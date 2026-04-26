Три обязательные процедуры для озимого лука весной: как не остаться без урожая

О чем вы узнаете:
- Когда начинать обработку озимого лука весной
- Как защитить растения от луковой мухи
- Чем подкормить лук после холодов
Затяжная весна в этом году и перепады температур — настоящее испытание для озимого лука. Чтобы растения не просто выжили, но и дали обильный урожай, нужно пройти несколько этапов работ: защитить от вредителей, предотвратить болезни и укрепить корневую систему — Главред рассказывает подробнее.
Борьба с луковой мухой
Главный ориентир для начала работ — цветение вишни. Именно в этот период активизируется опасный вредитель. Не стоит ждать полного расцвета садов — обработку нужно начинать уже при появлении первых цветов на вишне.
Используйте препараты длительного действия (например, "Энжио" — 6 мл на 10 л воды или "Турбо Престо" — 4 мл на 10 л воды).
Уже начинает цвести наша вишня — это значит, что нужно обрабатывать лук... чтобы муха раньше не вылетела и не испортила нам лук, — отмечает автор канала "Моя дача, сад, огород и все вокруг них".
Профилактика болезней и антистрессовая поддержка
Если кончики лука желтеют после холодов — растению нужна помощь. Добавляйте в растворы аминокислоты или экстракты морских водорослей. Они действуют как стимуляторы роста и помогают пережить перепады температур.
От гнилей и грибковых заболеваний:
Первый этап: "медная" профилактика (препараты типа "Медный щит" или "Ридомил Голд R").
Второй этап (если лук болел в прошлом году): использование системных фунгицидов ("Квадрис", "Фридом" или "Сальто"). Последний можно применять как для опрыскивания, так и для полива под корень.
Правильная подкормка: корень превыше всего
Самая распространенная ошибка — пытаться быстро вырастить зеленую ботву. Наоборот, специалисты советуют сосредоточиться на том, что находится под землей.
- Используйте удобрения с формулами типа 13-40-13 или 12-44-12.
- Проверяйте, чтобы в составе был магний, который отвечает за качественный фотосинтез.
Именно сейчас главное — разгонять корневую систему, а потом уже будет соответствующая зеленая масса. Развитая корневая система — это залог нашего урожая, — отмечается в видеоматериале.
Комплексная обработка "за один раз" (смешивание инсектицида, фунгицида и удобрения в одном баке) сэкономит время и обеспечит защиту лука до самого момента сбора урожая.
О канале "Моя дача, сад, огород и все-все-все..."
Канал создан в 2020 году. На данный момент подписчиками являются почти 43 тысячи пользователей. Канал ведет Андрей, который размещает видео, в которых вы можете найти практические советы и пошаговые инструкции по выращиванию огурцов, помидоров, перца, баклажанов, капусты, различных ягод и фруктов.
