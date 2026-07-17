Его не выбирала: жена Федорова написала эмоциональный пост и показалась в соцсети

Жена экс-министра обороны Федорова записала обращение к украинцам.

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Анастасия Федорова сделала эмоциональное заявление / Коллаж Главред, фото Instagram/fedorova.more

Кратко:

Как сейчас выглядит жена Михаила Федорова

Почему она обратилась к поклонникам и хейтерам

Супруга бывшего министра обороны Украины Михаила Федорова Анастасия, с которой он женат уже больше 11 лет, высказалась о том, как политическая ситуация вокруг ее мужа влияет на нее и их жизнь.

Эмоциональным постом она поделилась на своей странице в Instagram. По ее словам, она не выбирала публичность, и весь тот "звездец", который происходит.

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По ее словам, женщинам в таких историях почти всегда достается больше всего. Так сложилось исторически.

Анастасия Федорова - жена бывшего министра обороны / Фото Instagram/fedorova.more

"Если есть претензии к мужчине - предъявляют их его жене. Заказывают про тебя "инсайды" о яхтах за миллионы и недвижимости, после чего желают смерти тебе и твоему ребенку. И это не шутка. Желтая пресса и комментаторы только успевают это подхватывать. Восхищаются мужчиной - и это, конечно, не плохая история. Но при этом почему-то обесценивают его жену. А ведь она не виновата. Она просто не такая", - делится она.

Федорова также добавляет, что в день, когда ее муж перестал быть министром обороны, у нее было все.

Жена бывшего министра обороны Анастасия / Фото Instagram/fedorova.more

"Безумные угрозы от фанатов, которые считают моего мужа своим президентом, а себя - его женами. Простите, но с их точки зрения это уже трудно понять. Странные ситуации в офисе, которые до чертиков напугали мою команду. Незнакомые люди, которые решили, что имеют право рассказывать мне, как я должна себя вести. Даже в Goodwine я познакомилась с несколькими мужчинами только потому, что они настолько бесцеремонно меня снимали и обсуждали, что я решила вмешаться", - говорит она.

Анастасия Федорова про хейт / Скриншот

"Именно в этот момент, по моему мнению, восхищение перестает быть адекватным и конструктивным. Я не поддерживаю никакой культ личности. Потому что рано или поздно любой культ начинает жить важнее здравого смысла. Но я всегда буду выбирать справедливость, ценности и достойный результат работы. Это совсем другое. И именно этим я горжусь", - добавила Федорова.

Анастасия Федорова также поблагодарила за поддержку

Федорова также отметила, что многие люди поддержали ее. "Десятки очень личных историй от тех, кто переживал похожие ситуации. Сегодня я читала их почти без остановки. И знаете, что тронуло меня больше всего? Несмотря на весь этот шум, вокруг оказалось достаточно людей, которые знают, что такое уважение. Что такое человеческое достоинство и личные границы", - добавила она.

Ранее Главред писал о том, как живут Федоровы, а также о том, чем занимается супруга бывшего министра и как они познакомились.

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Отставка Михаила Федорова - последние новости

Как сообщал Главред, Михаил Федоров подтвердил свою отставку с поста министра обороны Украины. После этого он представил результаты работы ведомства, в частности рассказал об изменениях в сфере оборонных закупок, развитии беспилотных систем и обеспечении украинских военных.

Президент Владимир Зеленский впоследствии впервые прокомментировал кадровые решения и ситуацию вокруг отставки. Он подчеркнул, что граждане имеют право на мирные акции, однако объяснил необходимость изменений сложным взаимодействием между руководством Вооруженных сил и Министерством обороны.

Александр Сырский после этого отреагировал на заявления Федорова, поблагодарил его за работу и призвал сосредоточиться на вопросах обороны Украины и ведения войны. Главнокомандующий также вспомнил об обороне Киева в 2022 году, отметив, что именно эта операция позволила Украине сохранить столицу и продолжить борьбу против российской агрессии.

О персоне: Михаил Федоров Федоров Михаил - украинский предприниматель и государственный деятель. С 29 августа 2019 года - вице-премьер-министр, министр цифровой трансформации Украины в правительстве Алексея Гончарука и Дениса Шмыгаля. С 14 января 2026 года - министр обороны Украины. Инициатор электронного сервиса государственных услуг "Дія". Самый молодой министр в истории украинской политики. В прошлом Народный депутат Украины IX созыва. Участник списка "Forbes 30 до 30" как молодой визионер. Советник Президента (вне штата) по цифровому направлению. Руководитель digital-направления предвыборной кампании кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского 2019 года. Член Совета национальной безопасности и обороны Украины с 19 марта 2021 года. Член Ставки Верховного Главнокомандующего Украины с 22 ноября 2023 года.

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