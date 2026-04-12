Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Мир

РФ готовит новую войну в Европе: тревожный прогноз атаки стран НАТО

Алексей Тесля
12 апреля 2026, 21:32
Для России выгодно, чтобы Соединенные Штаты пребывали в хаосе, считает Александр Хара.
Россия, война, НАТО
РФ может начать наступление в Европе / Коллаж: Главред, фото: kremlin.ru, скриншот из видео

Важное из заявлений Хары:

  • Для России выгодно, чтобы Соединенные Штаты пребывали в хаосе
  • Наиболее уязвимой остается Эстония, но возможны и другие варианты

Эксперт по вопросам внешней политики и политики безопасности, заместитель председателя правления БО "Институт стратегических Черноморских исследований" Александр Хара прокомментировал вероятность реализации РФ планов по вторжениям или гибридным операциям в Европе.

"Во-первых, следует отметить, что трамписты, которые сейчас у власти и продвигают свои идеи, фактически разделяют взгляды, близкие к российским. Недаром в последний месяц-полтора можно было наблюдать критику Таккера Кларксона и других, кто продвигает идеи многополярности и догинистские, фактически фашистские концепции. Это в определенной степени позитивно, но те, кто у власти, поддерживают подобные взгляды и не считают Россию угрозой", - подчеркнул он в интервью Главреду.

видео дня

Эксперт считает, что для России это выгодно: чтобы Соединенные Штаты пребывали в хаосе и не рассматривали Россию как противника, а обращали внимание прежде всего на Европейский Союз и европейскую часть НАТО.

"Они, конечно, будут пользоваться этой ситуацией, проводить информационные операции, акты саботажа — это продолжается уже давно", предупредил он.

Собеседник напомнил, что европейцы до сих пор не нашли правильной формы для реагирования, а неправильная реакция лишь поощряет Россию продолжать такие действия.

"Если Европа останется уязвимой, а Соединенные Штаты не готовы прийти на помощь, особенно в случае выхода США из НАТО, это станет "зеленым светом" для России, чтобы подорвать европейскую безопасность и проводить кампании против соседних стран. Наиболее уязвимой остается Эстония, но возможны и другие варианты. Сейчас действительно очень благоприятное время для России, чтобы продолжать разрушать коллективный Запад", - добавил Хара.

Как сообщал Главред, генсекретарь Альянса Марк Рютте ранее говорил, что Россия, возможно, через 5-7 лет нападет на одну из стран НАТО. По словам Рютте, Альянсу нужно подготовиться к всевозможным сценариям.

Россия готовится к войне и может напасть на страну НАТО, считают аналитики американского Института изучения войны. К такому выводу они пришли после заявления президента США Дональда Трампа о том, что Путина интересуют не только украинские территории.

Замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев разразился пропагандистскими воплями в адрес Марка Рютте, который сказал, что Китай может напасть на Тайвань, а для отвлечения внимания Запада способен подбить Россию на атаку на НАТО. Медведев в ответ выступил с "угрозами" и странными обвинениями в адрес Рютте.

Другие новости:

О персоне: Александр Хара

Александр Хара – эксперт по вопросам внешней политики и политики безопасности, заместитель председателя правления БО "Институт стратегических Черноморских исследований".

Окончил Донецкую государственную академию (университет) управления (1998 г.), Дипломатическую академию при Министерстве иностранных дел Украины (2000 г.), Королевский колледж оборонных исследований, г. Лондон (2010 г.).

Магистр внешней политики.

Занимал ряд должностей в центральном аппарате Министерства иностранных дел Украины, в частности в IV территориальном и II территориальном департаментах (2000-2002, 2005-2006 гг.), а также в посольстве Украины в Канаде (2002-2005 гг.).

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

НАТО Александр Хара
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
23:27Мир
21:16Мир
19:55Энергетика
Реклама

Популярное

Ещё
Новости Киева
Когда ситуация со светом в Киеве улучшитсяОтключение отопления в КиевеПогода в Киеве
Новости Украины
Телеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаОтключения света
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026
Рецепты
НапиткиПраздничное менюЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десерты
Интересное
Все о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметы
Синоптик
Магнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буряПрогноз погоды
Новости шоу бизнеса
ПотапСофия РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровЕлена ЗеленскаяАни ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий Козловский
Регионы
Новости СумНовости ЧеркассыНовости РовноНовости ЗапорожьяНовости ЛьвоваНовости ДнепраНовости ТернополяНовости ЖитомираНовости ХарьковаНовости ОдессыНовости Полтавы
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Пасха 2026
Почему в СССР боялись Пасхи и охотились на верующихКак приготовить шикарную глазурь для паски за 10 минутМожно ли нести искусственные цветы на кладбищеКак красиво покрасить яйца на Пасху 2026Легендарный рецепт пасхальной паски

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять