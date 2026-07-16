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Почему 17 июля не рекомендуется начинать важные дела: какой церковный праздник

Виталий Кирсанов
16 июля 2026, 14:44
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17 июля не подходит для начала важных дел и заключения серьезных договоренностей, ведь они могут не принести желаемый результат.
Какой церковный праздник 17 июля
Какой церковный праздник 17 июля / коллаж: Главред, фото: unsplash, pomisna.info

Вы узнаете:

  • Какой церковный праздник 17 июля
  • Что можно делать 17 июля
  • Что нельзя делать 17 июля

В пятницу, 17 июля, по православному церковному календарю чтят память святой великомученицы Марины - одной из самых почитаемых христианских святых, прославившейся непоколебимой верой и мужеством. Главред собрал полезную информацию о том, что разрешено и категорически запрещено делать в этот день.

Какой церковный праздник 17 июля

Согласно церковному преданию, Марина родилась в конце III века в Антиохии Писидийской, расположенной на территории современной Турции. Ее отец был языческим жрецом, а после ранней смерти матери девочку воспитывала кормилица-христианка. Именно она познакомила Марину с христианским учением и рассказала ей о жизни Иисуса Христа.

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Когда будущей святой исполнилось двенадцать лет, она осознанно приняла христианскую веру. Узнав об этом, отец отказался от дочери, поскольку в то время исповедование христианства в Римской империи подвергалось жестоким преследованиям.

Спустя несколько лет красота Марины привлекла внимание правителя области Олимврия, который предложил девушке стать его супругой. Однако она отвергла предложение, заявив, что посвятила свою жизнь Богу и не намерена отказываться от своей веры.

После отказа Марину арестовали. Ее неоднократно пытались заставить поклониться языческим богам, обещая богатство, высокое положение и безбедную жизнь, однако девушка оставалась непреклонной и продолжала исповедовать христианство.

По преданию, мученицу подвергли жестоким истязаниям: ее били, терзали тело железными крючьями и заключили в темницу. Несмотря на страдания, Господь чудесным образом исцелял ее раны, укрепляя перед новыми испытаниями.

Одним из самых известных эпизодов жития считается явление дьявола в образе дракона. Согласно преданию, находясь в темнице, Марина осенила себя крестным знамением, после чего чудовище исчезло. Именно поэтому на иконах святую нередко изображают с поверженным драконом, символизирующим победу веры над силами зла.

Не сумев заставить девушку отказаться от своих убеждений, правитель распорядился казнить ее. Перед смертью Марина молилась за всех, кто будет обращаться к Богу с искренней верой и вспоминать ее духовный подвиг.

Церковное предание также рассказывает, что стойкость великомученицы и сопровождавшие ее последние часы чудеса произвели сильное впечатление на очевидцев, и многие из них после этого приняли христианскую веру.

Приметы 17 июля

  • Если утром много росы, то день будет ясным и без осадков.
  • Громкий гром обещает сильный ливень, а тихий и далекий - кратковременный дождь.
  • Если ласточки летают низко над землей, стоит ожидать дождя.

Что нельзя делать 17 июля

Считалось, что 17 июля не подходит для начала важных дел, заключения серьезных договоренностей или дорогостоящих покупок, ведь они могут не принести желаемый результат. Также в этот день советовали не рассказывать другим о своих замыслах, чтобы не навлечь неудачу, и не занимать деньги, чтобы вместе с ними не отдать собственное благополучие.

Что можно делать 17 июля

С давних времен существовала легенда о Марине - дочери морского властителя, покинувшей морское царство ради жизни среди людей. По преданию, разгневанный отец не смог простить ее выбор и ежегодно в день ее памяти посылает на землю молнии и гром, напоминая о своем оскорблении.

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Реформа церковного календаря в Украине

Реформа церковного календаря в Украине - процесс внедрения нового стиля, то есть григорианского или новоюлианского календарей, вместо старого стиля (юлианского календаря) украинскими церквями. С началом российско-украинской войны и после того, как 16 ноября 2017 года Рождество Христово 25 декабря по григорианскому календарю стало государственным выходным в Украине, вопрос о переходе украинских религиозных организаций на григорианский/новойлианский календарь активизируется ежегодно с приближением Рождества Христова.

Вопрос календарной реформы остро встал после начала полномасштабного российского вторжения в Украину в 2022 году, ведь, как утверждают некоторые публицисты и церковники, из-за использования старого стиля вместе с Русской православной церковью Украина находится в сфере "русского мира". Как и предстоятель ПЦУ митрополит Епифаний, так и предстоятель УГКЦ верховный архиепископ Святослав, выразили поддержку по проведению календарной реформы в Украине, пишет Википедия.

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