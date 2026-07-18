Как использовать просроченную крупу: полезные советы для дома и сада

Просроченные крупы могут оказаться полезными. Как с помощью крупы устранить запахи, избавиться от лишней влаги и использовать их для ухода за растениями.

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Как использовать испорченную крупу / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com

Вы узнаете:

Почему не стоит спешить выбрасывать крупы

Какие бытовые проблемы они помогают решить

Как правильно использовать их дома

Большинство хозяек автоматически выбрасывают крупы, которые изменили запах, намокли или залежали. Однако даже непригодные для приготовления блюд зерновые могут стать полезными помощниками в быту. Они способны впитывать влагу, устранять неприятные запахи и помогать в уходе за вещами и растениями. Подробнее об этом расскажет Главред.

Как сообщает ТСН, просроченный рис, гречка или пшено могут служить природными абсорбентами и мягкими абразивами, если использовать их правильно.

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Поглощение лишней влаги и сырости

Старая крупа может заменить специальные осушители воздуха. В зависимости от потребностей её используют в разных местах дома:

В шкафах для одежды: крупа, насыпанная в тканевый мешочек, поможет защитить вещи от запаха сырости.

крупа, насыпанная в тканевый мешочек, поможет защитить вещи от запаха сырости. В ванной комнате: миска с зерном может частично поглощать избыток влаги.

миска с зерном может частично поглощать избыток влаги. В обуви: мешочек с сухой крупой, оставленный в ботинках или тумбе для обуви, поможет уменьшить неприятный запах.

Очистка посуды от жира и нагара

Мелко перемолотая сухая крупа может использоваться в качестве мягкого абразива. Для этого достаточно насыпать небольшое количество на губку и добавить каплю средства для мытья посуды. Такой способ помогает удалить жир, однако на деликатных поверхностях его следует применять осторожно.

Устранение запахов в холодильнике

Сухая гречка или рис способны частично поглощать посторонние запахи. Насыпьте крупу в небольшую открытую емкость и оставьте её в холодильнике на несколько часов.

Поможет ли рис после намокания смартфона

Существует распространенный совет положить намокший телефон в сухой рис, однако современные производители смартфонов не рекомендуют этого делать. Мелкие частицы крупы могут попасть внутрь устройства, а рис не всегда эффективно удаляет влагу. Если телефон намок, лучше выключить его, просушить снаружи и обратиться к рекомендациям производителя или сервисного центра.

Где нельзя хранить крупы / Инфографика: Главред

Экологическая подкормка для комнатных растений и сада

Просроченные зерновые можно добавлять в компост, где они постепенно разлагаются и обогащают органическую массу. Перед этим крупу необходимо хорошо высушить, чтобы она не заплесневела и не привлекала насекомых. Использовать большие объемы крупы непосредственно в вазонах не рекомендуется, поскольку она может портиться и способствовать развитию плесени.

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Об источнике: ТСН ТСН (Телевизионная служба новостей) - ежедневная информационная телепрограмма новостей канала "1+1", производимая "1+1 Media". ТСН является одной из самых популярных новостных программ в Украине. В декабре 2012 года программа установила абсолютный рекорд, завоевав долю аудитории 31,5 %. Это означает, что почти треть зрителей в Украине смотрела выпуски ТСН, пишет Википедия.

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