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Магнитные бури 26–31 июля: когда геомагнитное поле готовит неприятный сюрприз

Марина Иваненко
26 июля 2026, 16:48
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Магнитные бури в конце июля будут преимущественно слабыми, а прогноз NOAA показывает, что пик геомагнитной активности ожидается 27 июля.
Магнитные бури 26–31 июля
Магнитные бури 26–31 июля / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com

Читайте в материале

  • Каким будет прогноз магнитных бурь до конца июля
  • В какие дни возможно ухудшение самочувствия
  • Как облегчить состояние и когда нужна помощь врача

Конец июля 2026 года не принесет мощных геомагнитных бурь, однако метеозависимым людям не стоит полностью терять бдительность. Астрофизики прогнозируют отдельные дни, когда солнечный ветер вызовет заметные колебания магнитного поля Земли. Главред расскажет об этом подробнее.

Данные Национального управления океанических и атмосферных исследований США (NOAA) сообщают о прогнозе геомагнитной обстановки на ближайшие дни.

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Календарь и Kp-индекс по дням

Магнитосферу оценивают по международному Kp-индексу (от 0 до 9, где показатели от 5 и выше считаются полноценной магнитной бурей). Прогноз на последние дни месяца выглядит следующим образом:

26 июля (воскресенье) - Kp 1-2 (спокойная обстановка)

Самый спокойный день недели. Вероятность даже самой слабой магнитной бури составляет менее 1%.

27 июля (понедельник) - Kp 3–4 (нестабильная ситуация)

Самый напряжённый день прогнозируемого периода. Планетарный индекс Ap повысится до 18, а Kp-индекс будет колебаться в пределах 3,0–3,67. Вероятность активного геомагнитного состояния составляет 40%, слабой бури класса G1 - 15%, умеренной бури G2 - 5%. Наибольшая активность по киевскому времени ожидается в конце дня и в первые часы 28 июля.

28–31 июля (вторник–пятница) - Kp 2 (преимущественно спокойно)

Магнитосфера вернётся к обычному состоянию. Суточные показатели Kp будут держаться на уровне 2.

магнитная буря, влияние магнитной бури
магнитная буря, влияние магнитной бури / Инфографика Главред

Влияние на технику и связь

Сильные геомагнитные бури передают энергию солнечного ветра в магнитосферу Земли. Это может вызвать:

  • сбои в работе систем спутниковой навигации (GPS);
  • кратковременные помехи в высокочастотной радиосвязи;
  • увеличение сопротивления в верхних слоях атмосферы для космических аппаратов;
  • возникновение наведенных токов в электросетях и магистральных трубопроводах.

В то же время, по текущим расчетам NOAA, в период с 26 по 31 июля масштабных технологических или коммуникационных сбоев не ожидается, поскольку уровень геомагнитной активности не достигнет критических значений.

Симптомы и предостережения врачей

Хотя Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) и результаты контролируемых медицинских исследований не подтверждают прямой связи между слабыми геомагнитными колебаниями и ухудшением самочувствия, многие люди сообщают о недомогании. Врачи объясняют это совокупностью факторов: летней жарой, обезвоживанием, стрессом и колебаниями атмосферного давления.

Среди распространенных жалоб в дни геомагнитной активности, особенно 27 июля:

  • тупая или пульсирующая головная боль, мигрень;
  • ощущение переутомления, апатия, трудности с концентрацией внимания;
  • головокружение, перепады артериального давления;
  • учащенное сердцебиение (тахикардия);
  • сонливость днем или бессонница ночью;
  • повышенная раздражительность и тревожность.

К группе повышенного риска относятся люди с артериальной гипертензией, аритмией, сердечно-сосудистыми заболеваниями, хронической бессонницей и тревожными расстройствами.

Как облегчить самочувствие

Специальных лекарств от метеозависимости не существует, однако медики рекомендуют:

Соблюдать водный баланс

Пить достаточно чистой воды, ограничить употребление алкоголя, энергетиков и крепкого кофе.

Полноценно отдыхать

Спать 7–9 часов, избегать чрезмерных физических нагрузок.

Не пропускать прием назначенных врачом препаратов

Не заниматься самолечением и не принимать лекарства без необходимости.

Контролировать самочувствие

При головокружении или слабости измерить артериальное давление и проветрить помещение.

Когда нужно немедленно вызвать скорую помощь

Не стоит списывать на магнитную бурю внезапную боль или давление в груди, одышку, онемение конечностей, нарушение речи, потерю сознания или очень сильную необычную головную боль. Такие симптомы могут свидетельствовать об инфаркте или инсульте и требуют немедленного вызова скорой помощи.

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Об источнике: Национальное управление океанических и атмосферных исследований (NOAA)

Национальное управление океанических и атмосферных исследований (англ. National Oceanic and Atmospheric Administration, NOAA) - федеральное ведомство в составе Министерства торговли США, ответственное за изучение и мониторинг состояния океанов, атмосферы, климата, погодных условий и экологических систем. Штаб-квартира NOAA расположена в городе Сильвер-Спринг, штат Мэриленд.

NOAA занимается прогнозированием погоды и мониторингом климатических изменений, отслеживает магнитные бури, солнечную активность и геомагнитные поля, координирует национальные метеорологические службы США, занимается охраной морских ресурсов, управлением рыболовством и изучением океанической экосистемы, а также поддерживает спутниковые программы наблюдения за Землёй.

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