Москве.

видео дня

Атака на Краснодарский край

Как сообщает российский Telegram-канал Astra, в Усть-Лабинске в результате атаки беспилотного летательного аппарата вспыхнул пожар на территории ОАО "Полтавская нефтебаза".

Площадь пожара составляет около 5 000 кв. м.

."В результате атаки БПЛА на территории ОАО "Полтавская нефтебаза" в городе Усть-Лабинске произошло возгорание. По предварительной информации, пострадавших нет. Площадь пожара составляет около 5 000 квадратных метров" — сообщили в Единой дежурно-диспетчерской службе.

Канал Exilenova+ опубликовал кадры пожара на нефтебазе.

Пожар на нефтебазе в Усть-Лабинске
Пожар на нефтебазе в Усть-Лабинске / Exilenova+
Пожар на нефтебазе в Усть-Лабинске
Пожар на нефтебазе в Усть-Лабинске / Exilenova+

Нефтебаза АО "Полтавская нефтебаза" располагает резервуарным парком из 28 резервуаров общей вместимостью 14 950 кубометров. Предприятие участвует в обеспечении топливом потребителей Краснодарского края и Республики Адыгея.

Через Полтавскую нефтебазу осуществляется реализация бензинов АИ-92 и АИ-95, различных видов дизельного топлива (включая летнее, межсезонное и ОПТИ), а также керосина ТС-1, мазута и газового топлива.

Как горит нефтебаза в Усть-Лабинске смотрите на видео в Telegram-канале Главреда по ссылке.

Скриншот

Атака дронов на Ленинградскую область

Также утром россияне пожаловались на атаку дронов в Ленинградской области.

Telegram-канал Exilenova+ пишет, что снова был атакован Кронштадт. Возникло несколько очагов возгорания.

Кронштадт пожар после взрыва
Кронштадт пожар после взрыва / t.me/exilenova_plus

Смотрите видео пролета беспилотника в Кронштадте:

Скриншот

"Местные пишут что есть прилет в районе Кронштадтского морского завода", - говорится в сообщении.

После атаки дронов виден дым
После атаки дронов виден дым / Фото: t.me/exilenova_plus
Дроны атаковали Кубань, Москву, Санкт-Петербург: горит нефтебаза, склад БК, морской завод
"Прилет" в районе Кронштадтского морского завода / Фото: t.me/exilenova_plus

По данным мониторов, возможно, в Лебяжьем Ленинградской области дроны попали в склад с БК 15-ого арсенала ВМФ РФ.

Дроны атаковали Кубань, Москву, Санкт-Петербург: горит нефтебаза, склад БК, морской завод
Фото: t.me/exilenova_plus

Как пишет Exile+, утром в субботу "продолжается плановая демилитаризация Ленинграда и России".

Мониторы подтверждают факты попаданий в:

  • 15-й арсенал ВМФ РФ (Большая Ижора) – стратегический объект российского флота, выполняющий хранение, ремонт, обслуживание и утилизацию морских боеприпасов, торпед и ракетного вооружения. Обеспечивает потребности Балтийского флота России;
  • Военный порт Кронштадта – один из главных пунктов базирования Балтийского флота РФ.

"Последствия уточняются, атака продолжается", - говорится в сообщении.

Как пишет Telegram-канал Astra, в Санкт-Петербурге возможно атакован НИИ Морской теплотехники — ключевое предприятие по созданию подводного оружия.

Очевидцы опубликовали фотографии дыма над Ломоносовом под Санкт-Петербургом. Osint-аналитики установили, что дым может подниматься над НИИ Мортеплотехники, который находится в Ломоносове по адресу: ул. Черникова, 44.

Научно-исследовательский институт морской теплотехники (НИИ Мортеплотехники) — оборонный научно-конструкторский центр, специализирующийся на разработке торпедного вооружения и энергетических установок для подводного оружия ВМФ. Институт был создан в 1948 году как специализированный центр для разработки дальнобойных тепловых торпед для советского Военно-морского флота. Долгое время он был филиалом ЦНИИ "Гидроприбор" в составе НПО "Уран". После распада СССР стал самостоятельной организацией.

Среди направлений деятельности НИИ Мортеплотехники:

  • выполнение комплекса работ от научных исследований и проектирования до полномасштабных наземных и морских испытаний торпед и торпедных систем;
  • создание торпедных энергосиловых установок с открытым, замкнутым и комбинированным рабочими циклами, которые базируются на газотурбинных и поршневых двигателях;
  • создание и эксплуатация специализированного оборудования для наземных и морских испытаний торпед, подводных ЭСУ (энергосиловая установка — прим. ред.) и их подсистем;
  • разработка, изготовление и поставка автоматизированных малогабаритных котельных установок (АМКУ) для производственно-технологических и отопительных целей.

НИИ Мортеплотехники — одно из ключевых предприятий российской школы морского подводного оружия. Исторически изделия института по дальности и скорости считались одними из наиболее совершенных в советском флоте.

