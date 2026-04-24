Тля атакует смородину: чем обработать куст, чтобы не потерять урожай

Красные вздутия на листьях смородины сигнализируют об опасности. Как правильно бороться с вредителем и какие профилактические меры помогут сохранить урожай.

Тля на смородине / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com

О чем вы узнаете:

Почему на листьях смородины появляются красные вздутия

Как отличить вредителя от болезни

Чем опасна красноголовая тля

Какие методы борьбы наиболее эффективны против вредителя

Когда на улице становится тепло, садоводы часто замечают на листьях смородины характерные красные вздутия. Многие считают, что это болезнь, но на самом деле это признак того, что появился опасный вредитель — красноголовая тля. Если не вмешаться вовремя, то это насекомое может не только испортить урожай, но и привести к гибели куста — Главред расскажет подробнее.

Красные вздутия на листьях: как вовремя распознать опасного вредителя

Главным признаком поражения является появление на листьях пузырьков (галлов) ярко-красного или бледного цвета. Если развернуть такой листок, на его внутренней стороне можно увидеть мелких насекомых. Вредитель прокалывает ткань растения своим хоботком и высасывает сок, а покраснение — это защитная реакция самой смородины на повреждение.

По словам автора канала "Пусть растет" Станислава, тля опасна еще и тем, что выделяет липкую субстанцию — падь. Она загрязняет листья, нарушает жизнедеятельность растения и становится рассадником грибковых заболеваний и приманкой для муравьев.

Растение слабеет, ягоды остаются мелкими и не развиваются, а в запущенных случаях куст вовсе погибает, — предупреждает автор видео.

Как избавиться от тли: эффективные методы борьбы и профилактики

Борьбу с вредителем следует начинать еще до начала активного сезона.

Народные методы и санитария

Ранней весной, пока еще почки не распустились, кусты нужно обработать кипятком. Также важно провести обрезку поврежденных ветвей и перекопать почву вокруг растений.

Химическая обработка: когда без препаратов не обойтись

До начала цветения стоит использовать инсектициды (например, "Актара" или "Актелик"). Химические препараты лучше работают при низких температурах, когда биологические средства еще не эффективны.

Безопасная альтернатива после цветения

После цветения, когда температура воздуха держится выше +18 °C, можно переходить на биопрепараты, такие как "Актофит" или "Актоцид".

Важно проводить обработку тщательно, не пропуская ни одного участка, чтобы раствор попал на весь куст как с внешней, так и с внутренней стороны, — подчеркивает специалист.

Естественные защитники сада: кто поможет уничтожить тлю

Красноголовая тля имеет естественного врага — божью коровку. Всего одно такое насекомое может уничтожить до 70 вредителей за сутки. Если вы видите красные пятна на листьях, но внутри они пустые — это означает, что божьи коровки уже успели "пообедать" вредителем.

Об источнике: YouTube — канал "Нехай росте" На канале "Нехай росте" рассказывается о том, как просто и с удовольствием ухаживать за садом и огородом. Здесь есть практические советы, полезные лайфхаки и эффективные методы борьбы с вредителями и болезнями.

