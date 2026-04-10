США просчитались: Александр Хара — о последствиях "перемирия" на Ближнем Востоке

Дональду Трампу не нравится та роль, которую Украина приобрела благодаря развитию дронных технологий на фоне событий на Ближнем Востоке, и это будет иметь последствия, пояснил дипломат.

"Поражение" США будет иметь стратегические последствия - дипломат

США и Иран объявили перемирие, но реальность показывает, что это скорее пауза, чем настоящее прекращение боевых действий. Обстрелы, атаки на нефтяные объекты и гибридные операции продолжаются, а риск полной эскалации растет. Этот хрупкий "мир" указывает на стратегическую слабость США и демонстрирует, что военные инструменты уже не гарантируют контроль над регионом.

В интервью Главреду директор Центра оборонных стратегий Александр Хара рассказал, почему США просчитались, планируя удары по Ирану, воспримут ли Россия и Китай слабость Вашингтона как призыв к новым боевым действиям, и как события на Ближнем Востоке в обозримом будущем повлияют на ситуацию в Украине.

Насколько "перемирие" между Ираном и США может быть длительным, учитывая, что его уже нарушили?

Перемирие — это в целом позитив, ведь это означает уменьшение давления на рынок нефти. Для Украины это тоже хорошо, поскольку, несмотря на удары по НПЗ и российской инфраструктуре, общий фон становится менее напряженным. Кроме того, это снижает давление на западное общество, которое нас поддерживает. То есть в целом это позитив.

Но я не верю в устойчивость такого перемирия. Достаточно посмотреть на кампанию Израиля против ХАМАСа и "Хезболлы", а также на громкие заявления Дональда Трампа о якобы достигнутом мире и планах восстановления. Фактически этого не произошло: Израиль периодически наносит удары по боевикам, а те отвечают обстрелами.

С Ираном ситуация сложнее, поскольку здесь действуют два ключевых игрока — Соединенные Штаты и Израиль, и их стратегические цели не совпадают. Для Израиля продолжение конфликта выглядит выгоднее, чем возвращение к тому состоянию, которое было месяц-полтора назад. Очевидно, что Израиль заинтересован в максимальном ослаблении ракетной, дронной и, тем более, потенциально ядерной программы Ирана.

В то же время это перемирие — фактически договоренность между США и Ираном. Его главная идея — разблокировка Ормузского пролива, что сейчас и происходит. Ранее озвучивалась цифра около 11 тысяч моряков, находившихся на танкерах, которые не могли пройти этот маршрут. Американцы стремятся существенно изменить подход — речь идет об ограничении или уничтожении ракетной и ядерной программ Ирана, а также о прекращении поддержки террористических группировок. Иран, в свою очередь, хочет сохранить эти возможности, включая ядерную опцию, и не готов отказываться от своей региональной политики.

Израиль уже недавно наносил удары по объектам, связанным с "Хезболлой", и вряд ли будет ограничивать себя условиями этого перемирия, если речь идет о собственной безопасности. В то же время Иран может расценивать такие действия как нарушение договоренностей.

Самое важное — Иран сохраняет сильные позиции. Хотя американская военная кампания была эффективной и уничтожила значительную часть инфраструктуры, режим выстоял и сохранил способность наносить удары как по арабским странам, так и по танкерам в Ормузском проливе. Даже в случае более активных действий США, например, попыток контроля стратегических точек вроде острова Харк, это лишь частично решает проблему безопасности морских коммуникаций.

Как эта ситуация повлияет на внутреннюю политику США, особенно если перемирие будет не таким, как о нем публично говорит Трамп?

Оно уже повлияло, поскольку США при предыдущих президентах не готовили таких операций. Во-первых, были стратегические расчеты, и совершенно очевидно, что нынешняя администрация Белого дома просчиталась. Военная составляющая идеальна, но США хотели сменить режим в Иране, чтобы он перестал быть угрозой для США, Израиля и арабских стран. Возможно, они думали, что к власти придут оппозиционеры или начнется гражданская война. Именно поэтому, вероятно, были заигрывания с курдами. Но этого не произошло.

Второе, чего не сделали в США – не подготовили общество. И большое количество американцев – как демократы, так и республиканцы – против этой войны. Они считают, что США рискуют. Есть негативные последствия, прежде всего экономические, из-за чего США не могут достичь своих стратегических целей.

Третье, чего не сделала нынешняя администрация – создание коалиции с европейцами и арабскими государствами для выполнения своих задач. Конечно, все это замечают не только сенаторы и конгрессмены, но и рядовые граждане. Именно поэтому и возникает сопротивление общества. Кроме того, есть и недовольство Конгресса, где справедливо считают, что исключительно он должен решать вопросы войны и мира.

А как на геополитическом уровне отразится это "поражение" США?

Конечно, это будет иметь стратегические последствия. Во-первых, это углубление раскола между европейцами и Соединенными Штатами. Даже такой традиционный союзник, как Великобритания, которая поддерживала США в Афганистане, Ираке и других кампаниях, сейчас демонстрирует более сдержанную позицию: и общество настроено критически, и правительство не столь однозначно. Это, безусловно, подрывает трансатлантическое единство.

Второе — это удар по НАТО. Заявления Трампа о возможном пересмотре роли США в Альянсе, включая гипотетический выход, создают дополнительную неопределенность. Для европейского континента это серьезный фактор риска.

Третье — то, что совокупная мощь Соединенных Штатов в союзе с Израилем не смогла достичь стратегических целей. Это демонстрирует ограниченность такого инструментария. А учитывая, что действия происходили фактически без широкой поддержки союзников, это подчеркивает определенную уязвимость американской позиции. По крайней мере, пока у власти Трамп, и тем более если следующим президентом станет Джей Ди Венс, это может свидетельствовать не об ускоренном упадке могущества Соединенных Штатов, а об его относительном ослаблении и ускорении этих тенденций.

То есть это не означает, что Соединенные Штаты исчезнут или станут слабее Китая — этого не произойдет в ближайшей перспективе. Но то, что они становятся относительно слабее и уязвимее, — это очевидно.

Важно, какие выводы сделают другие страны, прежде всего Китай — как со стратегической точки зрения, так и с точки зрения ведения войны. В частности, в контексте возможных действий в отношении Тайваня. Речь идет о практических уроках: как проводить подобные операции, как обеспечивать систему управления, как действовать в условиях ограниченной международной реакции.

Теоретически определенные выводы могут сделать и в Москве — в частности, относительно снижения порога применения ядерного оружия. Подобное уже происходило после кампании в Югославии, когда были пересмотрены подходы к сдерживанию и снижен этот порог. Это может снова появиться в расчетах, ведь есть понимание, что Соединенные Штаты способны действовать без широкой международной коалиции и даже без полноценных процедур в рамках ООН.

Отдельный аспект — страны Персидского залива. Они не случайно активизируют сотрудничество с Украиной, поскольку видят наличие возможностей, которых не хватает Соединенным Штатам. В то же время США останутся наиболее развитой индустриальной державой, производящей высокотехнологичное оружие. Но очевидные пробелы — в частности, в противодействии дронам и в эффективности использования дорогостоящих систем противоракетной обороны — подталкивают другие страны к поиску альтернатив и сотрудничеству с теми, кто имеет практический опыт.

Соединенные Штаты в ближайшее время вряд ли смогут быстро наверстать этот опыт. Отчасти это связано с тем, что они пренебрежительно относились к тому, что происходило в Украине последние четыре года. Хотя доступ к этому опыту был открыт, надлежащих выводов сделано не было. Факты потерь дорогостоящих систем ПВО и человеческих жертв свидетельствуют о том, что этот момент был в определенной степени упущен.

В результате тема дронов становится все более актуальной для разных стран. Они видят, что сочетание ракет и беспилотников позволяет создавать эффективные системы поражения, которые дают возможность достигать военных целей без пропорционального ответа.

Как нынешняя позиция Соединенных Штатов может отразиться на двусторонних отношениях Украины и США?

Я вижу как минимум три траектории ухудшения отношений. Первая — это конкуренция за роль в сфере безопасности. Совершенно очевидно, что Дональду Трампу не нравится роль, которую Украина приобрела благодаря развитию дронных технологий, в частности на фоне событий на Ближнем Востоке, где десятилетиями США были фактически монопольным гарантом безопасности.

Вторая — это разногласия в подходах к России. Владимир Зеленский не соглашается на план капитуляции перед Российской Федерацией, тогда как Трамп не демонстрирует готовности к жесткому принуждению РФ к прекращению войны.

Третья — идеологическая. Мы видим поддержку Виктора Орбана со стороны Трампа. Марко Рубио совершает визиты не к традиционным союзникам вроде Великобритании, а в Будапешт, также с визитом в Венгрию отправился Джей Ди Венс. Раздаются безосновательные обвинения о якобы вмешательстве украинских структур в выборы в США и Венгрии. То есть они воспринимают Украину как часть этого либерального мира, который для них неприемлем. В то же время они смотрят на Орбана как на некую ролевую модель. И это несмотря на то, что в последние недели появилось много материалов о том, что Орбан и Сийярто имеют довольно тесные отношения с Путиным.

Также стоит отметить, что Венгрия фактически имеет столь же тесные контакты и с Китаем. В то же время критика направлена преимущественно на Украину — ее обвиняют в разных вещах, несмотря на то, что мы стремимся быть союзником Соединенных Штатов и помогаем им. Зато сами Соединенные Штаты, фактически, с начала работы этой администрации сократили или прекратили часть помощи, включая те ресурсы, которые еще оставались.

Это означает, что давление на Украину будет расти. Нас воспринимают как часть Европы, которую нужно "переформатировать". Стоит вспомнить, что не так давно представители администрации, пусть и неофициально, обвиняли европейцев в том, что они поддерживают Украину. И именно поэтому, мол, Украина такая неуступчива в вопросах территорий и не соглашается на подписание соглашений с Россией.

Посмотрим, что предложат Виткофф и Кушнер, хотя я не думаю, что там будет что-то принципиально новое.Уже был скандал вокруг ответа Марка Рубио президенту Украины о том, что Соединенные Штаты якобы не требуют сдачи Донбасса. Хотя, по сути, так и есть: возможно, именно Рубио этого не говорил, но косвенно это точно говорил Виткофф.

На Украину будут оказывать определенное давление, и это может привести к кризису, поскольку от нас будут ожидать, что мы быстро согласимся на какие-то договоренности. Но мы не можем на это пойти, ведь в таких условиях нельзя рассчитывать на реальные гарантии безопасности со стороны Соединенных Штатов.

Если они готовы захватить Гренландию и критикуют союзников, готовы выйти из НАТО, то о каких гарантиях для Украины может идти речь? Поэтому очевидно, что Украина не сможет согласиться на подобные, фактически иллюзорные, предложения мира.

Если принять во внимание слабость и уязвимость Европы сейчас — ведь, судя по словам Трампа, она может остаться без поддержки Соединенных Штатов — этим обязательно воспользуется Россия. Насколько вероятно, что планы России по вторжениям или гибридным операциям в Европе могут ускориться на этом фоне?

Во-первых, следует отметить, что трамписты, которые сейчас у власти и продвигают свои идеи, фактически разделяют взгляды, близкие к российским. Недаром в последний месяц-полтора можно было наблюдать критику Таккера Кларксона и других, кто продвигает идеи многополярности и догинистские, фактически фашистские концепции. Это в определенной степени позитивно, но те, кто у власти, поддерживают подобные взгляды и не считают Россию угрозой.

Для России это выгодно: чтобы Соединенные Штаты пребывали в хаосе и не рассматривали Россию как противника, а обращали внимание прежде всего на Европейский Союз и европейскую часть НАТО. Они, конечно, будут пользоваться этой ситуацией, проводить информационные операции, акты саботажа — это продолжается уже давно.

Европейцы до сих пор не нашли правильной формы для реагирования на это, а неправильная реакция лишь поощряет Россию продолжать такие действия. Если Европа останется уязвимой, а Соединенные Штаты не готовы прийти на помощь, особенно в случае выхода США из НАТО, это станет "зеленым светом" для России, чтобы подорвать европейскую безопасность и проводить кампании против соседних стран. Наиболее уязвимой остается Эстония, но возможны и другие варианты. Сейчас действительно очень благоприятное время для России, чтобы продолжать разрушать коллективный Запад.

Если нестабильность на Ближнем Востоке сохранится, как это повлияет на войну в Украине?

Самое критическое для Украины — это системы ПВО и ракеты к ним, в частности для Patriot. США уже потратили значительные объемы таких ракет в других регионах, и это может создать дефицит. Европейские партнеры могут частично компенсировать, но вряд ли в необходимых объемах. Называлась цифра, что Украине нужно минимум 60 ракет в месяц, тогда как другие системы либо неспособны сбивать баллистические цели, либо для этого потребуется больше ракет.

Это будет иметь прямое влияние на безопасность украинских городов: Россия может наращивать интенсивность ударов, пользуясь ограниченностью ресурсов ПВО. Могут быть перебои и с другими видами вооружения, которые американцы использовали — бомбы, ракеты, которые могли бы пойти в Украину или уже шли бы сюда. Мы слышали о возможности прекращения контрактов по Украине. Например, Швейцария уже фактически оплатила систему ПВО, но ее не получит.

Второй фактор — это цены на нефть, которые сказываются по всему миру, а больше всего — на демократических странах, которые нас поддерживают. Сейчас популисты, как левого, так и правого толка, например та самая AFD в Германии, в вопросе Ирана защищают только собственные интересы. Они будут набирать очки среди населения, ведь люди будут платить не только за топливо, а фактически за все товары, потому что энергетика присутствует везде. Это, безусловно, усилит давление на Украину, чтобы мы прекратили уничтожать российскую энергетику. Ведь мы видели, что американцы приняли решение освободить на месяц нефть, которая уже находилась в танкерах. Они могут продолжить эту политику.

В целом, эта администрация постепенно разрушает режим санкций, активно выводя из него Беларусь, отдельных российских лиц и компании. Это будет продолжаться, и это будет означать, что у Путина появится немного больше ресурсов для продолжения войны. Общее давление будет периодическим: во время обострений Трамп будет давить на Украину, чтобы заставить ее капитулировать. Это будет периодически повторяться, но в целом для Украины это не является смертельным.

Положительным моментом в среднесрочной перспективе является то, что европейцы осознают ненадежность американцев и понимают: нужно действовать самостоятельно. Роль Украины как непосредственного фактора безопасности растет. Возможно, наши партнеры задумаются над тем, что НАТО должно эволюционировать в нечто иное, с меньшим присутствием американских сил.

Я считаю, что здесь есть большая перспектива для Украины. Во-первых, у нас географически выгодное расположение и мы фактически останавливаем агрессию. Во-вторых, наши силы обороны умеют воевать и обладают волей к победе. В-третьих, есть инновационная индустрия, которая помогает нашим военным — чего не хватает большинству европейских стран НАТО. Кроме Финляндии, которая готова воевать с Россией, и частично Польши, тратящей достаточно ресурсов на подготовку к войне, большинство стран НАТО еще набирают потенциал. Поэтому в условиях ненадежности Соединенных Штатов важность Украины для коллективной безопасности возрастает.

О личности: Александр Хара Александр Хара — эксперт по вопросам внешней политики и безопасности, заместитель председателя правления БО "Институт стратегических черноморских исследований". Окончил Донецкую государственную академию (университет) управления (1998 г.), Дипломатическую академию при Министерстве иностранных дел Украины (2000 г.), Королевский колледж оборонных исследований, г. Лондон (2010 г.). Магистр внешней политики.



Занимал ряд должностей в центральном аппарате Министерства иностранных дел Украины, в частности в IV и II территориальных департаментах (2000–2002, 2005–2006 гг.), а также в посольстве Украины в Канаде (2002–2005 гг.).

