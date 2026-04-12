РФ готовит новую войну в Европе: тревожный прогноз атаки стран НАТО

Для России выгодно, чтобы Соединенные Штаты пребывали в хаосе, считает Александр Хара.

Важное из заявлений Хары:

Для России выгодно, чтобы Соединенные Штаты пребывали в хаосе

Наиболее уязвимой остается Эстония, но возможны и другие варианты

Эксперт по вопросам внешней политики и политики безопасности, заместитель председателя правления БО "Институт стратегических Черноморских исследований" Александр Хара прокомментировал вероятность реализации РФ планов по вторжениям или гибридным операциям в Европе.

"Во-первых, следует отметить, что трамписты, которые сейчас у власти и продвигают свои идеи, фактически разделяют взгляды, близкие к российским. Недаром в последний месяц-полтора можно было наблюдать критику Таккера Кларксона и других, кто продвигает идеи многополярности и догинистские, фактически фашистские концепции. Это в определенной степени позитивно, но те, кто у власти, поддерживают подобные взгляды и не считают Россию угрозой", - подчеркнул он в интервью Главреду.

Эксперт считает, что для России это выгодно: чтобы Соединенные Штаты пребывали в хаосе и не рассматривали Россию как противника, а обращали внимание прежде всего на Европейский Союз и европейскую часть НАТО.

"Они, конечно, будут пользоваться этой ситуацией, проводить информационные операции, акты саботажа — это продолжается уже давно", предупредил он.

Собеседник напомнил, что европейцы до сих пор не нашли правильной формы для реагирования, а неправильная реакция лишь поощряет Россию продолжать такие действия.

"Если Европа останется уязвимой, а Соединенные Штаты не готовы прийти на помощь, особенно в случае выхода США из НАТО, это станет "зеленым светом" для России, чтобы подорвать европейскую безопасность и проводить кампании против соседних стран. Наиболее уязвимой остается Эстония, но возможны и другие варианты. Сейчас действительно очень благоприятное время для России, чтобы продолжать разрушать коллективный Запад", - добавил Хара.

Как сообщал Главред, генсекретарь Альянса Марк Рютте ранее говорил, что Россия, возможно, через 5-7 лет нападет на одну из стран НАТО. По словам Рютте, Альянсу нужно подготовиться к всевозможным сценариям.

Россия готовится к войне и может напасть на страну НАТО, считают аналитики американского Института изучения войны. К такому выводу они пришли после заявления президента США Дональда Трампа о том, что Путина интересуют не только украинские территории.

Замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев разразился пропагандистскими воплями в адрес Марка Рютте, который сказал, что Китай может напасть на Тайвань, а для отвлечения внимания Запада способен подбить Россию на атаку на НАТО. Медведев в ответ выступил с "угрозами" и странными обвинениями в адрес Рютте.

О персоне: Александр Хара Александр Хара – эксперт по вопросам внешней политики и политики безопасности, заместитель председателя правления БО "Институт стратегических Черноморских исследований". Окончил Донецкую государственную академию (университет) управления (1998 г.), Дипломатическую академию при Министерстве иностранных дел Украины (2000 г.), Королевский колледж оборонных исследований, г. Лондон (2010 г.). Магистр внешней политики.



Занимал ряд должностей в центральном аппарате Министерства иностранных дел Украины, в частности в IV территориальном и II территориальном департаментах (2000-2002, 2005-2006 гг.), а также в посольстве Украины в Канаде (2002-2005 гг.).

