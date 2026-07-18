Как использовать просроченную крупу: полезные советы для дома и сада

Вы узнаете:
- Почему не стоит спешить выбрасывать крупы
- Какие бытовые проблемы они помогают решить
- Как правильно использовать их дома
Большинство хозяек автоматически выбрасывают крупы, которые изменили запах, намокли или залежали. Однако даже непригодные для приготовления блюд зерновые могут стать полезными помощниками в быту. Они способны впитывать влагу, устранять неприятные запахи и помогать в уходе за вещами и растениями. Подробнее об этом расскажет Главред.
Как сообщает ТСН, просроченный рис, гречка или пшено могут служить природными абсорбентами и мягкими абразивами, если использовать их правильно.
Поглощение лишней влаги и сырости
Старая крупа может заменить специальные осушители воздуха. В зависимости от потребностей её используют в разных местах дома:
- В шкафах для одежды: крупа, насыпанная в тканевый мешочек, поможет защитить вещи от запаха сырости.
- В ванной комнате: миска с зерном может частично поглощать избыток влаги.
- В обуви: мешочек с сухой крупой, оставленный в ботинках или тумбе для обуви, поможет уменьшить неприятный запах.
Очистка посуды от жира и нагара
Мелко перемолотая сухая крупа может использоваться в качестве мягкого абразива. Для этого достаточно насыпать небольшое количество на губку и добавить каплю средства для мытья посуды. Такой способ помогает удалить жир, однако на деликатных поверхностях его следует применять осторожно.
Устранение запахов в холодильнике
Сухая гречка или рис способны частично поглощать посторонние запахи. Насыпьте крупу в небольшую открытую емкость и оставьте её в холодильнике на несколько часов.
Поможет ли рис после намокания смартфона
Существует распространенный совет положить намокший телефон в сухой рис, однако современные производители смартфонов не рекомендуют этого делать. Мелкие частицы крупы могут попасть внутрь устройства, а рис не всегда эффективно удаляет влагу. Если телефон намок, лучше выключить его, просушить снаружи и обратиться к рекомендациям производителя или сервисного центра.
Экологическая подкормка для комнатных растений и сада
Просроченные зерновые можно добавлять в компост, где они постепенно разлагаются и обогащают органическую массу. Перед этим крупу необходимо хорошо высушить, чтобы она не заплесневела и не привлекала насекомых. Использовать большие объемы крупы непосредственно в вазонах не рекомендуется, поскольку она может портиться и способствовать развитию плесени.
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Об источнике: ТСН
ТСН (Телевизионная служба новостей) - ежедневная информационная телепрограмма новостей канала "1+1", производимая "1+1 Media". ТСН является одной из самых популярных новостных программ в Украине. В декабре 2012 года программа установила абсолютный рекорд, завоевав долю аудитории 31,5 %. Это означает, что почти треть зрителей в Украине смотрела выпуски ТСН, пишет Википедия.
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