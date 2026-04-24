Россия может напасть на НАТО через несколько месяцев - премьер Польши

Виталий Кирсанов
24 апреля 2026, 11:52
По словам польского премьера, ситуация требует серьезного отношения уже сейчас.
Россия может напасть на НАТО через несколько месяцев
Что сказал Дональд Туск:

  • Речь идет именно о ближайшей перспективе, а не о далеком будущем
  • Россия должна четко понимать: в случае агрессии ответ будет быстрым

Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что риск возможного нападения России на страны НАТО следует рассматривать как краткосрочную угрозу - речь может идти о месяцах, а не годах. При этом он выразил сомнения в том, насколько эффективно союзники, в частности США, смогут выполнить свои обязательства по защите Европы.

В интервью Financial Times Туск отметил, что для стран восточного фланга ключевой вопрос заключается в готовности НАТО оперативно и решительно реагировать на возможную агрессию со стороны России.

Он подчеркнул, что не ставит под сомнение действие статьи 5 Североатлантического альянса, но рассчитывает, что заявленные гарантии будут подкреплены реальными действиями и механизмами.

"Я хочу верить, что статья 5 по-прежнему действительна, но иногда, конечно, у меня возникают проблемы. Я не хочу быть таким пессимистом… но сегодня нам нужен еще и практический контекст", – добавил он.

По словам польского премьера, ситуация требует серьезного отношения уже сейчас. Он акцентировал, что речь идет именно о ближайшей перспективе, а не о гипотетических сценариях отдаленного будущего.

Туск также отметил, что не сомневается в важности польско-американских отношений, однако ключевым остается вопрос их практической реализации в условиях реальной угрозы. Он признал, что иногда испытывает обеспокоенность относительно того, как союзники поведут себя в критической ситуации.

В качестве примера он привел инцидент, произошедший в прошлом году, когда около двадцати российских беспилотников нарушили воздушное пространство Польши. По его словам, тогда было сложно убедить некоторых партнеров по НАТО, что речь идет не о случайности, а о целенаправленной провокации.

Премьер добавил, что часть союзников предпочла не придавать произошедшему серьезного значения, что вызывает дополнительные вопросы к коллективной реакции Альянса.

Он подчеркнул, что Россия должна четко понимать: в случае агрессии ответ будет быстрым и жестким. Для этого, по мнению Туска, Европе необходимо усиливать оборонные возможности, развивать военную мобильность и обеспечивать реальную координацию между странами.

В то же время он отметил, что война в Украине, несмотря на трагичность, стала фактором, который усилил понимание необходимости более тесного сотрудничества европейских стран в сфере безопасности и обороны.

Как сообщал Главред, генсекретарь Альянса Марк Рютте ранее говорил, что Россия, возможно, через 5-7 лет нападет на одну из стран НАТО. По словам Рютте, Альянсу нужно подготовиться к всевозможным сценариям.

Россия готовится к войне и может напасть на страну НАТО, считают аналитики американского Института изучения войны. К такому выводу они пришли после заявления президента США Дональда Трампа о том, что Путина интересуют не только украинские территории.

Замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев разразился пропагандистскими воплями в адрес Марка Рютте, который сказал, что Китай может напасть на Тайвань, а для отвлечения внимания Запада способен подбить Россию на атаку на НАТО. Медведев в ответ выступил с "угрозами" и странными обвинениями в адрес Рютте.

Дональд Францишек Туск (род. 22 апреля 1957, Гданьск, ПНР) — польский политик кашубского происхождения, премьер-министр Польши (2007-2014; с 2023), председатель Европейского Совета (2014-2019), соучредитель и председатель партии "Гражданская платформа", бывший заместитель председателя Сената. Был заместителем председателя партии "Союз свободы", в 1980-х годах участвовал в деятельности движения "Солидарность" пишет Википедия.

