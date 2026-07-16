Кремль готовит новый план, разведки стран НАТО бьют тревогу: детали от ISW

Атака под чужим флагом рассматривается как возможный сценарий России.

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РФ может инсценировать атаки дронами, чтобы спровоцировать кризис с НАТО / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, скриншот

Страна-агрессор Россия может готовить провокацию под чужим флагом против стран НАТО. Разведки Литвы и Польши фиксируют подготовку кинетических операций и использование дронов для дестабилизации региона. Об этом говорится в отчете аналитиков Института изучения войны.

В ISW отмечают, что президент Литвы Гитанас Науседа 15 июля заявил, что литовская разведка располагает данными о российских планах провести "целенаправленные кинетические операции" против неназванных объектов инфраструктуры НАТО. При этом он не уточнил, что целью может стать именно Литва, однако отметил, что страна уже усилила защиту критически важной транспортной и энергетической инфраструктуры в ответ на потенциальную угрозу.

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский 14 июля также заявил, что Варшава подозревает Россию в подготовке атак с использованием беспилотников, которые будут выданы за украинские. По его словам, такие удары могут быть нанесены либо по территории одной из стран НАТО, либо по объектам в самой России, чтобы впоследствии Москва получила повод "ответить" на эти инсценированные атаки.

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Польское издание Onet еще 30 июня сообщило, а Сикорский 9 июля подтвердил, что США предупредили Польшу о возможных российских провокациях против неназванных стран НАТО.

Министр обороны Эстонии Ханно Певкур сообщил, что 9 июля Россия впервые провела боевые стрельбы на Чудском озере, которое проходит по российско-эстонской границе. По его словам, Москва заранее не уведомила эстонские власти о проведении учений, а сами стрельбы на озере, а не вблизи сухопутной границы, стали необычным событием.

Власти Эстонии, однако, считают, что эти действия укладываются в общую тенденцию российских провокаций вдоль границ с НАТО.

Аналитики Института изучения войны продолжают считать, что Россия проводит так называемую кампанию "нулевой фазы" (Phase Zero), цель которой - сформировать информационные и психологические условия для возможных будущих провокаций против НАТО.

Эксперт раскрыл сценарий агрессии РФ против НАТО

Эксперт по вопросам Центральной и Восточной Европы Иван Преображенский считает, что Россия не планирует полноценное полномасштабное военное вторжение в страны Балтии.

"Российские оперативные планы всегда включали фактически ведение гибридной войны в странах Балтии. Потому что цель России - не оккупация какой-то конкретной территории, а демонстрация неспособности НАТО оказать поддержку одной из стран-членов Альянса, несмотря на обязательство коллективной обороны", - сказал он в интервью Главреду.

По мнению эксперта, РФ будет стремиться создать достаточно серьезную угрозу, по которой всем будет понятно, что она исходит от России, но которая при этом позволит другим странам НАТО под разными предлогами не оказывать поддержку какой-то из стран Балтии, подвергшейся российской агрессии.

"Наиболее очевидный вариант, о котором я говорю с конца 2022 года, - это даже не сухопутная агрессия, а создание воздушного коридора над так называемым Сувалкским коридором. То есть над кратчайшим расстоянием от Беларуси до Калининградской области", - сказал Преображенский.

Сувалкский коридор / Инфографика: Главред

Война России и НАТО - прогнозы

Как писал Главред со ссылкой на военного обозревателя The Independent Роберта Фокса, Кремль готовит удар по Европе. В ближайшие два месяца российское руководство может рассматривать ситуацию как последний шанс изменить ход войны в свою пользу, одновременно наращивая активность за пределами Украины.

Экс-сотрудник СБУ Иван Ступак заявил, что вероятность операции страны-агрессора России против НАТО существует давно, но когда она состоится, какими силами и против какой страны будет направлена – пока не ясно. По его словам, под ударом могут оказаться страны Балтии, или, возможно, будет попытка пробить Сувалкский коридор к Калининградской области.

В апреле 2026 года премьер-министр Польши Дональд Туск заявлял, что риск возможного нападения России на страны НАТО следует рассматривать как краткосрочную угрозу - речь может идти о месяцах, а не годах. При этом он выразил сомнения в том, насколько эффективно союзники, в частности США, смогут выполнить свои обязательства по защите Европы.

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Об источнике: Институт изучения войны (ISW) Институт изучения войны (англ. Institute for the Study of War, ISW) – американский аналитический центр, основанный в 2007 году военным историком Кимберли Каган. Штаб-квартира находится в Вашингтоне, округ Колумбия. В настоящее время ISW работает как неприбыльная организация. ISW готовил отчеты о войне в Сирии, войне в Афганистане и войне в Ираке, "сосредоточившись на военных операциях, враждебных угрозах и политических тенденциях в разных зонах конфликтов". С февраля 2022 года ISW публикует ежедневные отчеты о российском вторжении в Украину, пишет Википедия.

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