Подвал ювелирного магазина скрывал сокровища: что нашли внутри

Случайный визит в ювелирный магазин привел к необычной находке. В подвале сохранились сотни винтажных предметов, забытых на долгие годы.

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Женщина исследовала подвал ювелирного магазина / Коллаж Главред, фото: instagram.com/ivylandhomestead

Вы узнаете:

Что десятилетиями скрывалось в подвале магазина

Почему забытая посуда оказалась настоящей находкой

Сколько могут стоить найденные в подвале вещи

В США владелица компании по поиску винтажных вещей случайно обнаружила в подвале старого ювелирного магазина сотни предметов посуды, которые десятилетиями оставались нетронутыми.

Среди находок оказались запечатанные изделия Pyrex и CorningWare, некоторые из которых могут представлять большую ценность для коллекционеров. Своей находкой она поделилась в Instagram.

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Что скрывал подвал старого ювелирного магазина

Неожиданная находка произошла с Даниэль Тернер из Филадельфии (США), которая занимается выкупом имущества, винтажных украшений и забытых коллекций. По ее словам, все началось с обычного знакомства. Курьер, регулярно видевший ее работу с антиквариатом, познакомил женщину с владельцем местного ювелирного магазина.

Неожиданная находка произошла с Даниэль Тернер из Филадельфии / Фото: instagram.com/ivylandhomestead/

Во время одного из визитов в мастерскую Тернер заметила в торговом зале несколько коробок с винтажной жаропрочной посудой Pyrex и поинтересовалась их происхождением. Владелец предложил показать ей подвал магазина при следующем посещении. Именно там ее и ожидало главное открытие.

Подвал оказался настоящей капсулой времени

Как выяснилось, семейный магазин Modern Jewelry когда-то работал под названием "Современные ювелирные изделия и бытовая техника". В 1970–1990-х годах здесь продавали не только украшения, но и товары для дома.

Когда в начале 1990-х семейный бизнес решил полностью сосредоточиться на ювелирных изделиях, оставшиеся кухонные принадлежности и посуду не стали распродавать или выбрасывать. Их просто перенесли в подвал, где они пролежали десятилетия.

В ювелирном магазине раньше продавали также посуду / Фото: instagram.com/ivylandhomestead/

После открытия помещения Тернер обнаружила сотни предметов Pyrex и CorningWare, многие из которых сохранились в оригинальных запечатанных коробках. Помимо посуды, в коллекции находились кухонные аксессуары и различные товары для дома, которые никто не трогал долгие годы.

Некоторые экземпляры могут стоить тысячи долларов

Винтажная посуда Pyrex давно пользуется высоким спросом среди коллекционеров. Особенно ценятся редкие серии, лимитированные выпуски и изделия в идеальном состоянии.

Некоторые экземпляры могут стоить тысячи долларов / Фото: instagram.com/ivylandhomestead/

По данным аукционных продаж, отдельные предметы Pyrex ранее продавались за суммы более 5–7 тысяч долларов (примерно от 220 тысяч до 312 тысяч гривен). Высокую стоимость также могут иметь редкие изделия CorningWare, особенно если они сохранились в оригинальной упаковке.

Именно поэтому найденная коллекция представляет не только исторический, но и потенциально коммерческий интерес.

Смотрите в видео о том, как женщина нашла старинную коллекцию посуды:

Ранее Главред писал о том, что семья случайно разбогатела благодаря забытой находке на чердаке. Среди пыльных сундуков они нашли коллекцию британского и европейского серебра, пролежавшую там почти столетие.

Также стало известно о том, что семья узнала себя на фото в чужом доме. Неожиданная находка быстро стала вирусной в TikTok и вызвала бурное обсуждение в сети.

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О профиле в Instagram: ivylandhomestead ivylandhomestead - аккаунт американской блогерши Дэнни Тернер, посвященный загородной жизни, домашнему хозяйству, садоводству, коллекционированию винтажной посуды Pyrex, находкам из секонд-хендов, а также уходу за курами, растениями и домашними животными. Автор делится советами, вдохновением для дома и историями из повседневной жизни на своей усадьбе в Пенсильвании.

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