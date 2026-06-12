Земля раскаляется: ученые предупреждают о катастрофическом сценарии

Специалисты связывают устойчивую тепловую аномалию с процессами в Тихом океане.

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Климат резко меняется / Коллаж: Главред, фото: Freepik

Вы узнаете:

Минувший май стал вторым самым жарким за всю историю

Новые климатические скачки могут стать более частыми

По данным Copernicus Climate Change Service, минувший май стал вторым самым жарким за всю историю климатических наблюдений.

Средняя температура на планете достигла 15,81°C, что заметно выше климатической нормы, а океаны также показали рекордно высокие значения, пишет Daily Mail.

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Специалисты связывают устойчивую тепловую аномалию с процессами в Тихом океане, где формируются условия, характерные для возможного развития Эль-Ниньо. По прогнозам Всемирной метеорологической организации, вероятность его усиления в ближайшие месяцы оценивается как очень высокая.

В Европе в этот период наблюдались резкие погодные колебания — от аномальной жары до локальных наводнений. Ученые предупреждают, что подобные климатические скачки могут стать более частыми, если глобальное потепление продолжит усиливаться.

Эль-Ниньо, связанное с нагревом поверхностных вод Тихого океана, способно влиять на погодные условия по всему миру, усиливая засухи, ливни и волны жары. Специалисты ООН и ВМО отмечают, что текущие климатические тенденции требуют повышенного внимания и готовности к возможным экстремальным погодным явлениям.

Катастрофический сценарий изменения климата

Согласно предварительным оценкам ученых, климатические изменения значительно повысили вероятность экстремальной жары и засушливых условий, которые способствовали возникновению масштабных лесных пожаров в Испании и Португалии.

Эксперты Всемирной сети по анализу погодных явлений пришли к выводу, что подобные погодные условия сегодня возникают примерно в 40 раз чаще, чем до начала активного глобального потепления. Кроме того, исследователи отмечают, что пожары, охватившие около 500 тысяч гектаров территории Пиренейского полуострова, были примерно на 30% сильнее из-за влияния климатических изменений.

Ранее Главред писал о том, что лютые зимы Украине уже не грозят. Украинцы удивляются, что вызвало изменение климата, ведь зимой уже не так холодно, а летом температура бьет все рекорды. Но этому есть объяснение.

Напомним, ранее сообщалось о том, что климат делает еду роскошью. Многие погодные явления, повлекшие этот рост цен, "были абсолютно беспрецедентными с исторической точки зрения".

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Об источнике: Daily Mail Daily Mail - британская ежедневная таблоидная газета среднего сегмента, основанная в 1896 году, а также новостной веб-сайт, издаваемый в Лондоне. По состоянию на 2020 год это была самая высокооплачиваемая газета в Великобритании. Ее сестринская газета The Mail on Sunday была основана в 1982 году, шотландское издание было основано в 1947 году, а ирландское - в 2006 году. Контент из газеты появляется на веб-сайте MailOnline, хотя веб-сайт управляется отдельно и имеет собственного редактора, сообщает Википедия.

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