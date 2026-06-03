Дроны пролетели 1100 км: Зеленский подтвердил удар по терминалу на родине Путина

Главное:
- Украинские спецслужбы успешно атаковали цели в Санкт-Петербурге
- Дроны пролетели около 1100 километров до нефтяного терминала
- Под удар попал военный завод на территории Тамбовской области
Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил успешную атаку на нефтяной терминал в российском Санкт-Петербурге и предприятие в Тамбовском регионе, привлеченное к производству российского оружия.
"Есть хорошие результаты наших дальнобойных санкций от воинов СБУ, СБС, ССО, ГУР и ГПСУ. Этой ночью были поражены важные объекты на территории России", - написал глава государства в Telegram.
Среди пораженных целей – Петербургский нефтяной терминал. От государственной границы Украины до этого объекта российской нефтяной отрасли, работающей на войну, около 1100 км.
"Также достигнуты и сугубо военные цели на Кронштадтской базе", - подчеркнул Зеленский.
Еще одной целью украинских военных стало предприятие в Тамбовском регионе, привлеченное в производстве российского оружия. Расстояние от линии фронта – около 600 километров.
"Спасибо нашим воинам за меткость. Украинский план дальнобойных санкций выполняется именно так, как это нужно для приближения мира", - добавил Зеленский.
Смотрите видео - Пожар на Петербургском нефтяном терминале после атаки дронов:
В свою очередь, командующий СБС Роберт Бровди с позывным "Мадяр" показал фото дрона, который атаковал Петербургский нефтяной терминал.
"Нефтяной терминал "Санкт-Петербург" - 20-я в течение тридцати трех суток, юбилейная нефтеналивайка, успешно прикуренная Любвеобильной Украинской Птицей (в период с 01 мая по 03 июня)", - отметил Бровди.
Петербургский нефтяной терминал - что о нем известно
Как сообщает газета "Коммерсант", АО "Петербургский нефтяной терминал" — один из крупнейших российских терминалов по перевалке нефтепродуктов в Балтийском регионе, современный специализированный перегрузочный комплекс и крупнейшая на сегодняшний день стивидорная компания Большого порта Санкт-Петербург.
На его территории общей площадью 37 га находится 21 резервуар для хранения светлых и темных нефтепродуктов. Пропускная способность — 12,5 млн тонн в год. Признано предприятием, имеющим стратегическое значение для обеспечения безопасности РФ.
С 2000 года включено в реестр субъектов естественных монополий. По данным "СПАРК-Интерфакс", выручка ПНТ за 2024 год составила 8,6 млрд руб., прибыль — 5,8 млрд руб. В 2020 году было отгружено 8,2 млн тонн нефтепродуктов.
Атаки по территории России - последние новости
Как писал Главред, в ночь на 3 июня в Мичуринске Тамбовской области РФ был атакован дронами и загорелся завод "Прогресс", выпускающий оборудование для систем управления авиационной и ракетной техникой.
В российском Санкт-Петербурге после атаки дронов горит крупнейший из нефтеперевалочных комплексов на северо-западе России — АО "Петербургский нефтяной терминал". Атака произошла 3 июня, в день открытия важного для страны-агрессора события — Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). На мероприятие приедут в том числе и иностранные бизнесмены, а также должен выступить российский диктатор Владимир Путин.
Напомним, в ночь на 2 июня в Краснодарском крае РФ неизвестные дроны атаковали один из крупнейших в регионе нефтеперерабатывающих заводов — Ильский НПЗ. На месте попаданий вспыхнул масштабный пожар.
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О персоне: Роберт Бровди
Бровди Роберт Иосифович (позывной "Мадьяр"; род. 9 августа 1975, Ужгород, Закарпатская область) - украинский военнослужащий, майор ВСУ, известный как основатель и командир подразделения "Птицы Мадьяра". Герой Украины (2025). С 3 июня 2025 является командующим Сил беспилотных систем ВСУ.
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