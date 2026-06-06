Дроны атаковали Кубань, Москву, Санкт-Петербург: горит нефтебаза, склад БК, морской завод

Кратко:
- Дроны атаковали регионы РФ и Мариуполь
- В Усть-Лабинске горит нефтебаза площадью 5000 кв. м
- В Кронштадте БПЛА поразили морской завод и склад БК
В ночь на 6 июня и утром в субботу территория страны-агрессора России была атакована дронами. В результате загорелась нефтебаза в Кранодарском крае.
Также беспилотники заметили в Санкт-Петербурге и Москве.
Атака на Краснодарский край
Как сообщает российский Telegram-канал Astra, в Усть-Лабинске в результате атаки беспилотного летательного аппарата вспыхнул пожар на территории ОАО "Полтавская нефтебаза".
Площадь пожара составляет около 5 000 кв. м.
."В результате атаки БПЛА на территории ОАО "Полтавская нефтебаза" в городе Усть-Лабинске произошло возгорание. По предварительной информации, пострадавших нет. Площадь пожара составляет около 5 000 квадратных метров" — сообщили в Единой дежурно-диспетчерской службе.
Канал Exilenova+ опубликовал кадры пожара на нефтебазе.
Нефтебаза АО "Полтавская нефтебаза" располагает резервуарным парком из 28 резервуаров общей вместимостью 14 950 кубометров. Предприятие участвует в обеспечении топливом потребителей Краснодарского края и Республики Адыгея.
Через Полтавскую нефтебазу осуществляется реализация бензинов АИ-92 и АИ-95, различных видов дизельного топлива (включая летнее, межсезонное и ОПТИ), а также керосина ТС-1, мазута и газового топлива.
Как горит нефтебаза в Усть-Лабинске смотрите на видео в Telegram-канале Главреда по ссылке.
Атака дронов на Ленинградскую область
Также утром россияне пожаловались на атаку дронов в Ленинградской области.
Telegram-канал Exilenova+ пишет, что снова был атакован Кронштадт. Возникло несколько очагов возгорания.
Смотрите видео пролета беспилотника в Кронштадте:
"Местные пишут что есть прилет в районе Кронштадтского морского завода", - говорится в сообщении.
По данным мониторов, возможно, в Лебяжьем Ленинградской области дроны попали в склад с БК 15-ого арсенала ВМФ РФ.
Как пишет Exile+, утром в субботу "продолжается плановая демилитаризация Ленинграда и России".
Мониторы подтверждают факты попаданий в:
- 15-й арсенал ВМФ РФ (Большая Ижора) – стратегический объект российского флота, выполняющий хранение, ремонт, обслуживание и утилизацию морских боеприпасов, торпед и ракетного вооружения. Обеспечивает потребности Балтийского флота России;
- Военный порт Кронштадта – один из главных пунктов базирования Балтийского флота РФ.
"Последствия уточняются, атака продолжается", - говорится в сообщении.
Как пишет Telegram-канал Astra, в Санкт-Петербурге возможно атакован НИИ Морской теплотехники — ключевое предприятие по созданию подводного оружия.
Очевидцы опубликовали фотографии дыма над Ломоносовом под Санкт-Петербургом. Osint-аналитики установили, что дым может подниматься над НИИ Мортеплотехники, который находится в Ломоносове по адресу: ул. Черникова, 44.
Научно-исследовательский институт морской теплотехники (НИИ Мортеплотехники) — оборонный научно-конструкторский центр, специализирующийся на разработке торпедного вооружения и энергетических установок для подводного оружия ВМФ. Институт был создан в 1948 году как специализированный центр для разработки дальнобойных тепловых торпед для советского Военно-морского флота. Долгое время он был филиалом ЦНИИ "Гидроприбор" в составе НПО "Уран". После распада СССР стал самостоятельной организацией.
Среди направлений деятельности НИИ Мортеплотехники:
- выполнение комплекса работ от научных исследований и проектирования до полномасштабных наземных и морских испытаний торпед и торпедных систем;
- создание торпедных энергосиловых установок с открытым, замкнутым и комбинированным рабочими циклами, которые базируются на газотурбинных и поршневых двигателях;
- создание и эксплуатация специализированного оборудования для наземных и морских испытаний торпед, подводных ЭСУ (энергосиловая установка — прим. ред.) и их подсистем;
- разработка, изготовление и поставка автоматизированных малогабаритных котельных установок (АМКУ) для производственно-технологических и отопительных целей.
НИИ Мортеплотехники — одно из ключевых предприятий российской школы морского подводного оружия. Исторически изделия института по дальности и скорости считались одними из наиболее совершенных в советском флоте.
Astra также установила, что в результате атаки БПЛА утром 6 июня предположительно атакован Кронштадтский морской кадетский военный корпус.
Тем временем губернатор Ленинградской области сообщил об уничтожении 86 БПЛА, которые атаковали регион утром 6 июня.
Атака на Москву
Кроме того, мер Москвы Сергей Собянин на протяжении всей ночи отчитывался, что ПВО РФ сбивает дроны, которые летят на столицу России.
В то же время неизвестные дроны залетели на территорию временно оккупированного Мариуполя. Предварительно, там был атакован порт, после чего на объекте как минимум возник темный и густой дым.
Атаки по территории России - последние новости
Как писал Главред, в ночь на 3 июня в Мичуринске Тамбовской области РФ был атакован дронами и загорелся завод "Прогресс", выпускающий оборудование для систем управления авиационной и ракетной техникой.
В российском Санкт-Петербурге после атаки дронов загорелся крупнейший из нефтеперевалочных комплексов на северо-западе России — АО "Петербургский нефтяной терминал". Атака произошла 3 июня, в день открытия важного для страны-агрессора события — Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). На мероприятие приедут в том числе и иностранные бизнесмены, а также должен выступить российский диктатор Владимир Путин.
Позже в этот день президент Украины Владимир Зеленский подтвердил успешную атаку на нефтяной терминал в российском Санкт-Петербурге и предприятие в Тамбовском регионе, привлеченное к производству российского оружия.
В ночь на 2 июня в Краснодарском крае РФ неизвестные дроны атаковали один из крупнейших в регионе нефтеперерабатывающих заводов — Ильский НПЗ. На месте попаданий вспыхнул масштабный пожар.
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Об источнике: Exilenova+
Exilenova+ — это Telegram-канал, который публикует оперативные новости, фото и видео о войне России против Украины, атаках беспилотников, пожарах на военных объектах и других инцидентах.
Канал работает в Telegram под адресом @exilenova_plus.
Аудитория — более 100 тысяч подписчиков.
Авторы предлагают присылать новости и материалы через бот.
Канал анонимный — имена администраторов публично не раскрываются.
Канал часто распространяет первые видео атак беспилотников или пожаров на объектах в РФ, которые позже могут подхватывать СМИ.
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