Astra также установила, что в результате атаки БПЛА утром 6 июня предположительно атакован Кронштадтский морской кадетский военный корпус.

Тем временем губернатор Ленинградской области сообщил об уничтожении 86 БПЛА, которые атаковали регион утром 6 июня.

Дрон
Дрон "Лютый" - основные характеристики / Инфографика: Главред

Атака на Москву

Кроме того, мер Москвы Сергей Собянин на протяжении всей ночи отчитывался, что ПВО РФ сбивает дроны, которые летят на столицу России.

В то же время неизвестные дроны залетели на территорию временно оккупированного Мариуполя. Предварительно, там был атакован порт, после чего на объекте как минимум возник темный и густой дым.

Пожар в Мариуполе
Пожар в Мариуполе / Фото: t.me/exilenova_plus

Атаки по территории России - последние новости

Как писал Главред, в ночь на 3 июня в Мичуринске Тамбовской области РФ был атакован дронами и загорелся завод "Прогресс", выпускающий оборудование для систем управления авиационной и ракетной техникой.

В российском Санкт-Петербурге после атаки дронов загорелся крупнейший из нефтеперевалочных комплексов на северо-западе России — АО "Петербургский нефтяной терминал". Атака произошла 3 июня, в день открытия важного для страны-агрессора события — Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). На мероприятие приедут в том числе и иностранные бизнесмены, а также должен выступить российский диктатор Владимир Путин.

Позже в этот день президент Украины Владимир Зеленский подтвердил успешную атаку на нефтяной терминал в российском Санкт-Петербурге и предприятие в Тамбовском регионе, привлеченное к производству российского оружия.

В ночь на 2 июня в Краснодарском крае РФ неизвестные дроны атаковали один из крупнейших в регионе нефтеперерабатывающих заводов — Ильский НПЗ. На месте попаданий вспыхнул масштабный пожар.

Другие новости:

Об источнике: Exilenova+

Exilenova+ — это Telegram-канал, который публикует оперативные новости, фото и видео о войне России против Украины, атаках беспилотников, пожарах на военных объектах и других инцидентах.

Канал работает в Telegram под адресом @exilenova_plus.

Аудитория — более 100 тысяч подписчиков.

Авторы предлагают присылать новости и материалы через бот.

Канал анонимный — имена администраторов публично не раскрываются.

Канал часто распространяет первые видео атак беспилотников или пожаров на объектах в РФ, которые позже могут подхватывать СМИ.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

google news Следите за событиями вместе с Главредом в Google!
новости России Москва Санкт-Петербург краснодарский край война России и Украины атака дронов
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
РФ ударила по нескольким областям: число пострадавших растет, разрушений много

РФ ударила по нескольким областям: число пострадавших растет, разрушений много

08:47Украина
Дроны атаковали Кубань, Москву, Санкт-Петербург: горит нефтебаза, склад БК, морской завод

Дроны атаковали Кубань, Москву, Санкт-Петербург: горит нефтебаза, склад БК, морской завод

08:17Война
Вернуть деньги за помощь: Фицо выступил с неожиданным заявлением об Украине

Вернуть деньги за помощь: Фицо выступил с неожиданным заявлением об Украине

01:16Политика
Реклама

Популярное

Ещё
Зачем в общественных туалетах оставляют зазор под дверью: знают лишь единицы

Зачем в общественных туалетах оставляют зазор под дверью: знают лишь единицы

Может ухудшить самочувствие: Украину накрыла сильная магнитная буря

Может ухудшить самочувствие: Украину накрыла сильная магнитная буря

Какие люди обладают "творческим даром": месяцы рождения с редкими талантами

Какие люди обладают "творческим даром": месяцы рождения с редкими талантами

Новый курс НБУ на 8 июня: что будет с валютой в понедельник

Новый курс НБУ на 8 июня: что будет с валютой в понедельник

Тест на IQ: нужно найти 3 различия на картинке мальчика и призрака за 15 с

Тест на IQ: нужно найти 3 различия на картинке мальчика и призрака за 15 с

Последние новости

08:47

РФ ударила по нескольким областям: число пострадавших растет, разрушений много

08:17

Дроны атаковали Кубань, Москву, Санкт-Петербург: горит нефтебаза, склад БК, морской завод

08:10

Зеленский сделал предложение Путину: Невзлин раскрыл смыслмнение

05:48

Гороскоп на завтра, 7 июня: Девам — неприятности, Стрельцам — прибыль

05:13

Шашлык будет таять во рту: какое мясо выбрать для идеального результата

От России мало что останется: Эйдман – о предвестниках катастрофы в РФ и страхах ПутинаОт России мало что останется: Эйдман – о предвестниках катастрофы в РФ и страхах Путина
04:41

