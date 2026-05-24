Наши бабушки знали простой способ, который помогал избежать этой проблемы без дорогих лекарств.

Что делать, чтобы лук не стрелковался

У огородников снова обостряется сезонная проблема — стрелкование лука, которое способно свести на нет весь урожай. Как только растение направляет силы на формирование стрелки, луковица перестает расти, мельчает и хуже переживает зиму.

Однако огородники напоминают, что существует старый, проверенный способ, который работает без химии — древесная зола. Об этом пишет ТСН.

Почему лук внезапно выпускает стрелки

Специалисты объясняют, что стрелкование чаще всего провоцируют резкие температурные колебания, неправильное хранение семенного материала и истощенная почва. Особенно часто это случается после холодной весны или ночных похолоданий, когда растение переживает стресс.

Добавляет проблем и чрезмерная влажность, из-за которой корневая система работает хуже.

Как зола помогает остановить стрелкование

Опытные огородники советуют регулярно посыпать междурядья древесной золой. В ней содержатся калий, кальций, фосфор и другие микроэлементы, которые укрепляют растение и помогают ему формировать полноценный луковицу, а не стрелку. Пепел также снижает кислотность почвы, сдерживает часть вредителей и делает землю более рыхлой после полива.

Наилучший эффект дает нанесение тонкого слоя золы на влажную почву. Обычно на квадратный метр используют примерно стакан сухого вещества, после чего землю слегка рыхлят. Процедуру рекомендуют повторять каждые две-три недели — именно в этот период лук активно наращивает листья и закладывает будущий луковицу.

Пепел остается одним из самых простых и доступных способов поддержать лук без дополнительных затрат и химических препаратов.

Об источнике: ТСН ТСН (Телевизионная Служба Новостей) — ежедневная информационная телепрограмма новостей канала "1+1" производства "1+1 Media". ТСН является одной из самых популярных новостных программ в Украине. В декабре 2012 года программа установила абсолютный рекорд, завоевав долю аудитории 31,5 %. Это означает, что почти треть зрителей в Украине смотрела выпуски ТСН, пишет Википедия.

