Котлеты получатся в разы сочнее: что нужно добавить в фарш вместо хлеба

Благодаря простому кулинарному приёму домашние котлеты останутся сочными даже после остывания.

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Что добавить в фарш для котлет / Коллаж: Главред, фото: скриншот

Вы узнаете:

Как сделать котлеты пышными и сочными

Что добавить в фарш для сочных котлет

Как правильно жарить котлеты

Не все знают, что сделать котлеты более сочными можно без добавления белого хлеба или большого количества жира. Для этого достаточно использовать простой продукт, который улучшает текстуру фарша и делает готовое блюдо особенно нежным.

Главред расскажет, какой ингредиент нужно добавить в фарш для котлет.

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Что добавить в фарш для котлет

Обычные мелкие овсяные хлопья быстрого приготовления способны превратить котлеты в настоящий кулинарный успех. Они хорошо впитывают мясной сок, во время термической обработки набухают и делают структуру фарша нежной и воздушной, пишет ТСН. В отличие от белого хлеба или манной крупы, хлопья не перебивают естественный вкус мяса и остаются практически незаметными в готовом блюде.

Еще одно преимущество - хлопья увеличивают объем фарша, поэтому котлет получается больше, но вкус остается насыщенным. Кроме того, они добавляют полезные пищевые волокна, которых нет в хлебе или сухарях.

Как приготовить идеальный фарш для котлет / Инфографика: Главред

Как правильно использовать хлопья

На полкилограмма мяса достаточно 3–4 столовых ложек хлопьев. Перед тем как смешать их с фаршем, стоит залить тёплой водой или молоком и оставить на десять минут. За это время они размякнут и равномерно смешаются с другими ингредиентами.

Дополнительные ингредиенты для сочности

Чтобы котлеты получились ещё нежнее, рекомендуем добавить мелко нарезанный лук – он придаёт естественную сладость и сочность. Небольшое количество холодной воды или бульона сделает фарш более пластичным. Если используется нежирное мясо, можно добавить немного сливочного масла или мелко нарезанного сала - они тают во время жарки и делают котлеты мягкими внутри.

Как правильно готовить котлеты

Фарш не следует вымешивать слишком долго, поскольку это делает его плотным и лишает легкости. Достаточно смешать ингредиенты до однородности и поставить массу в холодильник на 20 минут, чтобы хлопья окончательно набухли.

Сковороду перед жаркой нужно хорошо разогреть. Сначала обжарьте котлеты по несколько минут с каждой стороны до золотистой корочки, а затем убавьте огонь, накройте крышкой и доведите до готовности. Такой способ позволяет сохранить максимум сока внутри.

Смотрите видео о том, как приготовить сочные куриные котлеты:

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Об источнике: ТСН ТСН (Телевизионная служба новостей) - ежедневная информационная телепрограмма новостей канала "1+1", производимая "1+1 Media". ТСН является одной из самых популярных новостных программ в Украине. В декабре 2012 года программа установила абсолютный рекорд, завоевав долю аудитории 31,5 %. Это означает, что почти треть зрителей в Украине смотрела выпуски ТСН, пишет Википедия.

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