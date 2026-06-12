Земля раскаляется: ученые предупреждают о катастрофическом сценарии

Вы узнаете:
- Минувший май стал вторым самым жарким за всю историю
- Новые климатические скачки могут стать более частыми
По данным Copernicus Climate Change Service, минувший май стал вторым самым жарким за всю историю климатических наблюдений.
Средняя температура на планете достигла 15,81°C, что заметно выше климатической нормы, а океаны также показали рекордно высокие значения, пишет Daily Mail.
Специалисты связывают устойчивую тепловую аномалию с процессами в Тихом океане, где формируются условия, характерные для возможного развития Эль-Ниньо. По прогнозам Всемирной метеорологической организации, вероятность его усиления в ближайшие месяцы оценивается как очень высокая.
В Европе в этот период наблюдались резкие погодные колебания — от аномальной жары до локальных наводнений. Ученые предупреждают, что подобные климатические скачки могут стать более частыми, если глобальное потепление продолжит усиливаться.
Эль-Ниньо, связанное с нагревом поверхностных вод Тихого океана, способно влиять на погодные условия по всему миру, усиливая засухи, ливни и волны жары. Специалисты ООН и ВМО отмечают, что текущие климатические тенденции требуют повышенного внимания и готовности к возможным экстремальным погодным явлениям.
Катастрофический сценарий изменения климата
Согласно предварительным оценкам ученых, климатические изменения значительно повысили вероятность экстремальной жары и засушливых условий, которые способствовали возникновению масштабных лесных пожаров в Испании и Португалии.
Эксперты Всемирной сети по анализу погодных явлений пришли к выводу, что подобные погодные условия сегодня возникают примерно в 40 раз чаще, чем до начала активного глобального потепления. Кроме того, исследователи отмечают, что пожары, охватившие около 500 тысяч гектаров территории Пиренейского полуострова, были примерно на 30% сильнее из-за влияния климатических изменений.
Ранее Главред писал о том, что лютые зимы Украине уже не грозят. Украинцы удивляются, что вызвало изменение климата, ведь зимой уже не так холодно, а летом температура бьет все рекорды. Но этому есть объяснение.
Напомним, ранее сообщалось о том, что климат делает еду роскошью. Многие погодные явления, повлекшие этот рост цен, "были абсолютно беспрецедентными с исторической точки зрения".
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Об источнике: Daily Mail
Daily Mail - британская ежедневная таблоидная газета среднего сегмента, основанная в 1896 году, а также новостной веб-сайт, издаваемый в Лондоне. По состоянию на 2020 год это была самая высокооплачиваемая газета в Великобритании. Ее сестринская газета The Mail on Sunday была основана в 1982 году, шотландское издание было основано в 1947 году, а ирландское - в 2006 году. Контент из газеты появляется на веб-сайте MailOnline, хотя веб-сайт управляется отдельно и имеет собственного редактора, сообщает Википедия.
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