Почему черные автомобили были большой редкостью в СССР: ответ удивит многих

04:23

Опытные рыбаки будут завидовать: как наловить гору карпов в июне

04:00

Тест на IQ: нужно найти 3 различия на картинке мальчика и призрака за 15 с

03:50

Лучшие советчики по гороскопу: названы самые мудрые знаки зодиака

Реклама
03:00

Почувствуют вкус богатства: карманы четырех знаков зодиака наполнятся деньгами

01:16

Вернуть деньги за помощь: Фицо выступил с неожиданным заявлением об Украине

00:49

Деньги посыплются с неба: 3 знакам зодиака невероятно повезет после 5 июня

05 июня, пятница
23:53

Листья кабачков покрылись белым налетом: как спасти урожай от мучнистой росы

23:48

Бесятся путинистки: Шукшина и племянница-"халк" устроили побоище в студии

23:09

Зеленский увидел "окно возможностей": ближайшие месяцы могут стать решающими для Украины

23:01

Мила Нитич показала, что ей подарила Пугачева: почему она отказалась от подарка

22:42

Более месяца искали 15-летнего подростка на Ровенщине: поиски завершились трагически

22:15

Действительно ли мед не портится годами: пчеловод раскрыл неожиданную правду

22:14

"Пусть сами разбираются": Трамп сделал новое заявление о завершении войны

22:05

100 долларов исчезли после обмена валюты: украинка обвинила ПриватБанк в воровстве

Реклама
21:35

Ольга Мартыновская показала себя после процедур: как она изменилась

21:17

Будут большие скидки: в Украине резко подешевеет одна категория продуктов

20:52

Школьная головоломка со спичками, которая не по зубам многим взрослымВидео

20:18

"Слабый ответ": Зеленский резко отреагировал на отказ Путина от встречи

20:09

Майкл Джексон: Киркоров ошарашил новым носом

20:08

Какие украинские имена имеют мощного ангела-хранителя: защищают своих владельцев

19:59

Активист ЦПК Шабунин на грантовые средства нанял адвоката для подполковника Юшка, который помог ему "служить" в Киеве, – ветераны

19:54

Украинка завоевала золото на чемпионате Европы по шахматам и вошла в историю

19:30

Как немцы защищают дом от мух: простой способ со спичечным коробкомВидео

19:10

Путин оказался в затруднительном положении: Денисенко о главном эффекте письма Зеленскогомнение

18:55

Розы будут цвести до самых заморозков: какие три вещи нужно сделать летомВидео

18:43

Мужчина забыл закрыть дверь и был потрясен тем, кто оказался за спинойВидео

18:43

Как сказать по-украински "будьте любезны": большинство даже не догадывается

18:38

Соседи будут завидовать: как удвоить урожай помидоров с помощью бананаВидео

18:31

"Не вижу смысла нам встречаться": Путин ответил на письмо ЗеленскогоФото

17:57

В смертельном ДТП в Киеве погиб 12-летний мальчик, что известно о водителе - деталиФото

17:51

Письмо Зеленского Путину всколыхнуло мир: как отреагировали в РФ, США и ЕвропеФото

17:41

Кондиционер может работать хуже из-за одной популярной настройки

17:32

Свекла и морковь вырастут крупными и сладкими: чем их подкормить после всходов

17:31

Что нужно сделать с одеялом и подушками летом: станут свежими и мягкимиВидео

Реклама
17:12

"Мне ничего не нужно": звезда "Иронии судьбы" жалуется на потерю памяти и одиночество

17:00

"Это серьезный фактор": политолог раскрыл, когда переговоры могут сдвинуться с места

16:46

Земля может повторить один из самых страшных сценариев конца света

16:33

Без химии и вреда для урожая: как эффективно избавиться от муравейников на огороде

16:22

Какие люди обладают "творческим даром": месяцы рождения с редкими талантами

16:15

"Неправдоподобие": Тарантино сравнил Голливуд с фабрикой безвкусных сосисок

16:05

Новый курс НБУ на 8 июня: что будет с валютой в понедельник

15:40

Украину накрывает адская жара: где ожидается +32

15:33

Зачем в общественных туалетах оставляют зазор под дверью: знают лишь единицыВидео

15:28

Звезду Голливуда приговорили к условному сроку за пьяную дракуВидео

Новости Украины
Телеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаОтключения света
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026
Рецепты
Праздничное менюЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапитки
Новости шоу бизнеса
София РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровЕлена ЗеленскаяАни ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотап
Лайфхаки и хитрости
УборкаСтиркаАвтоКомнатные растенияВсе о сале
Синоптик
Погода на сегодняПогода на завтраПылевая буряПрогноз погодыМагнитные бури
Мода и красота
Окрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижки
Экономика
Денежная помощьТарифыКурс валютЦены на продукты
Регионы
Новости ЛьвоваНовости ДнепраНовости ХарьковаНовости ТернополяНовости ПолтавыНовости ЖитомираНовости СумНовости ОдессыНовости ЧеркассыНовости РовноНовости Запорожья
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять