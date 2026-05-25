Украина может выиграть: ветеран заявил о главном переломе в войне

Мария Николишин
25 мая 2026, 15:16
Украина сейчас находится в самой сильной позиции с 2023 года.
Украина может выиграть войну / коллаж: Главред, фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

Главное из заявления Дикого:

  • Россияне осознают изменение ситуации на фронте
  • Время и ресурсы постепенно играют в пользу Украины
  • Запуск "Орешника" стал провалом для РФ

Украина способна выиграть войну на истощение против страны-агрессора России. Сейчас это начинают понимать даже на Западе. Об этом заявил ветеран российско-украинской войны, экс-командир роты батальона "Айдар", директор Национального антарктического научного центра Евгений Дикий в эфире Radio NV.

"Мы можем именно победить, не просто выжить, не дотянуть до окончания войны, а именно победить. И то, о чем пишут партнеры, что мы в самой сильной позиции с 2023 года… Россияне понимают, что перелом на фронте произошел. Сейчас время уже работает на нас. И главное – они не знают, что с этим делать", – подчеркнул он.

По его мнению, комбинированная атака в ночь на 24 мая также связана со сложной ситуацией в России и является "демонстрацией бессильной ярости РФ".

"Уже даже российские военные признают, что если "Орешником", который стоит десятки миллионов долларов и которых в стране единицы, можно разгромить гаражный кооператив в Белой Церкви, то лучше было бы его вообще не запускать, а просто с серьезным видом говорить, что он у них есть. Накосячили просто по полной", — подчеркнул ветеран войны.

Дикий также добавил, что результат удара по Киеву "абсолютно не влияет на ход войны".

Ракета "Орешник" / Инфографика: Главред

Возможно ли быстрое завершение войны

Эксперт по вопросам России и историк Маттиас Уль заявлял, что быстрого завершения войны в Украине ожидать не стоит — конфликт может затянуться на годы и перерасти в "бесконечную войну дронов".

По его словам, нынешняя фаза боевых действий остается войной на истощение, в которой ни одна из сторон не демонстрирует готовности к быстрому завершению конфликта.

"На данный момент война на истощение будет продолжаться", — добавил он.

Война в Украине — последние новости

Как сообщал Главред, советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк предположил, что интенсивность войны может существенно снизиться уже к осени, если российская армия не сможет добиться успехов во время нынешнего наступления.

Глава внешней разведки Эстонии Каупо Розин говорил, что у российского диктатора Владимира Путина остается все меньше времени для достижения победы в войне против Украины из-за патовой ситуации на фронте и усиления внутренних проблем в РФ.

В то же время аналитики Института изучения войны отмечали, что часть российской элиты уже осознает, что война идет не очень хорошо, но Кремль остается приверженным своим первоначальным военным целям.

О персоне: Евгений Дикий

Евгений Александрович Дикий — украинский ученый, военный, публицист. Кандидат биологических наук, участник войны на востоке Украины, в 2014 году — командир 2-й роты 24-го батальона территориальной обороны "Айдар". С февраля 2018 года возглавляет Национальный антарктический научный центр, пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

Следите за событиями вместе с Главредом в Google!
война в Украине новости Украины война России и Украины ракетный удар Фронт
