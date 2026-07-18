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Нужно ли выключать всю технику во время грозы – физик поставил точку в вопросе

Юрий Берендий
18 июля 2026, 15:22
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Учитель физики объяснил, в каких случаях гроза может вывести из строя электронику через обычную розетку.
Нужно ли выключать всю технику во время грозы – физик поставил точку в вопросе
Выключать ли технику во время грозы - физик развенчал старый бабушкин миф / Коллаж: Главред, фото: УНИАН

О чем идет речь в материале:

  • Почему молния иногда все-таки сжигает бытовую технику
  • В чем разница между старыми и современными домами
  • Как правильно защитить технику во время грозы

Старая привычка выключать технику из розетки перед грозой оказалась не суеверием, а частичной физической реальностью. Учитель физики, популярный в TikTok, Руслан Цыганков в видео на YouTube объяснил, при каких условиях молния действительно способна вывести из строя бытовые приборы через обычную электросеть, а когда достаточно простого сетевого фильтра.

Главред выяснил, нужно ли отключать всё от розетки во время непогоды.

видео дня

Вопрос о происхождении этой привычки физик не оставляет без ответа.

"Откуда взялся этот миф, что во время грозы стоит отключать все электрические приборы? А это не миф. Ну, наполовину", - отметил Руслан Игоревич.

Сам механизм опасности состоит из двух отдельных физических явлений, и только одно из них связано с прямым ударом молнии в дом.

Как молния попадает в розетку: прямое попадание и индукция

Самый редкий, но самый разрушительный сценарий - когда разряд ударяет непосредственно в линию электропередачи возле дома.

"Если молния попадает непосредственно в линию электропередачи возле вашего дома, миллионы вольт мгновенно проходят по проводам в розетки. Бытовая техника рассчитана на 220 вольт, и когда туда поступает импульс в десятки тысяч вольт, платы внутри приборов буквально взрываются или плавятся за миллисекунды", - рассказал учитель физики.

Второй сценарий встречается гораздо чаще и не требует прямого попадания в дом или линию электропередачи.

"Даже если молния ударила в дерево в 100 метрах от вашего дома, электромагнитное поле стремительно меняется и создает сильный ток во всех соседних металлических проводах. Домашняя проводка или интернет-кабель фактически работают как антенны, и в них возникает перенапряжение - резкий скачок напряжения", - пояснил специалист.

Смотрите видео о том, нужно ли выключать свет во время молнии:

Нужно ли выключать свет во время грозы в современной квартире

Причина, по которой старшее поколение настаивало на отключении техники, кроется в самой конструкции тогдашних электросетей.

"Наши бабушки были правы, когда выдергивали шнуры из розеток, ведь раньше провода часто шли по столбам на улице - а это идеальная мишень для молнии, и защиты в домах почти не было", - подчеркнул Руслан Игоревич.

Современное городское строительство почти полностью изменило эту картину.

"В городах и новых жилых комплексах коммуникации обычно спрятаны под землей, куда молния просто не дотянется. Высотные дома защищены системой заземления, которая принимает удар и безопасно отводит его в землю, а в современных электрических щитах установлены специальные устройства, которые за долю секунды замыкают ток на заземление, спасая квартиру", - отметил учитель физики.

Жителям частного сектора или старых домов физик советует не полагаться только на современную статистику.

"Если вы живете в частном секторе или старом доме, где проложены воздушные линии, а защита в распределительном щите есть не всегда, это не миф - во время сильной грозы лучше физически вытащить вилки из розеток", - предупреждает Руслан Игоревич.

При этом важно, каким именно способом отключать приборы от сети.

"Просто выключить прибор кнопкой не поможет, потому что ток молнии легко прошивает микроскопический зазор в выключателе - нужно именно вытащить вилку из розетки, чтобы создать физический разрыв, который ток не сможет преодолеть. Роутеры из-за индукции в интернет-сетях во время грозы сгорают, пожалуй, чаще всего", - подытожил специалист.

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О персоне: Руслан Цыганков

Руслан Цыганков, более известный в интернете как Руслан Игоревич, - украинский учитель физики и информатики, образовательный блогер и популяризатор науки. Широкую популярность он приобрел благодаря видео в TikTok, Instagram и YouTube, где в доступной и юмористической форме объясняет физические явления, рассказывает о школьной жизни и демонстрирует научные эксперименты.

Работает учителем в одном из киевских лицеев. По словам самого педагога, карьеру он начал как учитель информатики, а впоследствии стал преподавать физику. Популярность в соцсетях он завоевал благодаря нестандартному подходу к обучению: использует юмор, современные тренды, эксперименты и неформальное общение с учениками, чтобы заинтересовать их точными науками.

Помимо преподавательской деятельности, Руслан Цыганков регулярно участвует в интервью, образовательных проектах и выступлениях в СМИ, где делится собственным видением современного образования, взаимодействия между учителем и учениками и роли социальных сетей в учебном процессе. Его подход основан на принципах открытости, взаимного уважения и развития критического мышления, что сделало его одним из самых известных украинских учителей-блогеров.

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