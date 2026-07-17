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"Российская армия начнёт разваливаться": какой сценарий для РФ запустит потеря Крыма

Юрий Берендий
17 июля 2026, 03:02
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Журналист Александр Сотник объяснил, почему потеря Крыма станет ударом для Кремля, но не приведет к краху режима Путина.
Потеря Крыма ударит не по Путину, а по армии РФ - прогноз Сотника / Коллаж: Главред, фото: скриншоты из видео

Ключевые тезисы:

  • Потеря Крыма не является критической для власти Путина
  • Пропаганда быстро списает исчезновение полуострова
  • Армия РФ деморализуется ещё сильнее в случае потери Крыма Россией

Потеря Крыма станет болезненным ударом для Кремля, но не приведет к краху режима Путина. Главные игроки российской системы урегулируют ситуацию кадровыми решениями, а пропаганда быстро перепишет "сакральный" статус полуострова. Об этом сообщил главный редактор канала Sotnik-TV, журналист, писатель и публицист Александр Сотник в интервью Главреду.

Сотник разделяет реакцию на два уровня - широкие массы населения и ближайшее окружение Путина вместе с пропагандистской машиной. Он описывает, как исчезновение темы Крыма на государственном телевидении мгновенно заглушит любые неудобные вопросы в обществе.

видео дня

"А зачем тогда было "СВО"? Где теперь наши цели? Такие вопросы обязательно возникнут, но очень быстро все это будет заглушено и сглажено пропагандой", - отметил Сотник.

По его словам, Путин и его окружение представят потерю Крыма как вынужденный отказ от неблагодарного региона: мол, полуостров "оказался бандеровским" и не оценил добро, поэтому может "гореть синим пламенем". Лояльная аудитория, убежден журналист, проглотит эту версию и решит, что теперь бывших "своих" мучают "нацисты".

Почему Крым не станет критической потерей для Кремля

Ключевой вопрос - способна ли потеря полуострова пошатнуть позиции самого Путина. Здесь журналист менее категоричен.

"Потеря Крыма будет ударом, но все зависит от главных игроков системы - что они решат и когда примут кадровое решение. Это самое главное сейчас. Может ли Крым стать для них критической потерей? Я думаю, что нет", - отметил Сотник.

Беспорядки в армии, а не бунт против власти

Логичное уточнение касалось судьбы российских войск на Донбассе в случае освобождения Крыма - способны ли они обратить оружие против собственной власти.

"Они не направят оружие против своих, нет. Но в российской армии начнутся беспорядки - она и так деморализована и разлагается, а командиры "обнуляют" солдат. Освобождение Крыма еще сильнее обострит ситуацию на фронте. Это станет дополнительным катализатором для ускорения поражения и разложения российской армии. Это абсолютно точно", - подытожил журналист.

Смотрите интервью с Александром Сотником, в котором он рассказал о страхах и личной мини-армии Путина, о подготовке Кремлем "оружия возмездия", а также о финале войны и России:

Временно оккупированные территории Украины
Временно оккупированные территории Украины / Инфографика: Главред

Война России против Украины - что известно об ударах по Крыму

Напомним, как ранее отмечал Главред, командующий СБС Роберт Бровди сообщил о масштабной операции против инфраструктуры во временно оккупированном Крыму. Он уточнил детали операции "Крымский рубильник", в ходе которой были поражены энергомост "Кубань–Крым" и три ЗРК. Согласно сообщению, в течение 12–13 июля были атакованы 11 энергетических объектов, среди которых 9 подстанций и газоперекачивающая станция.

Мониторинговая группа "Крымский ветер" сообщила об ударах беспилотников по объектам в Керчи и Севастополе. По данным группы, атака дронов в Крыму привела к пожару на подстанции ПС "Керченская" и перебоям с электроснабжением в Севастополе. Сообщается, что ПС "Керченская" имеет напряжение 110/35/6 кВ и установленную мощность 45 МВА.

Издание Politico отметило, что полуостров превратился в главную уязвимость России в войне против Украины. Главная слабость РФ связана с изоляцией Крыма и систематическими ударами по логистическим узлам. По данным СМИ, население полуострова составляет около 2,5 миллиона человек и испытывает перебои с электро- и водоснабжением, рост цен и срыв туристического сезона.

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О персоне: Александр Сотник

Александр Сотник (творческий псевдоним - Саша Сотник) - писатель, публицист, автор и исполнитель песен, диктор радио и телевидения, блогер. Основатель и автор канала Sotnik-TV. Выступает с резкой критикой российских властей. 11 марта 2010 года подписал обращение "Путин должен уйти". Последовательно осуждает российскую вооружённую агрессию против Украины, пишет Википедия.

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