Клумба будет усыпана бутонами цветов: простые действия продлят цветение надолго

Правильный уход помогает сохранить яркость клумб и стимулировать появление новых цветов.

https://glavred.info/sad-ogorod/klumba-budet-usypana-butonami-cvetov-prostye-deystviya-prodlyat-cvetenie-nadolgo-10781465.html Ссылка скопирована

Раскрыты правила ухода в саду / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com

Вы узнаете:

Цветы могут терять привлекательность, часть бутонов увядает

Правильный уход помогает сохранить яркость клумб

В середине лета многие декоративные растения в саду постепенно начинают терять привлекательность: часть бутонов увядает, а цветение становится менее обильным.

Однако правильный уход помогает сохранить яркость клумб и стимулировать появление новых цветов, говорится в материале Express.

видео дня

Один из самых эффективных способов - регулярно удалять увядшие цветки. После такой процедуры растение перестает расходовать силы на образование семян и направляет питательные вещества на развитие новых бутонов. Кроме того, кусты дольше сохраняют аккуратный и ухоженный вид.

Не менее важно следить за влажностью почвы, особенно во время продолжительной жары. Чтобы земля медленнее пересыхала, опытные садоводы рекомендуют покрывать ее слоем мульчи. Например, кокосовый субстрат помогает удерживать влагу, уменьшает перегрев грунта и снижает испарение воды в жаркие дни.

Еще один важный элемент ухода - регулярные подкормки. Для декоративно цветущих растений некоторые специалисты советуют использовать удобрения, предназначенные для томатов. Такие составы содержат большое количество калия и фосфора - элементов, необходимых для формирования крупных и ярких цветков.

Причина, заключается в том, что в нем много калия и калия, как и в большинстве удобрений для цветов, и им это очень нравится.

По словам специалистов, вносить такое удобрение рекомендуется примерно раз в две недели. При регулярном применении растения способны дольше и обильнее цвести, сохраняя декоративность до конца сезона.

Подкармливайте томаты этим удобрением каждые две недели, и результаты будут "потрясающими".

/ Инфографика: Главред

Смотрите видео по обрезке в саду:

В этом видео автор объясняет, зачем растениям нужна летняя обрезка и какие садовые культуры особенно важно привести в порядок в этот период. Он рассказывает, какие побеги, старые ветви и засохшие цветы стоит удалять, чтобы активизировать рост новых побегов, продлить цветение и сохранить привлекательный вид сада.

В ролике подробно разбирается весь процесс ухода: автор показывает технику обрезки, наглядно демонстрирует, какие части растений требуют удаления, а также делится полезными советами и предупреждает о распространенных ошибках, которые могут негативно повлиять на развитие культур.

Кроме того, зрители узнают, как правильно заботиться о растениями после обрезки, чтобы они быстрее восстановились, укрепились и продолжили активный рост. Видео подойдет как начинающим дачникам, так и опытным садоводам, которые хотят сохранить свой участок красивым, здоровым и ухоженным в течение всего сезона.

Ранее садовник дал действенный совет. Один предмет очень легко использовать, а эффект от него будет заметен мгновенно.

Напомним, ранее Главред писал о том, что делать с опавшей листвой. Есть несколько замечательных вариантов, как переработать опавшие листья, чтобы они принесли пользу садовому участку и домашним растениям.

Читайте также:

Об источнике: Express.co.uk Express.co.uk - это британский новостной веб-сайт, связанный с газетой Daily Express, которая является одной из старейших таблоидных газет в Великобритании. Сайт принадлежит медиакомпании Reach PLC, которая также владеет другими популярными изданиями, такими как Daily Mirror и Daily Star.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред