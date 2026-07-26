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Украинцев начали пугать голодом: что на самом деле происходит с ценами и чего ожидать

Сергей Кущ
26 июля 2026, 15:54
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Несмотря на нынешнее сезонное удешевление, специалисты предупреждают, что до конца года ценовая ситуация может измениться.
Что на самом деле происходит с ценами и чего ожидать
Что на самом деле происходит с ценами и чего ожидать / Фото: Главред

Вы узнаете:

  • Почему инфляция замедлилась, но цены остаются высокими
  • Какие продукты сильнее всего изменились в цене
  • Что прогнозируют экономисты до конца года

Несмотря на то что в июне инфляция в Украине впервые с начала 2026 года замедлилась, ситуация с ценами на продукты остается неоднозначной. Одни товары за последний год подорожали более чем в два раза, другие, наоборот, существенно подешевели благодаря новому урожаю.

Эксперты при этом предупреждают: нынешнее сезонное снижение стоимости многих овощей носит временный характер, а уже во втором полугодии отдельные категории продуктов могут снова начать дорожать.

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По данным аналитиков, именно продукты питания остаются крупнейшей статьей расходов украинцев. В среднем семьи тратят на еду более 40% своего бюджета, а для малообеспеченных домохозяйств эта доля достигает 60–80%. Поэтому любые изменения цен в магазинах и на рынках напрямую отражаются на семейных расходах миллионов граждан.

Госстат сообщил о замедлении инфляции: продукты начали дешеветь

Согласно данным Государственной службы статистики, в июне 2026 года потребительские цены впервые с начала года показали снижение по сравнению с предыдущим месяцем.

По сравнению с маем цены снизились на 0,1%, а годовая инфляция замедлилась с 8,2% до 7,2%.

Наиболее заметно в июне подешевели продукты питания и безалкогольные напитки - в среднем на 0,8%.

Самое большое снижение зафиксировано на яйца, стоимость которых уменьшилась сразу на 27,8%. Кроме того, дешевле стали овощи, фрукты, продукты переработки зерна, сахар, рис, мясо птицы и сало.

Однако одновременно продолжили дорожать некоторые продукты повседневного спроса. В частности, выросли цены на хлеб, макаронные изделия, рыбу и подсолнечное масло.

Экономисты отмечают, что снижение инфляции является позитивным сигналом для экономики, однако оно пока не означает общего удешевления продуктовой корзины.

Какие продукты сильнее всего подорожали за последний год

Мониторинг сервиса "Минфин" показывает, что годовая динамика цен остается крайне неравномерной.

Абсолютным лидером по темпам роста стала гречневая крупа.

Если год назад килограмм гречки стоил в среднем 34,11 гривны, то сегодня его цена достигла 75,21 гривны. Таким образом, стоимость выросла сразу на 120,5%.

Цены на гречку в Украине
Цены на гречку в Украине / Фото: скриншот

Эксперты объясняют рекордное подорожание сразу несколькими факторами.

Еще в прошлом году многие украинские аграрии сократили площади под гречихой, сделав ставку на более прибыльные культуры - кукурузу и подсолнечник. Одновременно выросли расходы на топливо, удобрения, логистику и переработку.

Дополнительное давление оказывает экспортный спрос со стороны стран Европейского союза, где украинская гречка пользуется высоким спросом.

Помимо гречки существенно выросли цены и на другие продукты.

Помидоры за год подорожали почти на 47%, что связано с высокой стоимостью тепличного выращивания и сезонностью производства.

Цены на помидоры в Украине
Цены на помидоры в Украине / Фото: скриншот

Пшеничная мука стала дороже почти на 22%, огурцы - более чем на 14%, сливочное масло прибавило около 5%, а молоко - почти 3%.

При этом хлеб за год практически не изменился в цене. Эксперты связывают это с высокой конкуренцией между производителями и действием механизмов регулирования рынка.

Борщевой набор резко подешевел благодаря новому урожаю

Совершенно противоположная ситуация сложилась на рынке овощей.

Больше всего за последний год подешевела свекла - почти на 76%.

Если летом прошлого года килограмм стоил около 24 гривен, то теперь цена снизилась примерно до пяти гривен.

Причиной такого падения стал хороший урожай прошлого сезона и ограниченные возможности хранения овощей, из-за чего производители вынуждены активно реализовывать продукцию.

Белокочанная капуста за год стала дешевле более чем на 56%, репчатый лук - почти на 51%.

Также значительно снизились цены на яблоки, морковь и картофель.

Кроме овощей дешевле стали сахар, курятина, бананы, яйца и свинина.

Эксперты отмечают, что именно лето традиционно является наиболее выгодным периодом для покупки овощей нового урожая и подготовки домашних запасов.

Почему растут цены на продукты в Украине
Почему растут цены на продукты в Украине / Главред - инфографика

Почему продукты могут снова начать дорожать

Несмотря на нынешнее сезонное удешевление, специалисты предупреждают, что до конца года ценовая ситуация может измениться.

Причиной остаются как внутренние факторы, так и мировые тенденции.

Одним из главных рисков аналитики называют рост стоимости производства.

Продолжают дорожать электроэнергия, логистика, топливо, удобрения и заработная плата, что неизбежно отражается на себестоимости продуктов питания.

Кроме того, мировые финансовые аналитики предупреждают о возможном росте цен на продовольствие.

Goldman Sachs прогнозирует новый рост мировых цен на продукты

По оценкам аналитиков Goldman Sachs, климатическое явление Эль-Ниньо уже в ближайшие месяцы может привести к заметному росту мировых цен на продовольствие.

Согласно прогнозу, средний рост мировых цен может составить около 15,8%.

Причиной называют ухудшение погодных условий сразу в нескольких крупных сельскохозяйственных регионах мира.

Засухи способны сократить урожай зерновых, масличных культур и сахара, что неизбежно повлияет на мировые рынки.

Для Украины это означает возможное подорожание зерна, муки, хлеба, комбикормов и продукции животноводства.

Экономисты считают, что именно эти факторы способны повлиять на стоимость хлебобулочных изделий, мяса, молока и яиц уже во втором полугодии.

Будет ли дефицит продуктов в Украине

В последнее время активно обсуждается заявление бывшего министра иностранных дел Дмитрия Кулебы, который предупредил о "тотальной войне" и сложной зиме.

Его слова вызвали опасения относительно возможного дефицита продовольствия. Однако украинские экономисты считают подобный сценарий маловероятным.

По словам экономиста Андрея Новака, Украина производит значительно больше продовольствия, чем потребляет внутренний рынок.

Поэтому риска голода или исчезновения продуктов с полок магазинов нет.

Главной проблемой эксперт называет инфляцию и постепенный рост цен. Олег Пендзин также призвал украинцев не поддаваться панике.

По его словам, люди опасаются прежде всего не отсутствия продуктов, а снижения собственной покупательной способности.

Эксперт отмечает, что делать запасы можно исключительно ради удобства, а не из-за угрозы дефицита.

Как правильно хранить продукты в холодильнике инфографика
Как правильно хранить продукты в холодильнике инфографика / Инфографика: Главред

Главный риск для аграриев - экспорт зерна

Еще одной серьезной проблемой остается экспорт украинской сельскохозяйственной продукции.

По оценкам бывшего советника президента по экономическим вопросам Олега Устенко, в нынешнем году Украина соберет около 70 миллионов тонн зерна при внутренней потребности всего около 15 миллионов тонн.

Основная сложность заключается не в нехватке продукции, а в возможности вывезти урожай за границу.

Ограничения экспорта создают серьезные финансовые риски для украинских аграриев и одновременно оказывают влияние на мировой рынок продовольствия.

Внутри страны зерна будет достаточно, однако проблемы с реализацией урожая могут привести к убыткам производителей и изменению структуры посевов в будущем.

Что будет с ценами на продукты дальше

Экономисты сходятся во мнении, что в ближайшие месяцы украинцам не стоит ожидать резкого дефицита продовольствия.

Однако рассчитывать на длительное снижение цен также не приходится.

Пока сезон нового урожая удерживает стоимость овощей на сравнительно низком уровне, но ближе к осени влияние сезонного фактора постепенно ослабнет.

Одновременно сохраняются инфляционные риски, высокая себестоимость производства, нестабильная ситуация на мировом продовольственном рынке и последствия войны.

Поэтому наиболее вероятным сценарием эксперты называют постепенный рост цен на отдельные категории продуктов во втором полугодии 2026 года, прежде всего на товары, производство которых напрямую зависит от стоимости зерна, энергоресурсов и логистики.

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